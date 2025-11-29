Команда швидкого реагування Третього армійського корпусу провела зачистку району Новоселівки. ВIДЕО

У мережі опублікували відео, як бійці Третьої штурмової бригади у складі підрозділу швидкого реагування прибули на підкріплення для зачистки району Новоселівки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, інструктори навчально-штурмової роти разом з іноземними добровольцями провели рейд проти рашистів, які ховалися в будівлях та підвалах.

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У результаті бойової роботи всіх окупантів було знищено.

"Як воюють ті, хто готують найкращих бійців Трійки", - йдеться в коментарі до відео.

Раніше повідомлялося, що пілоти Третього армійського корпусу знищили 4 рашистів та 7 ворожих укриттів.

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