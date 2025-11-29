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Дрони 80-ї бригади ліквідували рашистів, які хотіли дістатися позицій Сил оборони на Сумщині. ВIДЕО
На Сумщині зенітники-оператори ударних дронів 80-ї Галицької бригади ліквідували кілька груп окупантів, які рухалися в бік українських позицій.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, групи рашистів чисельністю близько 15 осіб уночі перетнули кордон та намагалися пройти до позицій Сил оборони, але були знищені FPV-дронами.
"Ворог гадав, що вночі його не помітять, але помилився та був ліквідований", - коментують бійці під оприлюдненим відео.
До слова, дрони СБУ Sea Baby уразили два підсанкційні танкери РФ у Чорному морі, - джерела.
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Здивувало що не помітили як вони їх посунули і як путанку різали - повинні були вдарити вже тоді