Бійці 412 полку Nemesis СБС спалили російський танк. ВIДЕО
Бійці підрозділу ASGARD з 412 полку Nemesis Сил безпілотних систем знищили ворожий танк.
Відповідне відео опубліковано на каналі підрозділу, інформує Цензор.НЕТ.
