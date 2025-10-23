УКР
Окупант біжить стежкою, перестрибуючи через тіла своїх ліквідованих поплічників: "Просто п#зда - столько жмуров!". ВIДЕО 18+

У мережі опублікований відеозапис, на якому окупант біжить стежкою і фільмує тіла своїх поплічників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі можна нарахувати щонайменше два десятки знищених загарбників. Частина із них лежить на узбіччі стежки, а частину, ще живому росіянину, доводиться перескакувати.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Увага! Ненормативна лексика! Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Прикордонники ліквідували 50 росіян, знищили пункт управління БпЛА, автівки, вантажівки, мотоцикли та гармату. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (19169) знищення (8560)
Топ коментарі
+10
Це - не пNзда, це - кацапська карма.
23.10.2025 15:04 Відповісти
+5
Увага! Ненормативна лексика! Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою! Джерело: https://censor.net/ua/v3581289 - Запевнюю , що не одна українська психіка від цього відео не постраждала ! А навпаки, стала дуже стійкою !
23.10.2025 15:12 Відповісти
+4
Кучно пошло. К дождю, видимо
23.10.2025 15:07 Відповісти
Це - не пNзда, це - кацапська карма.
23.10.2025 15:04 Відповісти
Якби ТАКЕ було в Афганістані - наші хлопці вже-б, бунт підняли... Бо там було багато українців - як солдат, так і офіцерів з прапорщиками... Але кацапське бидло боїться кулака комвзвода більше, ніж нашої кулі чи дрона.... Тому й лізуть "на убой"...
23.10.2025 15:14 Відповісти
Прошу поставити + під комент ом, хто мріє особисто зробити рашкована хорошим.
Особисто! І хто знає, що рука не здригнулася б.
+
23.10.2025 15:06 Відповісти
Зараз по тебе прибіжать абдристович із гранатометом і татаров з чеченськими скальпами.
23.10.2025 15:16 Відповісти
А Портнов вже не прибіжить 😂
23.10.2025 15:18 Відповісти
Абдристович як шакал, він багато воняє, але дуже лякливий.
Йому можна дати пенделя, вірніше 2 - один по яйлам, а інший - під дупу. І те смердло просто завищить і втіче.
23.10.2025 15:45 Відповісти
Моє особисте кладовище дохлих підарів - не менше)))
Стараюся його збільшувати)))
23.10.2025 15:30 Відповісти
Кучно пошло. К дождю, видимо
23.10.2025 15:07 Відповісти
Гарний чорнозем буде за болотних чортів
23.10.2025 15:10 Відповісти
23.10.2025 15:12 Відповісти
Запевнюю , що не одна українська психіка від цього відео не постраждала ! А навпаки, стала дуже стійкою !
23.10.2025 15:12 Відповісти
Сонечко пригріло, "пахне" мабуть так само як у кацапа вдома.
Знову ж, мух зелених та опаришів повинно бути до біса, лови/збирай та їж...
Чим він незадоволений?
23.10.2025 15:17 Відповісти
незадоволений? - Закусь така,) Дінатурат біга шука *****, аж захекалося,), бо який жеш сніданок у кацапа без цього,)
23.10.2025 15:27 Відповісти
Чудове відео! Ніщо так не радує око як зажмурений каtsaп. Бо вчора дуже рознервувало відео про евакуацію діточок з розгромленого шахедом садочка в Харкові.
23.10.2025 15:19 Відповісти
От, тепер зрозуміло,що значить під такими відео 18+,то кількість кацапських жмурів.
23.10.2025 15:32 Відповісти
Це втомлені слуги сатани ***** 👺
i ось так мають виглядати всі, хто приходить заробляти на українській крові.😡
23.10.2025 15:37 Відповісти
 
 