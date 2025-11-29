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Новини Відео Тіньовий флот Росії Вибухи на танкерах РФ
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Дрони СБУ Sea Baby уразили два підсанкційні танкери РФ у Чорному морі, - джерела. ВIДЕО

Морські дрони СБУ Sea Baby уразили в Чорному морі два підсанкційні нафтотанкери KAIRO та VIRAT, що належать "тіньовому флоту" РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на власні джерела в СБУ.

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Як зазначається, це була спільна операція 13-го Головного Управління військової контррозвідки СБУ з ВМС України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Чорному морі біля берегів Туреччини горять 2 танкери з "тіньового флоту" РФ

"По суднах успішно відпрацювали модернізовані морські дрони Sea Baby. Вони можуть долати великі дистанції та оснащені посиленими бойовими частинами", - стверджують джерела.

На відео видно, що після влучань обидва танкери отримали критичні пошкодження та фактично виведені з експлуатації.

Це завдасть суттєвого удару по транспортуванню російської нафти. Під час атаки підсанкційні судна йшли порожніми - вони прямували на завантаження у порт Новоросійськ.

Також читайте: Танкери "тіньового" флоту Росії почали розбирати на металобрухт

"СБУ продовжує активні дії щодо урізання російських фінансових можливостей вести війну проти України. Морські дрони Sea Baby вивели з ладу судна, які могли перевозити нафти майже на 70 млн доларів і допомагали кремлю обходити міжнародні санкції", - повідомило поінформоване джерело в СБУ.

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ВМС (1452) нафта (6606) СБУ (13954) танкер (565)
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Топ коментарі
+48
санкції прямої дії
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29.11.2025 13:53 Відповісти
+35
ВМС і СБУ краще знають, де це робити.
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29.11.2025 13:55 Відповісти
+31
Красавчики!
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29.11.2025 13:53 Відповісти
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Красавчики!
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29.11.2025 13:53 Відповісти
як сказав би Мадяр _"Ото гепнуло"!
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29.11.2025 17:05 Відповісти
санкції прямої дії
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29.11.2025 13:53 Відповісти
А это обязательно надо было делать возле Турции?
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29.11.2025 13:53 Відповісти
ВМС і СБУ краще знають, де це робити.
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29.11.2025 13:55 Відповісти
Турки это не немецкие дякулы. Могут обидеться.
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29.11.2025 13:57 Відповісти
На обиженных воду возят.
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29.11.2025 14:00 Відповісти
думаю там все скоординировано с ердоганом,после атаки на турецкое судно под одессой,там имхо все разрешено
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29.11.2025 14:07 Відповісти
На кого? Танкери пошкоджені ПОРОЖНІМИ. Пошкоджені у НЕЙТРАЛЬНИХ ВОДАХ... Тобто, шкода для довкілля - мінімальна...
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29.11.2025 18:59 Відповісти
Так они же жмутся к турецким водам, где находят там и мочат
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29.11.2025 13:58 Відповісти
але ж турецькі води не до новоросійська.
можна потопити танкери у водах "дружньої" Грузії
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29.11.2025 14:02 Відповісти
В інтернеті є телефон СБУ. Запропонуй їм свої дрони, щоб вони могли до Грузії з Одеси доплисти. Заразом і надійний канал відео звʼязок не забудь.
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29.11.2025 15:18 Відповісти
А почему нет? Туркам плевать на Украину. Это лицемерные циники. Почему Украине не должно быть плевать на них? И на всех вокруг? Кругом циничные ублюдки и подонки. Таков мир.
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29.11.2025 14:10 Відповісти
Тоже правда.
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29.11.2025 14:12 Відповісти
Ну например в этом случае побитый танкер проще утащить куда то в безопасное место и там разгрузить, чем если он будет тонуть в середине Черного моря и засрет там все. Чинить его скорее всего никто не будет, старье проще распилить на металл.
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29.11.2025 14:42 Відповісти
Може ще запитаєш, чи обов'язково туркам було збивати кацапський винищувач? А #уйлу обов'язково було розпочинати цю війну? Що за запитання бл@дскі?
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29.11.2025 15:32 Відповісти
28 морських міль - це дуже далеко від економічної зони Туреччини, яка простягається на 12 миль.
Тим більше танкери були пустими.
І, до речі, у турків свій рахунок до русні, після того як турецьке судно ORINDA, яке перевозило близько 4000 тонн зрідженого газу, потрапило під удар під час російської атаки на порт Ізмаїл 17 листопада 2025 року.
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29.11.2025 16:48 Відповісти
Підірвали порожні чисто щоб показати-"Схаменіться покидьки лицемірні західні. Почнемо підривати повні -просто оху#єте." До хитрожопих турок це насамперед відноситься.
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29.11.2025 13:58 Відповісти
Виявляється, що рівень диких хуситів-це рівень так званого "цивілізованого світу". США -точно.
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29.11.2025 14:13 Відповісти
Зрадницький шмат лайна ігорко здатен тільки на те, щоб принижувати боротьбу України проти московської імперії зла і агітувати за капітуляцію. Зустріти б тебе на вулиці -
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29.11.2025 16:16 Відповісти
Дикі хуситі мочили все підряд...
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29.11.2025 14:29 Відповісти
Для чого засирати море? Хай пусте горить. А в порту на нпз не буде вільного місця.
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29.11.2025 14:15 Відповісти
Гудбай от Sea Baby, крєйсєр мацква зустрічай, своїх не кидаєм.
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29.11.2025 14:00 Відповісти
так !

красавчики ВМФ Люксембургу....

Seсret servis має бути сікрет.

.
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29.11.2025 14:00 Відповісти
Відремонтують. От якби вони вразили наповнений нафтою, то вигоріло би вщент
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29.11.2025 14:01 Відповісти
Вони на ладан давно дихали.
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29.11.2025 14:10 Відповісти
Це старі танкери. Їх і так мали списувати. Якщо під санкціями, то ремонтувати можуть тільки на РФ.
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29.11.2025 14:12 Відповісти
Судячи по фото в одному не буде що ремонтувати, пожежа маштабна, друге на скільки я бачив пусті резервуари то вони мають чому горіти в тому числі і залишкові випари, також власне пальне, не знаю але не думаю що на танкерах ідеальна чистота

Якби вдарили по повному то була б екологічна катастрофа, а так сама ймовірність удару і можливо захід уже почне нарешті шукати альтернативу оркам, а не давати їм величезні кошти на війгу, більше чим нам на оборону.
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29.11.2025 14:17 Відповісти
Два судна путлєрівського "тіньового" флоту РФ були відправлені в "царство тєнєй" без вантажу з мінімальним забрудненням моря залишками путлєрівського лайна.
Операція була добре продумана, професійно виконана.
Грєта Тумберг не виказала будь-якої стурбованості успішним прибиранням "тіньового" путлєрівського лайна з поверхні Чорного моря
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29.11.2025 15:43 Відповісти
Ні не відремонтують - скоріше новий збудувати
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29.11.2025 14:31 Відповісти
Нафтові танкери це майже по штучний продукт.
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29.11.2025 17:26 Відповісти
Так, штучний. Тільки їх у них 1000 штук.
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29.11.2025 21:57 Відповісти
Ніякий він не штучний - их клепають як вареники в Китаї. Бачив своїми очами...А от відремонтувати та ще й старий танкер - оце велика проблема.
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30.11.2025 11:38 Відповісти
Вони вже "Кузю" ремонтували, нехай спробують
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29.11.2025 15:53 Відповісти
Від Кузі користі нуль.
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29.11.2025 17:24 Відповісти
Так точно. Але на ремонт цього монстра кацапи поховали чимало ресурсів, і це просто чудово.
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30.11.2025 11:07 Відповісти
Не можна, це ж наше море теж.
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29.11.2025 16:11 Відповісти
ЩО "ремонтувать" ? Ти будеш ремонтувать старий "Жигуль", після того, як він врізався мордою в стовп, і двигун ремонту не підлягає? Та його навіть невигідно, часом, на "шрот" відправить. Подивися, куди удари наносилися? Під корму! Саме там двигуни стоять... А танкери старі. Їх цінність була лише в паливних танках та двигунах. Двигунам "хана"... А паливні танки не варті того, щоб їх комплектувать новими двигунами... Простіше купить цілий... До того ж, основна маса тіньових танкерів - "одинарні", Зараз такі виводяться з експлуатації, з питань безпеки довкілля...
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29.11.2025 19:10 Відповісти
треба було це робити два роки тому, а не за бігусами по туалетах бігати
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29.11.2025 14:01 Відповісти
Сонный Джо не разрешил бы. А рыжий пес - похоже разрешил. В последнее время всем стало понятно что если российская нефть исчезнет с мирового рынка - ничего страшного не случится. Уже сейчас предложение в мире превышает спрос на 3 миллиона баррелей в сутки, плюс у ОПЭКа есть замороженные мощности которые они могут расконсервироваться достаточно быстро.
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29.11.2025 14:45 Відповісти
А рижої собаки не питають про таке
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29.11.2025 15:42 Відповісти
Я думаю что спрашивают. Просто рыжий сам хочет избавиться от рашки как конкурента в торговле нефтью и газом, выдавить их с рынка а вместо них завести туда американские компании.
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29.11.2025 16:02 Відповісти
А скоро можливо венесуельська нафта вийде на ринок.
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29.11.2025 17:25 Відповісти
у пеіратстві нас не звинуватять? Хоча у водах Туреччини - там без дозволу пана Ердогана навряд би ми на це пішли... тож ще один ятаган від Туреччини за Турецький танкер з газом! Хай вони ще по Турецькому посольству попадуть... то взагалі їхньому судноплавству на південь ЧОрного моря буде кизда
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29.11.2025 14:16 Відповісти
Пох... та Туреччина вони ітак працють для орків як посередники для обходу санкцій. Не думаю що ударили в водах, скоріше всьо дрейфували туди.

Друге це не піратство, тому що ми воюємо з орками, тобто британці які топили німецькі суда під час війни пірати.

Одне що не треба було зливати відео, а офіціно заявити що багато мін в Чорному морі і що можливо декілька дронів втратечено, коли орки їх знешкоджували та і вони дрейфували до берегів Турції і танкери на них підірвались. Так як це роблять орки коли б'ють по цивільних.

Але взагалі якщо це танкери тіньового флоту, то вони могли бути без транспондерів і в принципі а де гарантія що вони якусь зброю скритно не перевозили, в підготовлених трюмах, можна взагалі злити таку інфу. Хто потім що докаже.
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29.11.2025 14:26 Відповісти
Вот это правильные санкции, главное побольше и почаще...
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29.11.2025 14:22 Відповісти
Неоднозначно.
У русні вже теж є морські дрони.
Не виключено, що почнуть підривати зерновози і контейнеровози, що йдуть у наші порти.
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29.11.2025 14:24 Відповісти
Ми менше заробляємо на цьому, чим орки на маршруті в Новоросійськ, причому в рази, друге такий собі тиск на європейських куколдів, які вроді нам допомагають і заявляють про підтрику і незламність, а в той же час купляють у раші ресурсів на сотні міліардів.
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29.11.2025 14:30 Відповісти
Обязательно начнут, плюс очень сильно вырастет цена страховки. Может быть мы можем часть наших поставок перекинуть на румынские порты. Но в любом случае рф сильнее зависит от судоходства в Черном море.
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29.11.2025 14:47 Відповісти
Будемо возити суходолом - морські шляхи закриються і для них, і для нас. Потерпимо.
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29.11.2025 15:34 Відповісти
Переможникт спочатку діють , потім думають. Як блекаутом москви.
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29.11.2025 17:53 Відповісти
це не рядова подіє, вона матиме мультиплікативний ефект: від зростання тарифів на страхування до банальних відмов екіпажу та судновласників транспортувати кацапську нафту
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29.11.2025 14:45 Відповісти
Ну в целом да, разве что теневые танкеры не откажутся - потому что они в собственности мордора. И экипажи там из ванек. На крайняк военных заставят рулить. Но вот просто нейтральные корабли которые хотели подзаработать на дешевой российской нефти - обязательно задумаются.
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29.11.2025 14:48 Відповісти
вообще то "теневые танкеры" это миф... у всех танкеров есть четко указанный судовладелец и они все имеют судовую регистрацию, а в контексте переизбытка сегодня на мировом рынке нефти, любой судовладелец, даже кацапского происхождения( которых стало овер *****), задумается стоит ли ему рисковать и нести дополнительные затраты. Собственно ГОСУДАРСТВЕННЫХ танкеров у россии не много...А ведь есть еще Усть-Луга и Приморск...
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29.11.2025 14:57 Відповісти
Принадлежащих мордору танкеров я имел в виду что за них было заплачено рублями из казны либо государственными нефтяными компаниями, и конечно же они записаны на подставные фирмы. Насколько я понимаю - от белых танкеров их отличает то что они возят нефть выше ценового потолка, а так то любой перевозчик который будет показывать в контрактах цену не выше 47,5 баксов за баррель - может грязную российскую жижу возить. Правда сейчас скорее всего уже все танкеры стали "белыми", даже теневые - потому что цены на российский Юралс упали. И конечно же, если будет риск потери или повреждения корабля - автоматически очень сильно подорожают страховки. А я сильно сомневаюсь что турки будут пускать танкеры у которых страховки сделаны конторой зарегистрированной где то в московской коммунальной квартире. Ведь если такой танкер развалится напополам где то в Босфоре - убытки будут многомиллиардными, и туркам будет очень хотеться получить компенсацию. А раз страховка дороже - значит дохода российские нефтедобывающие компании а следовательно и бюджет - получат меньше. Ну и да, некоторые белые нефтеперевозчики могут не захотеть рисковать своими кораблями и просто не поплывут, а вот "теневые" танкеры россияне смогут заставить - потому что у них выбора нет. Балтика такой объем экспорта не вытянет, а останавливать отгрузку никак нельзя - резервуаров у рф нет, хранить нефть негде. Потому если упадет отгрузка - придется сокращать добычу, а это конец для многих скважин.
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29.11.2025 15:15 Відповісти
Никакого военного моряка невозможно использовать на танкере.
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29.11.2025 17:17 Відповісти
Не минуло й багато часу коли руські поразили Турецьке газове судно в Одесі.Це неспроста , а з допомогою.
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29.11.2025 15:01 Відповісти
Це вам не єуропа та сша з їхнім соплєжуйством. Прямі й безкомпромісні "санкції".)
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29.11.2025 15:03 Відповісти
Навіщо це афішувати? Турки вчора припустили плаваючі дикі міни - так і треба було залишити
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29.11.2025 15:11 Відповісти
Це, типу, як кацапи - "це не ми, нас там нєт". А мм там є
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29.11.2025 15:36 Відповісти
Для переговорів. Ми не топимо танкери, ви залишаєте в спокої електростанції.
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29.11.2025 15:42 Відповісти
Найкращі санкції для тіньового флоту
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29.11.2025 15:11 Відповісти
Героям Слава!! Просто феєрично!!
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29.11.2025 15:17 Відповісти
Супер.
Кстати, военно-политическое руководство кремлевских террористов очень любит яхты.
Помоему, это несправедливо забытые цели.... особенно, когда их владельцы на борту...
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29.11.2025 15:29 Відповісти
КАЦАПІДАРИ, ДАК ШО З ******?
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29.11.2025 15:37 Відповісти
Стільки часу до цього плавали і ніхто їх не чіпав. Чому тільки зараз почали???
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29.11.2025 15:46 Відповісти
А МЕНi НРАВИЦЦЯ ЯК ВОНО ГОРИТЬ.
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29.11.2025 16:08 Відповісти
Що можна сказати...ЧУДОВО!!!
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29.11.2025 16:21 Відповісти
Осталось ещё 1398 штук, если верить зарубежным экспертам.
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29.11.2025 16:22 Відповісти
навіщо в такому признаватися і такі відео викладувати? навпаки треба офіційно заявляти, що це кацапи самі свої корита підривають для провокацій.
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29.11.2025 16:27 Відповісти
Красівоє 👍
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29.11.2025 17:19 Відповісти
Цікаво, що з цього приводу скаже капітан Тимур Рудов, відомий у своїх колах узкочєлюстной ютуб-блоґер з Маріуполя, ватнік, що втік в Грузію і працює в шип-менеджменті компанії, яка займається подібними перевезеннями нафти з лаптєрейху
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29.11.2025 17:23 Відповісти
Треба робити таку профілактику регулярно, аби навіть самий продажний барига 10 раз подумав, перш ніж спробувати заробити на кровавій кацапській нафті
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29.11.2025 19:21 Відповісти
Чому так довго чекали на це?
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29.11.2025 22:24 Відповісти
А нафтопровід Дружба, який іде по території України і через який путін заробляє і корумпує Угорщину і Словаччину, українські дрони чомусь не помічають..
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30.11.2025 16:12 Відповісти
 
 