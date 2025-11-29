Команда быстрого реагирования Третьего армейского корпуса провела зачистку района Новоселовки. ВИДЕО

В сети опубликовали видео, как бойцы Третьей штурмовой бригады в составе подразделения быстрого реагирования прибыли на подкрепление для зачистки района Новоселовки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, инструкторы учебно-штурмовой роты вместе с иностранными добровольцами провели рейд против рашистов, которые прятались в зданиях и подвалах.

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В результате боевой работы все оккупанты были уничтожены.

"Как воюют те, кто готовят лучших бойцов Тройки", - говорится в комментарии к видео.

Ранее сообщалось, что пилоты Третьего армейского корпуса уничтожили 4 рашистов и 7 вражеских укрытий.

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