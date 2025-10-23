Окупант біжить стежкою, перестрибуючи через тіла своїх ліквідованих поплічників: "Просто п#зда - столько жмуров!". ВIДЕО 18+
У мережі опублікований відеозапис, на якому окупант біжить стежкою і фільмує тіла своїх поплічників.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі можна нарахувати щонайменше два десятки знищених загарбників. Частина із них лежить на узбіччі стежки, а частину, ще живому росіянину, доводиться перескакувати.
Увага! Ненормативна лексика! Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
Особисто! І хто знає, що рука не здригнулася б.
+
Йому можна дати пенделя, вірніше 2 - один по яйлам, а інший - під дупу. І те смердло просто завищить і втіче.
Стараюся його збільшувати)))
Знову ж, мух зелених та опаришів повинно бути до біса, лови/збирай та їж...
Чим він незадоволений?
i ось так мають виглядати всі, хто приходить заробляти на українській крові.😡