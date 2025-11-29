Пособник рылся в карманах мертвого рашиста и сам стал жертвой дрона: боевая работа бойцов "Химера". ВИДЕО

Пограничники подразделения беспилотных систем "Химера" ликвидировали ударными БПЛА двух оккупантов на Покровском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы дронов сразу попали в одного из рашистов.

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На кадрах видно, как его пособник рыщет в карманах мертвого захватчика, а затем убегает по лесополосе от украинских дронов.

Бойцы догнали захватчика и ликвидировали.

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