В Черном море у берегов Турции горят 2 танкера из "теневого флота" РФ

В Черном море произошли пожары на двух нефтяных танкерах, входящих в российский теневой флот и находящихся под западными санкциями. Турция заявила, что инциденты на судах Kairos и Virat произошли в результате "внешнего воздействия".

На танкерах зафиксированы признаки внешнего воздействия, экипажи в безопасности

Власти Турции сообщили о пожарах на двух нефтяных танкерах в Черном море - после "внешнего воздействия".

Kairos и Virat входят в теневой флот

Оба находятся под западными санкциями как теневой флот, входящий в Россию, с помощью которого она торгует нефтью.

Министерство транспорта Турции опубликовало информацию:

Сообщается, что пустой танкер KAIROS, направлявшийся в порт Новороссийск (Россия), загорелся из-за внешнего воздействия в 28 милях от побережья Турции. Все 25 членов экипажа на борту находятся в хорошем состоянии. Наши спасательные подразделения направлены на эвакуацию моряков, процесс находится под контролем.

Танкер VIRAT сообщил, что подвергся удару примерно в 35 морских милях от берега в Черном море. На место происшествия были направлены спасательные группы и коммерческое судно. Все 20 членов экипажа на борту находятся в хорошем состоянии, в машинном отделении обнаружено густое задымление. Ситуация находится под контролем.

Российские военные блогеры пишут, что VIRAT был атакован 5 морскими дронами.