Бійці 412 полку Nemesis СБС спалили російський танк. ВIДЕО

Бійці підрозділу ASGARD з 412 полку Nemesis Сил безпілотних систем знищили ворожий танк.

Відповідне відео опубліковано на каналі підрозділу, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 412 полк Nemesis СБС спалив окупантам 6 танків за добу. ВIДЕО

