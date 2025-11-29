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Новини Відео Дрони проти окупантів Знищення російських окупантів Бойові дії на Покровському напрямку Ліквідація російських окупантів
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Поплічник рився в кишенях мертвого рашиста - і сам став жертвою дрона: бойова робота бійців "Химера". ВIДЕО

Прикордонники підрозділу безпілотних систем "Химера" ліквідували ударними БпЛА двох окупантів на Покровському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори дронів одразу влучили в одного з рашистів.

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На кадрах видно, як його поплічник риється в кишенях мертвого загарбника, а потім тікає лісосмугою від українських дронів.

Бійці наздогнали загарбника та ліквідували.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дрони 80-ї бригади ліквідували рашистів, які хотіли дістатися позицій Сил оборони на Сумщині. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (21263) ДПСУ Держприкордонслужба (6757) прикордонники (1254) знищення (10335) Донецька область (11319) дрони (8420) Покровськ (1346) Покровський район (1779)
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Недовтік, бідолаха. Ранєнія в область жопи.
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29.11.2025 16:04 Відповісти
"Нє украді"...
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29.11.2025 16:27 Відповісти
В російському трактуванні «нє пІз*і навіду»!
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29.11.2025 16:38 Відповісти
Жадность фраєра пагубіла
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29.11.2025 16:49 Відповісти
тепер у нього кармани прошманають - але "здобич" буде більша!
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29.11.2025 16:55 Відповісти
І так поки все не згорить...
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29.11.2025 20:20 Відповісти
круговорот води карманів в природі злодюжок!
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29.11.2025 20:22 Відповісти
 
 