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Українські захисники 14-ї та 30-ї ОМБр відбили штурм окупантів на Куп’янському напрямку. ВIДЕО
Українські захисники 14-ї окремої механізованої бригади спільно з бійцями 30-ї ОМБр відбили штурм окупантів на Куп’янському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, рашисти вкотре спробували атакувати позиції Сил оборони, але були майстерно ліквідовані, а їхня техніка - знищена.
Бійці зокрема уразили:
- 2 БТРи
- 1 МТЛБ
- 5 квадроциклів
- 4 мотоцикли
- 26 військових РФ
Кадрами результативної роботи захисники поділилися у соцмережах.
Також попередньо повідомлялося, що ворог намагався вклинитися в оборону на Лиманському напрямку. На Покровському зупинено 57 штурмів росіян, - Генштаб.
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