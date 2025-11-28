У Чорному морі біля берегів Туреччини горять 2 танкери з "тіньового флоту" РФ
У Чорному морі сталися пожежі на двох нафтових танкерах, що входять до російського тіньового флоту й перебувають під західними санкціями. Туреччина заявила, що інциденти на суднах Kairos і Virat сталися внаслідок "зовнішньої дії".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
На танкерах зафіксовані ознаки зовнішнього впливу, екіпажі у безпеці
Влада Туреччини повідомила про пожежі на двох нафтових танкерах у Чорному морі - після "зовнішньої дії".
Kairos і Virat входять до тіньового флоту
Обидва перебувають під західними санкціями як тіньовий флот, що входять до Росії, за допомогою якого вона торгує нафтою.
Міністерство транспорту Туреччини опублікувало інформацію:
Повідомляється, що порожній танкер KAIROS, що прямував у порт Новоросійськ (Росія), спалахнув через зовнішній вплив за 28 миль від узбережжя Туреччини. Усі 25 членів екіпажу на борту перебувають у хорошому стані. Наші рятувальні підрозділи спрямовані на евакуацію моряків, процес перебуває під контролем.
Танкер VIRAT повідомив, що зазнав удару приблизно за 35 морських миль від берега в Чорному морі. На місце події було направлено рятувальні групи та комерційне судно. Усі 20 членів екіпажу на борту перебувають у хорошому стані, у машинному відділенні виявлено густе задимлення. Ситуація перебуває під контролем.
Російські воєнні блогери пишуть, що VIRAT був атакований 5 морськими дронами.
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Це відповідає міжнародному праву і було погоджено з іншими прибережними державами Чорного моря. Туреччина встановила таку ширину своїх територіальних вод у Чорному морі ще в 1964 році (Закон № 476) Все що за ними - то вже є Міжнародні води. У нашому випадку це 28 і 35 миль від берега, і тм може шастсти хто завгодно....
- Хахлы начали топить наши мирные танкеры, в Чёрном море! Это ТЕРАРИЗЬМ!!!
- Так ви ж самі не втомлюєтесь гелготіть, що "Хахлы выкапали Чёрное море...". А раз так, то це - наша власність... А з своєю власністю робимо, що-завгодно. Хочемо - купаємося... Хочемо - рибу ловимо... А хочемо - танкери топимо...