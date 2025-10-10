РУС
412-й полк Nemesis СБС сжег оккупантам 6 танков за сутки. ВИДЕО

Недавно пилоты тяжелых бомберов Nemesis и FPV подразделения "Asgard" подписали приговор сразу 6 вражеским танкам чуть больше, чем за сутки.

Соответствующее видео опубликовано на канале 412-го полка СБС, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в последнее время враг очень бережет свою бронетехнику - она не часто появляется вблизи линии фронта и преимущественно прячется глубоко в тылу. Впрочем, операторы 412-го полка Nemesis работают на все большую глубину боевых порядков оккупантов. И это приносит по-настоящему яркие результаты.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Операторы 412-го полка СБС поразили два вражеских ЗРК "Тор-М2" стоимостью $50 млн.

