Оператор дрона влучно скидає два боєприпаси у наповнену окупантами вантажівку, яка мчить на повному ходу. ВIДЕО

Оператори 412-го окремого полку безпілотних систем "NEMESIS" опублікували відео успішної атаки дрона по російській вантажівці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на кадрах видно, як оператор спершу скидає боєприпас, який знищує тент кузова, у якому кишить окупантами. Другий скид падає їм поміж ноги. Ймовірно, уцілів один росіянин, який на повному ходу вантажівки вискочив із кузова.

