Дроны СБУ Sea Baby поразили два подсанкционных танкера РФ в Черном море, - источники. ВИДЕО
Морские дроны СБУ Sea Baby поразили в Черном море два подсанкционных нефтяных танкера KAIRO и VIRAT, принадлежащих "теневому флоту" РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на собственные источники в СБУ.
Как отмечается, это была совместная операция 13-го Главного управления военной контрразведки СБУ с ВМС Украины.
"По судам успешно отработали модернизированные морские дроны Sea Baby. Они могут преодолевать большие дистанции и оснащены усиленными боевыми частями", - утверждают источники.
На видео видно, что после попаданий оба танкера получили критические повреждения и фактически выведены из эксплуатации.
Это нанесет существенный удар по транспортировке российской нефти. Во время атаки подсанкционные суда шли пустыми - они направлялись на загрузку в порт Новороссийск.
"СБУ продолжает активные действия по урезанию российских финансовых возможностей вести войну против Украины. Морские дроны Sea Baby вывели из строя суда, которые могли перевозить нефти почти на 70 млн долларов и помогали Кремлю обходить международные санкции", - сообщил информированный источник в СБУ.
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можна потопити танкери у водах "дружньої" Грузії
Тим більше танкери були пустими.
І, до речі, у турків свій рахунок до русні, після того як турецьке судно ORINDA, яке перевозило близько 4000 тонн зрідженого газу, потрапило під удар під час російської атаки на порт Ізмаїл 17 листопада 2025 року.
красавчики ВМФ Люксембургу....
Seсret servis має бути сікрет.
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Якби вдарили по повному то була б екологічна катастрофа, а так сама ймовірність удару і можливо захід уже почне нарешті шукати альтернативу оркам, а не давати їм величезні кошти на війгу, більше чим нам на оборону.
Операція була добре продумана, професійно виконана.
Грєта Тумберг не виказала будь-якої стурбованості успішним прибиранням "тіньового" путлєрівського лайна з поверхні Чорного моря
Друге це не піратство, тому що ми воюємо з орками, тобто британці які топили німецькі суда під час війни пірати.
Одне що не треба було зливати відео, а офіціно заявити що багато мін в Чорному морі і що можливо декілька дронів втратечено, коли орки їх знешкоджували та і вони дрейфували до берегів Турції і танкери на них підірвались. Так як це роблять орки коли б'ють по цивільних.
Але взагалі якщо це танкери тіньового флоту, то вони могли бути без транспондерів і в принципі а де гарантія що вони якусь зброю скритно не перевозили, в підготовлених трюмах, можна взагалі злити таку інфу. Хто потім що докаже.
У русні вже теж є морські дрони.
Не виключено, що почнуть підривати зерновози і контейнеровози, що йдуть у наші порти.
Кстати, военно-политическое руководство кремлевских террористов очень любит яхты.
Помоему, это несправедливо забытые цели.... особенно, когда их владельцы на борту...