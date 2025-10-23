УКР
1 864 7

Оператор дрона влучно скидає два боєприпаси у наповнену окупантами вантажівку, яка мчить на повному ходу. ВIДЕО

Оператори 412-го окремого полку безпілотних систем "NEMESIS" опублікували відео успішної атаки дрона по російській вантажівці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на кадрах видно, як оператор спершу скидає боєприпас, який знищує тент кузова, у якому кишить окупантами. Другий скид падає їм поміж ноги. Ймовірно, уцілів один росіянин, який на повному ходу вантажівки вискочив із кузова.

Автор: 

не всі подохли, жаль..., але все одно круто!
показати весь коментар
23.10.2025 16:45 Відповісти
Падіння, на ходу, з висоти в 2 метри, теж "здоров"я не додає"...
показати весь коментар
23.10.2025 16:57 Відповісти
Дві цукерочки - трохи розвіються
показати весь коментар
23.10.2025 16:46 Відповісти
смертькацапським нацистам
показати весь коментар
23.10.2025 16:56 Відповісти
Забрав повний кузов особового складу, а привіз - новенькі лади каліни
показати весь коментар
23.10.2025 16:58 Відповісти
...уцілів один росіянин, який на повному ходу вантажівки вискочив із кузова.
показати весь коментар
23.10.2025 17:01 Відповісти
 
 