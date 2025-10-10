412 полк Nemesis СБС спалив окупантам 6 танків за добу. ВIДЕО

Нещодавно пілоти важких бомберів Nemesis та FPV підрозділу "Asgard" підписали вирок одразу 6 ворожим танкам трохи більше, ніж за добу.

Відповідне відео опубліковано на каналі 412-го полку СБС, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, останнім часом ворог дуже береже свою бронетехніку - вона не часто з’являється поблизу лінії фронту та переважно ховається глибоко в тилу. Втім, оператори 412 полку Nemesis працюють на все більшу глибину бойових порядків окупантів. І це приносить по-справжньому яскраві результати.

