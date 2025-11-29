Дрони СБУ Sea Baby уразили два підсанкційні танкери РФ у Чорному морі, - джерела. ВIДЕО

Морські дрони СБУ Sea Baby уразили в Чорному морі два підсанкційні нафтотанкери KAIRO та VIRAT, що належать "тіньовому флоту" РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на власні джерела в СБУ.

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Як зазначається, це була спільна операція 13-го Головного Управління військової контррозвідки СБУ з ВМС України.

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"По суднах успішно відпрацювали модернізовані морські дрони Sea Baby. Вони можуть долати великі дистанції та оснащені посиленими бойовими частинами", - стверджують джерела.

На відео видно, що після влучань обидва танкери отримали критичні пошкодження та фактично виведені з експлуатації.

Це завдасть суттєвого удару по транспортуванню російської нафти. Під час атаки підсанкційні судна йшли порожніми - вони прямували на завантаження у порт Новоросійськ.

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"СБУ продовжує активні дії щодо урізання російських фінансових можливостей вести війну проти України. Морські дрони Sea Baby вивели з ладу судна, які могли перевозити нафти майже на 70 млн доларів і допомагали кремлю обходити міжнародні санкції", - повідомило поінформоване джерело в СБУ.