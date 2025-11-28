РУС
Новости Теневой флот России
4 963 80

В Черном море у берегов Турции горят 2 танкера из "теневого флота" РФ

Пожары на танкерах теневого флота РФ

В Черном море произошли пожары на двух нефтяных танкерах, входящих в российский теневой флот и находящихся под западными санкциями. Турция заявила, что инциденты на судах Kairos и Virat произошли в результате "внешнего воздействия". 

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

На танкерах зафиксированы признаки внешнего воздействия, экипажи в безопасности

Власти Турции сообщили о пожарах на двух нефтяных танкерах в Черном море - после "внешнего воздействия".

Kairos и Virat входят в теневой флот

Оба находятся под западными санкциями как теневой флот, входящий в Россию, с помощью которого она торгует нефтью.

Министерство транспорта Турции опубликовало информацию:

Сообщается, что пустой танкер KAIROS, направлявшийся в порт Новороссийск (Россия), загорелся из-за внешнего воздействия в 28 милях от побережья Турции. Все 25 членов экипажа на борту находятся в хорошем состоянии. Наши спасательные подразделения направлены на эвакуацию моряков, процесс находится под контролем.

Танкер VIRAT сообщил, что подвергся удару примерно в 35 морских милях от берега в Черном море. На место происшествия были направлены спасательные группы и коммерческое судно. Все 20 членов экипажа на борту находятся в хорошем состоянии, в машинном отделении обнаружено густое задымление. Ситуация находится под контролем.

Российские военные блогеры пишут, что VIRAT был атакован 5 морскими дронами.

+29
Гарна новина проти ночі.
показать весь комментарий
28.11.2025 21:11 Ответить
+24
Саме так мають виглядати дієві санкції проти рашистів...
показать весь комментарий
28.11.2025 21:15 Ответить
+15
показать весь комментарий
28.11.2025 21:18 Ответить
Гарна новина проти ночі.
показать весь комментарий
28.11.2025 21:11 Ответить
Правда взамен нам выбьют все судоходство в Одессу и Южный. Но с другой стороны у нас есть ж.д ветки в Румынию, это конечно никак не позволит возить туда зерно - но если остановить нефтяной экспорт рф через Босфор это будет не то что удар по экономике страны-агрессора - это удар ломом по яйцам.
показать весь комментарий
28.11.2025 21:26 Ответить
Сумніваюсь шо вибьють.
показать весь комментарий
28.11.2025 21:34 Ответить
Що заважало вибити до сьогодні?
показать весь комментарий
28.11.2025 21:51 Ответить
Все судоходство до Одеси і з Одеси наразі рухається в територіальних водах Румунії і Болгарії і після атаки кацапів на неукраїнські (наш флот пропив ще Кучма) судна на території НАТО ЗСУ не лише Таурасами ощасливлять, а Томагавками обвішають як Рембо патронами. А от ми, як жертва військової агресії, маємо повне право, юридично підтверджене і закріплене в матеріалах Нюрнбергського трибуналу, топити та нищити все рашистське лайно в любій точці світу і це не підлягає кримінальному переслідуванню.
показать весь комментарий
28.11.2025 22:17 Ответить
Уважніше прочитай статтю!
Повідомляється, що порожній танкер KAIROS, що прямував у порт Новоросійськ (Росія), спалахнув через зовнішній вплив за 28 миль від узбережжя США. Джерело: https://censor.net/ua/n3587639
показать весь комментарий
28.11.2025 21:35 Ответить
Это опечатка. В других источниках указано что оба танкера горят в Черном море. Что в общем то вполне логично. ИМХО я считаю что правильно, если мы можем с ущербом себе но нанести многократно превышающий урон противнику - надо бить. Выбора особого нет. Мы продадим зерна на 10 миллиардов баксов а они за это время продадут нефти на 100 миллиардов - то нам это в итоге куда больнее и дороже обойдется. Хотелось бы напомнить крейсер Гебен в 1МВ который реально устроил РИ "вырванные годы" в Черном море.
показать весь комментарий
28.11.2025 21:41 Ответить
я не знаю ,як це може бути - влада Туреччини повідомила про пожежі на двох нафтових танкерах у Чорному морі ?
показать весь комментарий
28.11.2025 21:45 Ответить
Я теж не "врублюсь"...
показать весь комментарий
28.11.2025 21:55 Ответить
Почалось !

З Богом !

.
показать весь комментарий
28.11.2025 22:14 Ответить
треба ж так...
показать весь комментарий
28.11.2025 21:11 Ответить
для трампа треба.

"батя, я стараюсь...." -
а це хто каже, вгадайте !

.
показать весь комментарий
28.11.2025 22:17 Ответить
Лінза апять пакуріла там дє іщьо нє куріла...
показать весь комментарий
28.11.2025 21:12 Ответить
Саме так мають виглядати дієві санкції проти рашистів...
показать весь комментарий
28.11.2025 21:15 Ответить
Санкції в дії
показать весь комментарий
28.11.2025 21:15 Ответить
Курілі?
показать весь комментарий
28.11.2025 21:15 Ответить
головне мовчить та не коментуйте.

Не треба на кожній вулиці кричати що це ГУР.
показать весь комментарий
28.11.2025 21:16 Ответить
Ні,вони як завжди вийдуть і покажуть чим ударили і маршрут пересування дрона.
показать весь комментарий
28.11.2025 21:21 Ответить
то Ердоган недопалок викинув !
показать весь комментарий
28.11.2025 21:48 Ответить
У Чорному морі,з а 28 миль від узбережжя США?
Вибачте - це що за дурня???
показать весь комментарий
28.11.2025 21:16 Ответить
показать весь комментарий
28.11.2025 21:18 Ответить
ще раз читайте новину. У чорному морі Virat, а біля узбережжя США - Kairas.
показать весь комментарий
28.11.2025 21:25 Ответить
У Чорному морі сталися пожежі на двох нафтових танкерах Джерело: https://censor.net/ua/n3587639
показать весь комментарий
28.11.2025 21:48 Ответить
ще раз читайте новину. У чорному морі Virat, а біля узбережжя США - Kairas.
показать весь комментарий
28.11.2025 21:25 Ответить
Читайте -
Влада Туреччини повідомила про пожежі на двох нафтових танкерах у Чорному морі - після "зовнішньої дії Джерело: https://censor.net/ua/n3587639
показать весь комментарий
28.11.2025 21:29 Ответить
Читайте-
Повідомляється, що порожній танкер KAIROS, що прямував у порт Новоросійськ (Росія), спалахнув через зовнішній вплив за 28 миль від узбережжя США. Джерело: https://censor.net/ua/n3587639

Танкер VIRAT повідомив, що зазнав удару приблизно за 35 морських миль від берега в Чорному морі. Джерело: https://censor.net/ua/n3587639
показать весь комментарий
28.11.2025 21:34 Ответить
Ви насправді вважаєте, що танкер KAIROS йшов від США до Чорного моря, і весь цей час горів?
показать весь комментарий
28.11.2025 21:39 Ответить
Блін,та це помилка звичайна. Не натягуйте сову на глобус.
показать весь комментарий
28.11.2025 21:42 Ответить
Для 73% сойдьоть, вони ж повірили у казкового Голобородько в честнєйшого мальчіков на лісапєдє. А вчителі навіть повірили у 4 штуки доларів зарплати.
показать весь комментарий
28.11.2025 21:30 Ответить
Я вже адміну написав...
показать весь комментарий
28.11.2025 21:37 Ответить
Цікаво, а де ви там побачили що написано 28 миль від узбережжя США?
показать весь комментарий
28.11.2025 22:00 Ответить
Вже відредактували текст.
Тепер написано "спалахнув через зовнішній вплив за 28 миль від узбережжя Туреччини."
Спочатку було написано "...за 28 миль від берегів США".
показать весь комментарий
28.11.2025 22:23 Ответить
Вибачте не знав....
показать весь комментарий
28.11.2025 22:28 Ответить
Нема за що вибачатись!
показать весь комментарий
28.11.2025 22:37 Ответить
показать весь комментарий
28.11.2025 21:18 Ответить
Красівоє
показать весь комментарий
28.11.2025 21:49 Ответить
"Пожежа на танкері тіньового флоту рашки в українському Чорному морі"
Айвазовський, олія.

.
показать весь комментарий
28.11.2025 22:23 Ответить
Да-а-а-авно пора.Якщо санкції не діють проти тіньового флоту,то він має горіти.Ми боремось за те щоб вижити,а нам ще вказують що ми це маємо робити толерантно і з повагою до РФ.
показать весь комментарий
28.11.2025 21:19 Ответить
Чи можуть це турки помститись за свій газовий танкер спалений в Одесі?
показать весь комментарий
28.11.2025 21:22 Ответить
У турков есть миллион способов отомстить. Но туркам выгодно торговать с государством-агрессором, они как страна-прокладка столько денег заработали что хватит не одну сотню кораблей новых купить.
показать весь комментарий
28.11.2025 21:27 Ответить
Ракета вибухнула, на байконурі завалився стартовий майданчик, танкери горять, в алабузі палає завод.

Ну це просто флеш-рояль якийсь
показать весь комментарий
28.11.2025 21:23 Ответить
Хтось святкує звільнення Єрмака
показать весь комментарий
28.11.2025 21:24 Ответить
У кацапів - чорна п'ятниця в натурі . Та й у Зєлі теж ..
показать весь комментарий
28.11.2025 21:27 Ответить
в Алабузі горів склад акумуляторів. Малоймовірно, що це має якесь відношення до виробництва шахедів.
показать весь комментарий
28.11.2025 21:28 Ответить
Не факт!
Залежно що за акумулятори.
Не думаю, що ГУР чи СБУ атакувало склад автомобільних акумуляторів.
показать весь комментарий
28.11.2025 21:37 Ответить
я взагалі не думаю що то була атака ГУР. А акумулятори взагалі мають таку властивість самозайматись. А складів автоакумуляторів там вистачає, бо там діють два автозавода - "Аурус" і "Соллєрс Форд".
показать весь комментарий
28.11.2025 21:50 Ответить
Займаються лише деякі види літієвих акумуляторів - літій-іонні, і літій-полімерні. Саме такі використовуються у БПЛА.
Літій-залізо-фосфатні не горять. Автомобільні - свинцево-кислотні - теж не горять. Взагалі!
показать весь комментарий
28.11.2025 22:07 Ответить
ну так, не горять. Це якщо на них "випадково" не покласти на клєми якусь хєрню.
показать весь комментарий
28.11.2025 22:21 Ответить
Літій-залізо-фосфатні навіть пробивали цвяхом при дослідах - вони не спалахували.
На Ютубі багато відео з подібними дослідами.
Повірте людині, в якої таких акумуляторів на 12 КВт - я спеціально вибирав такі, які абсолютно безпечні для використанні у квартирі.
показать весь комментарий
28.11.2025 22:27 Ответить
та яж не кажу що там палали прямо акумулятори. Навряд чи весь той сарай 50х50 метрів був забитий одніми акумуляторами. Достатньо щось покласти на клєми, або підпалити щось інше на тому складі, і буде гарна новина про "склад акумуляторів".
показать весь комментарий
28.11.2025 22:34 Ответить
Навіть яякщо й так. Я все одно святкую
показать весь комментарий
28.11.2025 21:40 Ответить
підтримую. Я за будь-яку пожежу.
показать весь комментарий
28.11.2025 21:52 Ответить
це точно не ми або Зінка або Ердоган !
показать весь комментарий
28.11.2025 21:24 Ответить
28 миль від узбережжя США??? ТОЧНО????
показать весь комментарий
28.11.2025 21:25 Ответить
Точно. Чорне море. Саме так і написано
показать весь комментарий
28.11.2025 21:40 Ответить
ЕТО ВСЙО рабсіянє САМІ СЄБЯ БОМБЯТ
показать весь комментарий
28.11.2025 21:27 Ответить
а чого це так турки скинулися щодо цих танкерів? Вони що, під прапорами Туреччини?
показать весь комментарий
28.11.2025 21:31 Ответить
Може за екологію переживають?
показать весь комментарий
28.11.2025 21:45 Ответить
вони за бабліщє переживають, бо пропуск танкерів через протоку туди-сюди - це не малі гроші, і тут Монтрьо їм ніяк не тисне. Тому бажаю щоб такий тіньовий танкер луснув у них прямо на траверзі Істамбула в протоці.
показать весь комментарий
28.11.2025 21:56 Ответить
, Туреччина будує канал «Стамбул» паралельно Босфору для з'єднання Чорного та Мармурового морів, щоб розвантажити переповнений Босфор. Проєкт передбачає будівництво каналу протяжністю 45 км, глибиною 21 м та шириною 275 м, а також шести мостів. Його вартість оцінюється у $15 мільярдів, а будівництво почалося у червні 2021 року.

Основні цілі проєкту

Зменшення навантаження на Босфор: Босфор щороку проходить значно більше суден, ніж дозволено, тому новий канал має взяти на себе частину трафіку.Підвищення безпеки: Новий канал дозволить перенаправити небезпечні вантажі подалі від густонаселених районів Стамбула.Економічний розвиток: Турція планує отримати дохід від зборів за прохід каналом і розвивати узбережжя новим канала, будуючи там житлові райони, інфраструктуру та логістичні центри.

Важливі аспекти

Конвенція Монтре: Критики проєкту зазначають, що на новий канал може не поширюватися дія https://www.google.com/search?q=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97+%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B5&sca_esv=3a6ab12c335cb944&sxsrf=AE3TifP4IGpcP8HwP6KrJ-yQ0RfR4UtCrA%3A1764362104702&ei=eAcqaa3TKoWHxc8P_pKC8Ac&ved=2ahUKEwifiazF2ZWRAxUjQ_EDHcXrL_sQgK4QegQIBRAB&uact=5&oq=%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B8+%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%8E%D1%82%D1%8C+%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB+%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE+%D0%B1%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiSNGC0YPRgNC60Lgg0LHRg9C00YPRjtGC0Ywg0LrQsNC90LDQuyDQv9Cw0YDQsNC70LXQu9GM0L3QviDQsdC-0YHRhNC-0*****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************-YiAYBkAYLugYECAEYCJIHBjQuMzQuMaAHvtgBsgcGMC4zNC4xuAfMJsIHCTItMTUuMTUuOcgH9QM&sclient=gws-wiz-serp&mstk=AUtExfAajfUT5Hf8DJLKAXOCux5zofwRtC2WNhw7dGVwE9uplhkX3gZW1dh7Ncur0MQc92vrqDGiFbc3SIbSmAM1YNPhqKSh8fv8WLP27B7aEvrqulwu4CMFEJKED1sRrrhCZiF1vSzUXm-gtI3GUfXpmv-OuQK7Tm-n120wrPATUzFao0C_qmOnCP32yTLa54sZGxKfRe46RPeGrIwB6nUgSDWVcUSMy8IxO3tz_T78hbhXiSGp98cOR7PoXl2H0qv4SCIyYBAe0-1*************&csui=3 Конвенції Монтре про статус проток, що дасть Туреччині повний контроль над судноплавством.Екологічні побоювання:
показать весь комментарий
28.11.2025 22:40 Ответить
Дивно. Наш єдиний український підводний човен так ніколи за 30 років незалежності не залишив пірса в Севастополі. Потім знову став російськопрапорним. То що тоді вдарило по танкеру у економічній зоні США? Чи Сібейби вже до атлантичного узбережжя США доходять?
показать весь комментарий
28.11.2025 21:32 Ответить
При чьому вдарили по порожнім, щоб не влаштувати екологічну катастрофу. Розумно.
показать весь комментарий
28.11.2025 21:33 Ответить
так кацапи самі вдарили по порожнім, щоб потім звинуватити Україну
показать весь комментарий
28.11.2025 21:35 Ответить
!!!!!!!!!!! Згідно міжнародних норм !
показать весь комментарий
28.11.2025 21:38 Ответить
Повідомляється, що порожній танкер KAIROS, що прямував у порт Новоросійськ (Росія), спалахнув через зовнішній вплив за 28 миль від узбережжя США.
У чорному морі нах. Біля Туреччини. 28 миль від узбережжя США.
Гей цензорнети у вас є хоч якийсь редактор? Ато таку дурню іноді пишете аж гидко...
показать весь комментарий
28.11.2025 21:38 Ответить
Десь 2 роки в ЧМ діяв своєрідний "пакт про ненапад" - ми не чипали кацапські танкери , натомість вони не заважали "зерновому коридору" ... схоже - тепер цього не буде .
показать весь комментарий
28.11.2025 21:39 Ответить
Південна Корея подарувала списаний підводний човен одній з європейських країн... І це - не Україна...
Серби з болгарами теж продавали артснаряди полякам. А вони потім гриміли на Донбасі... Так що "ХЗ"... Все може буть...
показать весь комментарий
28.11.2025 22:01 Ответить
Два російські танкери тіньового флоту потужно вибухнули в https://society.comments.ua/ua/news/accidents/dva-rosiyski-tankeri-tinovogo-flotu-potuzhno-vibuhnuli-v-chornomu-mori-foto-788643.html Чорному морі (ФОТО)https://comments.ua/img/publications/RZwZNfHfhgxNXQhtHNCwTFfsP.png https://comments.ua/img/publications/RZwZNfHfhgxNXQhtHNCwTFfsP.png https://comments.ua/img/publications/RZwZNfHfhgxNXQhtHNCwTFfsP.png https://comments.ua/img/publications/C-wyscabFmjtFn7oW6cfW3NnR.png Вибух на танкері KAIROS Перший вибух стався на танкері KAIROS за 28 миль від узбережжя Кефкена поблизу Туреччини. Судно прямувало до порту Новоросійськ. Після вибуху на борту почалася масштабна пожежа. Турецьке Міністерство транспорту повідомило, що до ліквідації наслідків одразу залучили рятувальні катери, буксири та спеціальне судно Nene Hatun. Танкери KAIROS і VIRAT вибухнули у Чорному морі Усіх 25 членів екіпажу вдалося евакуювати, їхній стан задовільний. За даними губернатора Коджаелі Ільхамі Акташа, на борту залишилася одна людина, і рятувальна операція триває. Пожежу поки що не вдалося повністю загасити. Російські танкери вибухнули в Чорному морі Вибух на танкері VIRAT Паралельно надійшла інформація про аварію на іншому санкційному судні танкері VIRAT, що знаходився за 35 миль від берега. На борту перебували 20 моряків, усі вони після інциденту перебувають у безпеці. Турецькі рятувальники повідомили про густий дим у машинному відділенні, однак ситуацію вдалося взяти під контроль.
показать весь комментарий
28.11.2025 21:40 Ответить
мабудь натрапили на мацкальські міни
показать весь комментарий
28.11.2025 21:58 Ответить
Все вірно не треба брати на себе відповідальність, не піаритись а тупо заявляти що в морі багато мін.
показать весь комментарий
28.11.2025 22:17 Ответить
Гарно. Давно пора було це робити. До речі до кого Турція шле притензії якщо то є тіньовий флот якого насправді немає? Нєхер було з вимкненими транспондерами плавати. До речі як тіньовий а по нормальному, піратський флот проходить Босфор? Ердоган має мзду з піратських кораблів?
показать весь комментарий
28.11.2025 22:09 Ответить
Потрібно ще плотно занятись рашистською авіацією, і аеропортами. Потрібно ввести безпольотну зону над Сосією. Ми повинні показати Тампону що у нас не тільки є карти а і є яйця. А то нас вже зібрались добивати як жертву щоб не мучились
показать весь комментарий
28.11.2025 22:22 Ответить
https://t.me/operativnoZSU Оперативний ЗСУ

https://t.me/operativnoZSU/197807



«Ай нід хелп. Дрон аттак. Мейдей. Дрон аттак» - заявлено як запис радіоефіру з одного з танкерів, що горить неподалік узбережжя Турції

Z-московити в своїх каналах плюються, що нібито Україна атакувала їхній металолом морськими дронами і це ескалація, треба отвєтка і все таке інше. Припустимо, що московити цього разу не *******(ага, вони ж ніколи цього не роблять). Але ж завжди можна задати зустрічне питання: а ви коли нам цивільні судна в порту Одеси «Іскандерами» лупили або по зерновозам Х-22 заряджали, то це було окей? І все виправдовулась нібито тим, що це були «ваєнниє цєлі». То-то же. (с)
показать весь комментарий
28.11.2025 22:23 Ответить
З того що ми маємо фото палаючих танкерів у іх передній частині, маю припущення що вони таки обидва підірвалися на морських мінах..... Тим більш це трапилось майже одночасно у тому ж самому районі ......Якби працювали морські дрони - вони зазвичай б'ють або в середину корпусу. або в задню частину- бо там машінне відділення.....А з іншого боку- чому підірвалися саме ці судна- танкери тіньвого болотяного флоту.? Там й досі жвавий трафік- бо це свого роду як один основний напрямок з Босфору до Новоросійська.....


показать весь комментарий
28.11.2025 22:26 Ответить
 
 