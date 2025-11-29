Дроны СБУ Sea Baby поразили два подсанкционных танкера РФ в Черном море, - источники. ВИДЕО

Морские дроны СБУ Sea Baby поразили в Черном море два подсанкционных нефтяных танкера KAIRO и VIRAT, принадлежащих "теневому флоту" РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на собственные источники в СБУ.

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Как отмечается, это была совместная операция 13-го Главного управления военной контрразведки СБУ с ВМС Украины.

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"По судам успешно отработали модернизированные морские дроны Sea Baby. Они могут преодолевать большие дистанции и оснащены усиленными боевыми частями", - утверждают источники.

На видео видно, что после попаданий оба танкера получили критические повреждения и фактически выведены из эксплуатации.

Это нанесет существенный удар по транспортировке российской нефти. Во время атаки подсанкционные суда шли пустыми - они направлялись на загрузку в порт Новороссийск.

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"СБУ продолжает активные действия по урезанию российских финансовых возможностей вести войну против Украины. Морские дроны Sea Baby вывели из строя суда, которые могли перевозить нефти почти на 70 млн долларов и помогали Кремлю обходить международные санкции", - сообщил информированный источник в СБУ.