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Пособник рылся в карманах мертвого рашиста и сам стал жертвой дрона: боевая работа бойцов "Химера". ВИДЕО
Пограничники подразделения беспилотных систем "Химера" ликвидировали ударными БПЛА двух оккупантов на Покровском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы дронов сразу попали в одного из рашистов.
На кадрах видно, как его пособник рыщет в карманах мертвого захватчика, а затем убегает по лесополосе от украинских дронов.
Бойцы догнали захватчика и ликвидировали.
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