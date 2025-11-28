У Чорному морі біля берегів Туреччини горять 2 танкери з "тіньового флоту" РФ

У Чорному морі сталися пожежі на двох нафтових танкерах, що входять до російського тіньового флоту й перебувають під західними санкціями. Туреччина заявила, що інциденти на суднах Kairos і Virat сталися внаслідок "зовнішньої дії".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

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На танкерах зафіксовані ознаки зовнішнього впливу, екіпажі у безпеці

Влада Туреччини повідомила про пожежі на двох нафтових танкерах у Чорному морі - після "зовнішньої дії".

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Kairos і Virat входять до тіньового флоту

Обидва перебувають під західними санкціями як тіньовий флот, що входять до Росії, за допомогою якого вона торгує нафтою.

Міністерство транспорту Туреччини опублікувало інформацію:

Повідомляється, що порожній танкер KAIROS, що прямував у порт Новоросійськ (Росія), спалахнув через зовнішній вплив за 28 миль від узбережжя Туреччини. Усі 25 членів екіпажу на борту перебувають у хорошому стані. Наші рятувальні підрозділи спрямовані на евакуацію моряків, процес перебуває під контролем.

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Танкер VIRAT повідомив, що зазнав удару приблизно за 35 морських миль від берега в Чорному морі. На місце події було направлено рятувальні групи та комерційне судно. Усі 20 членів екіпажу на борту перебувають у хорошому стані, у машинному відділенні виявлено густе задимлення. Ситуація перебуває під контролем.

Російські воєнні блогери пишуть, що VIRAT був атакований 5 морськими дронами.