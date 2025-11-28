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Новини Тіньовий флот Росії
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У Чорному морі біля берегів Туреччини горять 2 танкери з "тіньового флоту" РФ

Пожежі на танкерах тіньового флоту РФ

У Чорному морі сталися пожежі на двох нафтових танкерах, що входять до російського тіньового флоту й перебувають під західними санкціями. Туреччина заявила, що інциденти на суднах Kairos і Virat сталися внаслідок "зовнішньої дії". 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

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На танкерах зафіксовані ознаки зовнішнього впливу, екіпажі у безпеці

Влада Туреччини повідомила про пожежі на двох нафтових танкерах у Чорному морі - після "зовнішньої дії".

Читайте: ЄС розглядає нові санкції проти "тіньового флоту" РФ, - Bloomberg

Kairos і Virat входять до тіньового флоту

Обидва перебувають під західними санкціями як тіньовий флот, що входять до Росії, за допомогою якого вона торгує нафтою.

Міністерство транспорту Туреччини опублікувало інформацію:

Повідомляється, що порожній танкер KAIROS, що прямував у порт Новоросійськ (Росія), спалахнув через зовнішній вплив за 28 миль від узбережжя Туреччини. Усі 25 членів екіпажу на борту перебувають у хорошому стані. Наші рятувальні підрозділи спрямовані на евакуацію моряків, процес перебуває під контролем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канада запровадила нові санкції проти РФ: у списку – 100 суден "тіньового флоту"

Танкер VIRAT повідомив, що зазнав удару приблизно за 35 морських миль від берега в Чорному морі. На місце події було направлено рятувальні групи та комерційне судно. Усі 20 членів екіпажу на борту перебувають у хорошому стані, у машинному відділенні виявлено густе задимлення. Ситуація перебуває під контролем.

Російські воєнні блогери пишуть, що VIRAT був атакований 5 морськими дронами.

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вибух (4739) Туреччина (3722) танкер (565)
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Топ коментарі
+44
Гарна новина проти ночі.
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28.11.2025 21:11 Відповісти
+35
Саме так мають виглядати дієві санкції проти рашистів...
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28.11.2025 21:15 Відповісти
+26
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28.11.2025 21:18 Відповісти
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З того що ми маємо фото палаючих танкерів у іх передній частині, маю припущення що вони таки обидва підірвалися на морських мінах..... Тим більш це трапилось майже одночасно у тому ж самому районі ......Якби працювали морські дрони - вони зазвичай б'ють або в середину корпусу. або в задню частину- бо там машінне відділення.....А з іншого боку- чому підірвалися саме ці судна- танкери тіньвого болотяного флоту.? Там й досі жвавий трафік- бо це свого роду як один основний напрямок з Босфору до Новоросійська.....


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28.11.2025 22:26 Відповісти
Є-пожежа...
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28.11.2025 23:03 Відповісти
Санкціі в дії
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28.11.2025 23:05 Відповісти
давно пора скорочувати тіньовий флот ***** який налічує 1000 суден а це 17% від усіх танкерів у світі.
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29.11.2025 00:16 Відповісти
28 міль від турецького берегу - це контроль Турції.Турки не дали б там бекам шастати.Це падлюча російська провокація з намаганням втягнути Турцію,утилізувати корита та отримати привід курсувати там своїм воякам.Та й все.
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29.11.2025 00:25 Відповісти
Туреччина контролює територіальні води в Чорному морі на відстані 12 морських миль (приблизно 22,2 кілометра) від свого узбережжя.
Це відповідає міжнародному праву і було погоджено з іншими прибережними державами Чорного моря. Туреччина встановила таку ширину своїх територіальних вод у Чорному морі ще в 1964 році (Закон № 476) Все що за ними - то вже є Міжнародні води. У нашому випадку це 28 і 35 миль від берега, і тм може шастсти хто завгодно....
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29.11.2025 01:34 Відповісти
Кацапи в ООН:
- Хахлы начали топить наши мирные танкеры, в Чёрном море! Это ТЕРАРИЗЬМ!!!
- Так ви ж самі не втомлюєтесь гелготіть, що "Хахлы выкапали Чёрное море...". А раз так, то це - наша власність... А з своєю власністю робимо, що-завгодно. Хочемо - купаємося... Хочемо - рибу ловимо... А хочемо - танкери топимо...
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29.11.2025 06:57 Відповісти
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