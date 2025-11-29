6 693 7
Поплічник рився в кишенях мертвого рашиста - і сам став жертвою дрона: бойова робота бійців "Химера". ВIДЕО
Прикордонники підрозділу безпілотних систем "Химера" ліквідували ударними БпЛА двох окупантів на Покровському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори дронів одразу влучили в одного з рашистів.
На кадрах видно, як його поплічник риється в кишенях мертвого загарбника, а потім тікає лісосмугою від українських дронів.
Бійці наздогнали загарбника та ліквідували.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
водикарманів в природізлодюжок!