Дрон ліквідував одразу чотирьох окупантів. ВIДЕО
Український дрон-камікадзе ліквідував одразу чотирьох російських окупантів.
Відповідне відео опублікував командувач СБС Роберт Бровді, інформує Цензор.НЕТ.
дрон із кулею молодці!
багнет-дурень он у кутку стоїть, консерву іноді дирявить...