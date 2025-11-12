Обхід санкцій: Китай почав створювати власний "тіньовий" флот для імпорту російського газу

Китай активізує зусилля з імпорту російського газу, що знаходиться під санкціями США, закладаючи основу власного "тіньового флоту" суден, які можуть транспортувати скраплений природний газ та обходити обмеження.

Як пише Bloomberg, хоча ці спроби поки перебувають на початковому етапі, переміщення танкерів та власність у Китаї починають відображати тенденції, аналогічні до російського "тіньового" флоту нафтових танкерів.

Повідомляється, що СПГ-танкер CCH Gas, що перевозить російський вантаж, котрий знаходиться в чорному списку, приховує своє місцезнаходження, наближаючись до китайського порту, згідно з даними супутників та судноплавства.

Його зареєстрований власник, CCH-1 Shipping Co., має адресу в Гонконзі, яка збігається з поштовою скринькою компанії Samxin Secretarial Services Ltd. – поширена практика для компаній, які прагнуть приховати бенефіціарну власність, торгуючи паливом з Ірану чи Росії.

Ще одне судно для перевезення СПГ, нещодавно перейменоване на Kunpeng, з'явилося поблизу Сінгапуру з подібною структурою – непрозорою і тому дуже незвичною для галузі, яка вимагає спеціалізованих технічних навичок і, як правило, зосереджена у невеликої групи власників.

Згідно з базою даних судноплавства Equasis, на початку цього року воно передало свою власність та управління маловідомим фірмам у Китаї та на Маршаллових островах. Адреси посилаються на фірми, які торгували іншими видами палива з чорного списку.

Як зауважує видання, створення тіньового флоту для скрапленого газу – непросте завдання. Це пояснюється тим, що судна, що перевозять паливо з температурою -162°C, яке використовується на електростанціях та в системах опалення, потребують складніших технологій для завантаження та транспортування, ніж інші продукти. І хоча сьогодні існує майже 8 тис. нафтових танкерів різного розміру, вся галузь СПГ налічує близько 800, а це означає, що приховування їхнього місцезнаходження є складним.

Боротьба з російським "тіньовим" флотом

Нагадаємо, раніше розслідування видань LRT, 15min, Eesti Ekspress, and Nekā показало, що, попри жорсткі санкції, російські танкери щодня вивозять нафту через Балтійське море, а допомагають цьому компанії з Литви, Латвії та Естонії.

До того стало відомо, що Європейський Союз готує спільну морську декларацію, яка дозволить країнам союзу проводити інспекції "тіньового флоту" Росії за домовленістю з державами прапора цих суден.

Перед тим Данія оголосила про посилення регулювання проходу нафтових танкерів через свої води, зокрема щодо старих суден, які частіше використовує "тіньовий флот" Росії.

Нагадаємо, у вересні стало відомо, що Росія нарощує "тіньовий флот" старих танкерів із непрозорою власністю, що дозволяє продавати нафту попри обмеження і цінову "стелю". За оцінкою S&P Global Market Intelligence, наразі близько 17% чинного світового танкерного флоту вже працює в "тіні". Кількість таких суден зросла до 940 на початку року, що на 45% більше, ніж роком раніше.