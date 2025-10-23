РУС
Оккупант бежит по тропе, перепрыгивая через тела своих ликвидированных соратников: "Просто п#зда — столько жмуров!"

В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант бежит по тропе и снимает тела своих соратников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи можно насчитать по меньшей мере два десятка уничтоженных захватчиков. Часть из них лежит на обочине тропы, а часть, еще живому россиянину, приходится перескакивать.

Внимание! Ненормативная лексика! Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Це - не пNзда, це - кацапська карма.
23.10.2025 15:04 Ответить
Якби ТАКЕ було в Афганістані - наші хлопці вже-б, бунт підняли... Бо там було багато українців - як солдат, так і офіцерів з прапорщиками... Але кацапське бидло боїться кулака комвзвода більше, ніж нашої кулі чи дрона.... Тому й лізуть "на убой"...
23.10.2025 15:14 Ответить
Прошу поставити + під комент ом, хто мріє особисто зробити рашкована хорошим.
Особисто! І хто знає, що рука не здригнулася б.
+
23.10.2025 15:06 Ответить
Зараз по тебе прибіжать абдристович із гранатометом і татаров з чеченськими скальпами.
23.10.2025 15:16 Ответить
А Портнов вже не прибіжить 😂
23.10.2025 15:18 Ответить
Кучно пошло. К дождю, видимо
23.10.2025 15:07 Ответить
Гарний чорнозем буде за болотних чортів
23.10.2025 15:10 Ответить
23.10.2025 15:12 Ответить
Увага! Ненормативна лексика! Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою! Джерело: https://censor.net/ua/v3581289 - Запевнюю , що не одна українська психіка від цього відео не постраждала ! А навпаки, стала дуже стійкою !
23.10.2025 15:12 Ответить
Сонечко пригріло, "пахне" мабуть так само як у кацапа вдома.
Знову ж, мух зелених та опаришів повинно бути до біса, лови/збирай та їж...
Чим він незадоволений?
23.10.2025 15:17 Ответить
Чудове відео! Ніщо так не радує око як зажмурений каtsaп. Бо вчора дуже рознервувало відео про евакуацію діточок з розгромленого шахедом садочка в Харкові.
23.10.2025 15:19 Ответить
 
 