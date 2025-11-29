Команда швидкого реагування Третього армійського корпусу провела зачистку району Новоселівки. ВIДЕО
У мережі опублікували відео, як бійці Третьої штурмової бригади у складі підрозділу швидкого реагування прибули на підкріплення для зачистки району Новоселівки.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, інструктори навчально-штурмової роти разом з іноземними добровольцями провели рейд проти рашистів, які ховалися в будівлях та підвалах.
У результаті бойової роботи всіх окупантів було знищено.
"Як воюють ті, хто готують найкращих бійців Трійки", - йдеться в коментарі до відео.
Раніше повідомлялося, що пілоти Третього армійського корпусу знищили 4 рашистів та 7 ворожих укриттів.
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Luk Viktor
показати весь коментар29.11.2025 17:15 Відповісти Мені подобається 9 Посилання
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