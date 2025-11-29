Дрони СБУ Sea Baby уразили два підсанкційні танкери РФ у Чорному морі, - джерела. ВIДЕО
Морські дрони СБУ Sea Baby уразили в Чорному морі два підсанкційні нафтотанкери KAIRO та VIRAT, що належать "тіньовому флоту" РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на власні джерела в СБУ.
Як зазначається, це була спільна операція 13-го Головного Управління військової контррозвідки СБУ з ВМС України.
"По суднах успішно відпрацювали модернізовані морські дрони Sea Baby. Вони можуть долати великі дистанції та оснащені посиленими бойовими частинами", - стверджують джерела.
На відео видно, що після влучань обидва танкери отримали критичні пошкодження та фактично виведені з експлуатації.
Це завдасть суттєвого удару по транспортуванню російської нафти. Під час атаки підсанкційні судна йшли порожніми - вони прямували на завантаження у порт Новоросійськ.
"СБУ продовжує активні дії щодо урізання російських фінансових можливостей вести війну проти України. Морські дрони Sea Baby вивели з ладу судна, які могли перевозити нафти майже на 70 млн доларів і допомагали кремлю обходити міжнародні санкції", - повідомило поінформоване джерело в СБУ.
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можна потопити танкери у водах "дружньої" Грузії
Тим більше танкери були пустими.
І, до речі, у турків свій рахунок до русні, після того як турецьке судно ORINDA, яке перевозило близько 4000 тонн зрідженого газу, потрапило під удар під час російської атаки на порт Ізмаїл 17 листопада 2025 року.
красавчики ВМФ Люксембургу....
Seсret servis має бути сікрет.
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Якби вдарили по повному то була б екологічна катастрофа, а так сама ймовірність удару і можливо захід уже почне нарешті шукати альтернативу оркам, а не давати їм величезні кошти на війгу, більше чим нам на оборону.
Операція була добре продумана, професійно виконана.
Грєта Тумберг не виказала будь-якої стурбованості успішним прибиранням "тіньового" путлєрівського лайна з поверхні Чорного моря
Друге це не піратство, тому що ми воюємо з орками, тобто британці які топили німецькі суда під час війни пірати.
Одне що не треба було зливати відео, а офіціно заявити що багато мін в Чорному морі і що можливо декілька дронів втратечено, коли орки їх знешкоджували та і вони дрейфували до берегів Турції і танкери на них підірвались. Так як це роблять орки коли б'ють по цивільних.
Але взагалі якщо це танкери тіньового флоту, то вони могли бути без транспондерів і в принципі а де гарантія що вони якусь зброю скритно не перевозили, в підготовлених трюмах, можна взагалі злити таку інфу. Хто потім що докаже.
У русні вже теж є морські дрони.
Не виключено, що почнуть підривати зерновози і контейнеровози, що йдуть у наші порти.
Кстати, военно-политическое руководство кремлевских террористов очень любит яхты.
Помоему, это несправедливо забытые цели.... особенно, когда их владельцы на борту...