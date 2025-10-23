Оккупант бежит по тропе, перепрыгивая через тела своих ликвидированных соратников: "Просто п#зда — столько жмуров!"
В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант бежит по тропе и снимает тела своих соратников.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи можно насчитать по меньшей мере два десятка уничтоженных захватчиков. Часть из них лежит на обочине тропы, а часть, еще живому россиянину, приходится перескакивать.
Внимание! Ненормативная лексика! Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!
Особисто! І хто знає, що рука не здригнулася б.
+
Знову ж, мух зелених та опаришів повинно бути до біса, лови/збирай та їж...
Чим він незадоволений?