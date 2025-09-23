УКР
Оператори 412-го полку СБС уразили два ворожих ЗРК "Тор-М2" вартістю $50 млн. ВIДЕО

На одному з активних напрямків фронту оператори 412-го полку Nemesis СБС виявили та завдали ураження двом зенітно-ракетним комплексам "Тор-М2" противника.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на канал підрозділу.

В результаті атаки одну установку було знищено, а інша зазнала серйозних пошкоджень.

"Тор-М2" – ЗРК малого радіусу дії, що застосовується противником у складі ешелонованої ППО для прикриття військ та об’єктів від ударів українських літаків, ракет і БпЛА, а також захисту систем ППО середнього та великого радіусу дії С-300 та С-400. Радіус перехоплення повітряних цілей – до 15 км. Вартість нової установки становить близько $25 млн.

шо це за пепео шо саме себе не може захистити
23.09.2025 19:11 Відповісти
Найкращє в засрашинців ППО, від якого потерпають всі дронарі. Тому це так і цінне - хлопці зробили неабияку справу, вирізавши ці машини. Нових в засрашинців випускають не так вже і багато - ніби-то десь біля 120 штук на рік на всю країну, але це, високовірогідно, разом з капітальними ремонтами.
23.09.2025 20:10 Відповісти
Державний секретар США Марко Рубіо виключив можливість збиття російських літаків, що порушують повітряний простір НАТО, якщо тільки ті не здійснюють агресивних дій.
23.09.2025 19:13 Відповісти
ОЙ ДУРАК !!!
23.09.2025 19:14 Відповісти
по ньому мирно кацапські літаки можуть літати по НАТО
23.09.2025 19:16 Відповісти
А Пригожин, таку маячню не чув від особи з США, і просто збивав усі ероплани ***********, прямо під носом у ******!!
23.09.2025 20:07 Відповісти
непогано тор торкнуло..
23.09.2025 20:08 Відповісти
 
 