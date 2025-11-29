Українські захисники 14-ї та 30-ї ОМБр відбили штурм окупантів на Куп’янському напрямку. ВIДЕО

Українські захисники 14-ї окремої механізованої бригади спільно з бійцями 30-ї ОМБр відбили штурм окупантів на Куп’янському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, рашисти вкотре спробували атакувати позиції Сил оборони, але були майстерно ліквідовані, а їхня техніка - знищена.

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Бійці зокрема уразили:

2 БТРи

1 МТЛБ

5 квадроциклів

4 мотоцикли

26 військових РФ

Кадрами результативної роботи захисники поділилися у соцмережах.

Також попередньо повідомлялося, що ворог намагався вклинитися в оборону на Лиманському напрямку. На Покровському зупинено 57 штурмів росіян, - Генштаб.

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