Команда быстрого реагирования Третьего армейского корпуса провела зачистку района Новоселовки. ВИДЕО
В сети опубликовали видео, как бойцы Третьей штурмовой бригады в составе подразделения быстрого реагирования прибыли на подкрепление для зачистки района Новоселовки.
Как сообщает Цензор.НЕТ, инструкторы учебно-штурмовой роты вместе с иностранными добровольцами провели рейд против рашистов, которые прятались в зданиях и подвалах.
В результате боевой работы все оккупанты были уничтожены.
"Как воюют те, кто готовят лучших бойцов Тройки", - говорится в комментарии к видео.
Ранее сообщалось, что пилоты Третьего армейского корпуса уничтожили 4 рашистов и 7 вражеских укрытий.
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Luk Viktor
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Перехватчик
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Luk Viktor
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Александр Иванов #442761
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Luk Viktor
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