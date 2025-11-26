Танкери "тіньового" флоту Росії почали розбирати на металобрухт

Дедалі більше старих танкерів, які Росія зібрала для експорту нафти в обхід західних санкцій, виробляють свій ресурс та потребують утилізації.

Як пише The Moscow Times, середній вік суден "тіньового" флоту становить 20 років, у 60% кораблів це 20 років і більше, за даними S&P Global.

Так, у листопаді в турецькому порту Аліага почали розбирати танкер Eagle S, який став відомим через те, що наприкінці минулого року пошкодив якорем кілька підводних кабелів у Фінській затоці. Його затримала берегова охорона Фінляндії, капітан та двоє його підлеглих постали перед судом. На танкері, за твердженням фінської влади, також знаходилося шпигунське обладнання.

19-річний Eagle S ходив під прапором Островів Кука та з початку 2023 року возив російську нафту.

Оцінки розмірів "тіньового" флоту різняться. За підрахунками S&P Global, до 80% танкерів із російською нафтою не мають визнаного полісу від компаній міжнародних клубів страхування відповідальності перед третіми особами (P&I).

S&P Global визначило 561 танкер дедвейтом майже 50 млн тонн, що займається перевезенням російської нафти. Ще 193 (майже 33 млн тонн), за даними агентства, переключаються між країнами, що знаходяться під санкціями, включно з Іраном і Венесуелою.

За словами старшої наукової співробітниці Атлантичної ради Елізабет Броу, термін служби багатьох суден "тіньового" флоту вже перевищений, тому вони працюють недовго, перш ніж їх доводиться списувати.

Офіційно в 2024 році було утилізовано 409 кораблів. Найбільш безпечно їх розбирають у Данії, Норвегії та Нідерландах, відносно безпечно – у Туреччині, але дві третини – у країнах Південно-Східної Азії, насамперед в Індії, Пакистані та Бангладеш, де норм безпеки зазвичай не дотримуються.

Багато "тіньових" танкерів знаходяться під західними санкціями, що ускладнює для їхніх власників можливість продажу своїх суден на металобрухт, оскільки транзакції зазвичай проводяться в доларах США.

Зрештою з'являється "тіньовий" ринок із утилізації судів "тіньового" флоту, зазначає Броу. Як і у випадку з російською нафтою, що продається зі значним дисконтом, власникам таких танкерів також доводиться давати знижку покупцям. Як відбуваються розрахунки, невідомо, але, ймовірно, це робиться не в доларах або криптовалюті, зауважує дослідниця.

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Раніше стало відомо, що Китай активізує зусилля з імпорту російського газу, що знаходиться під санкціями США, закладаючи основу власного "тіньового флоту" суден, які можуть транспортувати скраплений природний газ та обходити обмеження.

Боротьба з російським "тіньовим" флотом

Нагадаємо, раніше розслідування видань LRT, 15min, Eesti Ekspress, and Nekā показало, що, попри жорсткі санкції, російські танкери щодня вивозять нафту через Балтійське море, а допомагають цьому компанії з Литви, Латвії та Естонії.

До того стало відомо, що Європейський Союз готує спільну морську декларацію, яка дозволить країнам союзу проводити інспекції "тіньового флоту" Росії за домовленістю з державами прапора цих суден.

Перед тим Данія оголосила про посилення регулювання проходу нафтових танкерів через свої води, зокрема щодо старих суден, які частіше використовує "тіньовий флот" Росії.

Нагадаємо, у вересні стало відомо, що Росія нарощує "тіньовий флот" старих танкерів із непрозорою власністю, що дозволяє продавати нафту попри обмеження і цінову "стелю". За оцінкою S&P Global Market Intelligence, наразі близько 17% чинного світового танкерного флоту вже працює в "тіні". Кількість таких суден зросла до 940 на початку року, що на 45% більше, ніж роком раніше.