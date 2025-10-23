1 864 7
Оператор дрона влучно скидає два боєприпаси у наповнену окупантами вантажівку, яка мчить на повному ходу. ВIДЕО
Оператори 412-го окремого полку безпілотних систем "NEMESIS" опублікували відео успішної атаки дрона по російській вантажівці.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на кадрах видно, як оператор спершу скидає боєприпас, який знищує тент кузова, у якому кишить окупантами. Другий скид падає їм поміж ноги. Ймовірно, уцілів один росіянин, який на повному ходу вантажівки вискочив із кузова.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Hanka Panyanka
показати весь коментар23.10.2025 16:45 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
Яр Холодний
показати весь коментар23.10.2025 16:57 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
Валентин Коваль #587289
показати весь коментар23.10.2025 16:46 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
✘
Sergey Rafalovych
показати весь коментар23.10.2025 16:56 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Kristobal Juan
показати весь коментар23.10.2025 16:58 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Green Bill #603485
показати весь коментар23.10.2025 17:01 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль