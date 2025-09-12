РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5256 посетителей онлайн
Новости Видео Дроны против оккупантов
1 769 10

Дрон ликвидировал сразу четырех оккупантов. ВИДЕО

Украинский дрон-камикадзе ликвидировал сразу четырех российских оккупантов.

Соответствующее видео опубликовал командующий СБС Роберт Бровди, информирует Цензор.НЕТ.

Также смотрите: 17 мгновений августа, - командующий СБС Мадьяр рассказал о поражении российских нефтяных объектов. ВИДЕО

Автор: 

дроны (4636) Бровди Роберт Мадяр (50) Силы беспилотных систем (224)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Які гарнюсеньки свинособаки...
показать весь комментарий
12.09.2025 22:12 Ответить
+2
Бравіссімо! Мої вітання оператору БПЛА! Чудова робота!
показать весь комментарий
12.09.2025 22:17 Ответить
+1
вони глухі??? 0 реакції
показать весь комментарий
12.09.2025 22:11 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
вони глухі??? 0 реакції
показать весь комментарий
12.09.2025 22:11 Ответить
Можливо завмерли намагаючись бути схожими на пеньки.
показать весь комментарий
12.09.2025 23:59 Ответить
Які гарнюсеньки свинособаки...
показать весь комментарий
12.09.2025 22:12 Ответить
Бравіссімо! Мої вітання оператору БПЛА! Чудова робота!
показать весь комментарий
12.09.2025 22:17 Ответить
Вдплий захід! Респект операторам! Давац ще!
показать весь комментарий
12.09.2025 22:20 Ответить
інша війна.
дрон із кулею молодці!
багнет-дурень он у кутку стоїть, консерву іноді дирявить...
показать весь комментарий
12.09.2025 22:26 Ответить
О краса🥰
показать весь комментарий
12.09.2025 22:27 Ответить
каре.
показать весь комментарий
12.09.2025 22:35 Ответить
Це оптовики.
показать весь комментарий
12.09.2025 23:02 Ответить
Новый вид дрона - "Дрон-счетовод".
показать весь комментарий
13.09.2025 00:16 Ответить
 
 