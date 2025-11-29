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Команда быстрого реагирования Третьего армейского корпуса провела зачистку района Новоселовки. ВИДЕО

В сети опубликовали видео, как бойцы Третьей штурмовой бригады в составе подразделения быстрого реагирования прибыли на подкрепление для зачистки района Новоселовки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, инструкторы учебно-штурмовой роты вместе с иностранными добровольцами провели рейд против рашистов, которые прятались в зданиях и подвалах.

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В результате боевой работы все оккупанты были уничтожены.

"Как воюют те, кто готовят лучших бойцов Тройки", - говорится в комментарии к видео.

Ранее сообщалось, что пилоты Третьего армейского корпуса уничтожили 4 рашистов и 7 вражеских укрытий.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пособник рылся в карманах мертвого рашиста - и сам стал жертвой дрона: боевая работа бойцов "Химера". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (23045) уничтожение (10017) Донецкая область (12439) 3-я Отдельная штурмовая бригада (498) Краматорский район (1252) Новоселовка (9) Третий армейский корпус (140)
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"Шкідлива робота" для здоров'я у хлопців (і пилу багато) але дуже потрібна - за таку роботу потрібно ще й молоко видавати безкоштовно!
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29.11.2025 17:15 Ответить
А друзі Шашличного вважають, що важка робота - нести валізи з мільйона доларів на обнал
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29.11.2025 18:44 Ответить
У Шашличного інші пріоритети - от в цьому і проблема громадян України
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29.11.2025 18:55 Ответить
Хлопці тримайтеся, Андрій вже спорядження отримує й скоро приєднається до Вас.
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29.11.2025 19:00 Ответить
одного козака прийдеться виділити "для контроля" Андрія - щоб не перебіг через ЛБЗ до батька...!!!
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29.11.2025 19:03 Ответить
 
 