Оператори 412-го полку СБС уразили два ворожих ЗРК "Тор-М2" вартістю $50 млн. ВIДЕО
На одному з активних напрямків фронту оператори 412-го полку Nemesis СБС виявили та завдали ураження двом зенітно-ракетним комплексам "Тор-М2" противника.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на канал підрозділу.
В результаті атаки одну установку було знищено, а інша зазнала серйозних пошкоджень.
"Тор-М2" – ЗРК малого радіусу дії, що застосовується противником у складі ешелонованої ППО для прикриття військ та об’єктів від ударів українських літаків, ракет і БпЛА, а також захисту систем ППО середнього та великого радіусу дії С-300 та С-400. Радіус перехоплення повітряних цілей – до 15 км. Вартість нової установки становить близько $25 млн.
