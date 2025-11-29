Поплічник рився в кишенях мертвого рашиста - і сам став жертвою дрона: бойова робота бійців "Химера". ВIДЕО

Прикордонники підрозділу безпілотних систем "Химера" ліквідували ударними БпЛА двох окупантів на Покровському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори дронів одразу влучили в одного з рашистів.

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На кадрах видно, як його поплічник риється в кишенях мертвого загарбника, а потім тікає лісосмугою від українських дронів.

Бійці наздогнали загарбника та ліквідували.

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