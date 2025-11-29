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Новости Видео Дроны против оккупантов Уничтожение российских оккупантов Боевые действия на Покровском направлении Ликвидация российских окукпантов
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Пособник рылся в карманах мертвого рашиста и сам стал жертвой дрона: боевая работа бойцов "Химера". ВИДЕО

Пограничники подразделения беспилотных систем "Химера" ликвидировали ударными БПЛА двух оккупантов на Покровском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы дронов сразу попали в одного из рашистов.

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На кадрах видно, как его пособник рыщет в карманах мертвого захватчика, а затем убегает по лесополосе от украинских дронов.

Бойцы догнали захватчика и ликвидировали.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Дроны 80-й бригады ликвидировали рашистов, которые хотели добраться до позиций Сил обороны в Сумской области. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (23045) Госпогранслужба (7166) пограничники (1716) уничтожение (10017) Донецкая область (12439) дроны (7351) Покровск (1312) Покровский район (1764)
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Недовтік, бідолаха. Ранєнія в область жопи.
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29.11.2025 16:04 Ответить
"Нє украді"...
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29.11.2025 16:27 Ответить
В російському трактуванні «нє пІз*і навіду»!
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29.11.2025 16:38 Ответить
Жадность фраєра пагубіла
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29.11.2025 16:49 Ответить
тепер у нього кармани прошманають - але "здобич" буде більша!
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29.11.2025 16:55 Ответить
І так поки все не згорить...
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29.11.2025 20:20 Ответить
круговорот води карманів в природі злодюжок!
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29.11.2025 20:22 Ответить
 
 