РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9462 посетителя онлайн
Новости Дроны против оккупантов
1 557 7

Операторы 412-го полка СБС поразили два вражеских ЗРК "Тор-М2" стоимостью $50 млн. ВИДЕО

На одном из активных направлений фронта операторы 412-го полка Nemesis СБС обнаружили и нанесли поражение двум зенитно-ракетным комплексам "Тор-М2" противника.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на канал подразделения.

В результате атаки одна установка была уничтожена, а другая получила серьезные повреждения.

"Тор-М2" - ЗРК малого радиуса действия, применяемый противником в составе эшелонированной ПВО для прикрытия войск и объектов от ударов украинских самолетов, ракет и БпЛА, а также защиты систем ПВО среднего и большого радиуса действия С-300 и С-400. Радиус перехвата воздушных целей - до 15 км. Стоимость новой установки составляет около $25 млн.

Также смотрите: Дрон ликвидировал сразу четырех оккупантов. ВИДЕО

Автор: 

дроны (4774) Силы беспилотных систем (231) 412 полк Nemesis СБС (1)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
шо це за пепео шо саме себе не може захистити
показать весь комментарий
23.09.2025 19:11 Ответить
Найкращє в засрашинців ППО, від якого потерпають всі дронарі. Тому це так і цінне - хлопці зробили неабияку справу, вирізавши ці машини. Нових в засрашинців випускають не так вже і багато - ніби-то десь біля 120 штук на рік на всю країну, але це, високовірогідно, разом з капітальними ремонтами.
показать весь комментарий
23.09.2025 20:10 Ответить
Державний секретар США Марко Рубіо виключив можливість збиття російських літаків, що порушують повітряний простір НАТО, якщо тільки ті не здійснюють агресивних дій.
показать весь комментарий
23.09.2025 19:13 Ответить
ОЙ ДУРАК !!!
показать весь комментарий
23.09.2025 19:14 Ответить
по ньому мирно кацапські літаки можуть літати по НАТО
показать весь комментарий
23.09.2025 19:16 Ответить
А Пригожин, таку маячню не чув від особи з США, і просто збивав усі ероплани ***********, прямо під носом у ******!!
показать весь комментарий
23.09.2025 20:07 Ответить
непогано тор торкнуло..
показать весь комментарий
23.09.2025 20:08 Ответить
 
 