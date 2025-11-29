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Команда швидкого реагування Третього армійського корпусу провела зачистку району Новоселівки. ВIДЕО

У мережі опублікували відео, як бійці Третьої штурмової бригади у складі підрозділу швидкого реагування прибули на підкріплення для зачистки району Новоселівки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, інструктори навчально-штурмової роти разом з іноземними добровольцями провели рейд проти рашистів, які ховалися в будівлях та підвалах.

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У результаті бойової роботи всіх окупантів було знищено.

"Як воюють ті, хто готують найкращих бійців Трійки", - йдеться в коментарі до відео.

Раніше повідомлялося, що пілоти Третього армійського корпусу знищили 4 рашистів та 7 ворожих укриттів.

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Автор: 

армія рф (21263) знищення (10335) Донецька область (11319) 3 Окрема штурмова бригада (508) Краматорський район (1268) Новоселівка (9) Третій армійський корпус (144)
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"Шкідлива робота" для здоров'я у хлопців (і пилу багато) але дуже потрібна - за таку роботу потрібно ще й молоко видавати безкоштовно!
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29.11.2025 17:15 Відповісти
А друзі Шашличного вважають, що важка робота - нести валізи з мільйона доларів на обнал
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29.11.2025 18:44 Відповісти
У Шашличного інші пріоритети - от в цьому і проблема громадян України
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29.11.2025 18:55 Відповісти
Хлопці тримайтеся, Андрій вже спорядження отримує й скоро приєднається до Вас.
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29.11.2025 19:00 Відповісти
одного козака прийдеться виділити "для контроля" Андрія - щоб не перебіг через ЛБЗ до батька...!!!
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29.11.2025 19:03 Відповісти
 
 