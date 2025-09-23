Операторы 412-го полка СБС поразили два вражеских ЗРК "Тор-М2" стоимостью $50 млн. ВИДЕО

На одном из активных направлений фронта операторы 412-го полка Nemesis СБС обнаружили и нанесли поражение двум зенитно-ракетным комплексам "Тор-М2" противника.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на канал подразделения.

В результате атаки одна установка была уничтожена, а другая получила серьезные повреждения.

"Тор-М2" - ЗРК малого радиуса действия, применяемый противником в составе эшелонированной ПВО для прикрытия войск и объектов от ударов украинских самолетов, ракет и БпЛА, а также защиты систем ПВО среднего и большого радиуса действия С-300 и С-400. Радиус перехвата воздушных целей - до 15 км. Стоимость новой установки составляет около $25 млн.

