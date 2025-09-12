УКР
Дрон ліквідував одразу чотирьох окупантів. ВIДЕО

Український дрон-камікадзе ліквідував одразу чотирьох російських окупантів.

Відповідне відео опублікував командувач СБС Роберт Бровді, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: 17 миттєвостей серпня, - командувач СБС Мадяр розповів про ураження російських нафтових об’єктів. ВIДЕО

дрони (5521) Бровді Роберт Мадяр (50) Сили безпілотних систем (228)
вони глухі??? 0 реакції
12.09.2025 22:11 Відповісти
Які гарнюсеньки свинособаки...
12.09.2025 22:12 Відповісти
Бравіссімо! Мої вітання оператору БПЛА! Чудова робота!
12.09.2025 22:17 Відповісти
Вдплий захід! Респект операторам! Давац ще!
12.09.2025 22:20 Відповісти
інша війна.
дрон із кулею молодці!
багнет-дурень он у кутку стоїть, консерву іноді дирявить...
12.09.2025 22:26 Відповісти
О краса🥰
12.09.2025 22:27 Відповісти
каре.
12.09.2025 22:35 Відповісти
Це оптовики.
12.09.2025 23:02 Відповісти
 
 