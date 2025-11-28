В Черном море у берегов Турции горят 2 танкера из "теневого флота" РФ
В Черном море произошли пожары на двух нефтяных танкерах, входящих в российский теневой флот и находящихся под западными санкциями. Турция заявила, что инциденты на судах Kairos и Virat произошли в результате "внешнего воздействия".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
На танкерах зафиксированы признаки внешнего воздействия, экипажи в безопасности
Власти Турции сообщили о пожарах на двух нефтяных танкерах в Черном море - после "внешнего воздействия".
Kairos и Virat входят в теневой флот
Оба находятся под западными санкциями как теневой флот, входящий в Россию, с помощью которого она торгует нефтью.
Министерство транспорта Турции опубликовало информацию:
Сообщается, что пустой танкер KAIROS, направлявшийся в порт Новороссийск (Россия), загорелся из-за внешнего воздействия в 28 милях от побережья Турции. Все 25 членов экипажа на борту находятся в хорошем состоянии. Наши спасательные подразделения направлены на эвакуацию моряков, процесс находится под контролем.
Танкер VIRAT сообщил, что подвергся удару примерно в 35 морских милях от берега в Черном море. На место происшествия были направлены спасательные группы и коммерческое судно. Все 20 членов экипажа на борту находятся в хорошем состоянии, в машинном отделении обнаружено густое задымление. Ситуация находится под контролем.
Российские военные блогеры пишут, что VIRAT был атакован 5 морскими дронами.
З Богом !
"батя, я стараюсь...." -
а це хто каже, вгадайте !
Не треба на кожній вулиці кричати що це ГУР.
Вибачте - це що за дурня???
Тепер написано "спалахнув через зовнішній вплив за 28 миль від узбережжя Туреччини."
Спочатку було написано "...за 28 миль від берегів США".
Айвазовський, олія.
Ну це просто флеш-рояль якийсь
Залежно що за акумулятори.
Не думаю, що ГУР чи СБУ атакувало склад автомобільних акумуляторів.
Літій-залізо-фосфатні не горять. Автомобільні - свинцево-кислотні - теж не горять. Взагалі!
На Ютубі багато відео з подібними дослідами.
Повірте людині, в якої таких акумуляторів на 12 КВт - я спеціально вибирав такі, які абсолютно безпечні для використанні у квартирі.
Основні цілі проєкту
Зменшення навантаження на Босфор: Босфор щороку проходить значно більше суден, ніж дозволено, тому новий канал має взяти на себе частину трафіку.Підвищення безпеки: Новий канал дозволить перенаправити небезпечні вантажі подалі від густонаселених районів Стамбула.Економічний розвиток: Турція планує отримати дохід від зборів за прохід каналом і розвивати узбережжя новим канала, будуючи там житлові райони, інфраструктуру та логістичні центри.
Важливі аспекти
Конвенція Монтре: Критики проєкту зазначають, що на новий канал може не поширюватися дія Конвенції Монтре про статус проток, що дасть Туреччині повний контроль над судноплавством.Екологічні побоювання:
У чорному морі нах. Біля Туреччини. 28 миль від узбережжя США.
Гей цензорнети у вас є хоч якийсь редактор? Ато таку дурню іноді пишете аж гидко...
Серби з болгарами теж продавали артснаряди полякам. А вони потім гриміли на Донбасі... Так що "ХЗ"... Все може буть...
https://t.me/operativnoZSU/197807
«Ай нід хелп. Дрон аттак. Мейдей. Дрон аттак» - заявлено як запис радіоефіру з одного з танкерів, що горить неподалік узбережжя Турції
Z-московити в своїх каналах плюються, що нібито Україна атакувала їхній металолом морськими дронами і це ескалація, треба отвєтка і все таке інше. Припустимо, що московити цього разу не *******(ага, вони ж ніколи цього не роблять). Але ж завжди можна задати зустрічне питання: а ви коли нам цивільні судна в порту Одеси «Іскандерами» лупили або по зерновозам Х-22 заряджали, то це було окей? І все виправдовулась нібито тим, що це були «ваєнниє цєлі». То-то же. (с)