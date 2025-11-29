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Новини Відео Дрони проти окупантів Знищення російських окупантів Ліквідація російських окупантів Бої біля прикордоння Сумщини Бої на Сумщині
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Дрони 80-ї бригади ліквідували рашистів, які хотіли дістатися позицій Сил оборони на Сумщині. ВIДЕО

На Сумщині зенітники-оператори ударних дронів 80-ї Галицької бригади ліквідували кілька груп окупантів, які рухалися в бік українських позицій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, групи рашистів чисельністю близько 15 осіб уночі перетнули кордон та намагалися пройти до позицій Сил оборони, але були знищені FPV-дронами.

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"Ворог гадав, що вночі його не помітять, але помилився та був ліквідований", - коментують бійці під оприлюдненим відео.

До слова, дрони СБУ Sea Baby уразили два підсанкційні танкери РФ у Чорному морі, - джерела.

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Автор: 

армія рф (21263) Сумська область (4774) знищення (10335) 80 окрема десантно-штурмова бригада (169) дрони (8420)
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Але пірамідки і путанку вони все ж таки якось посунули !
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29.11.2025 14:31 Відповісти
С шо тебе дивує? Це ж не є якась чарівна перешкода! Такі речі створені лише для уповільнення руху противника і це спрацювало.
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29.11.2025 21:39 Відповісти
Спробуй перамідки посунути - непомітно !
Здивувало що не помітили як вони їх посунули і як путанку різали - повинні були вдарити вже тоді
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29.11.2025 22:06 Відповісти
Молодці
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29.11.2025 14:32 Відповісти
у хлопців є надхнення))дуже гарно!
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29.11.2025 20:41 Відповісти
 
 