Украинские защитники 14-й и 30-й ОМБр отбили штурм оккупантов на Купянском направлении. ВИДЕО

Украинские защитники 14-й отдельной механизированной бригады совместно с бойцами 30-й ОМБр отбили штурм оккупантов на Купянском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, рашисты в очередной раз попытались атаковать позиции Сил обороны, но были мастерски ликвидированы, а их техника - уничтожена.

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Бойцы, в частности, поразили:

2 БТР

1 МТЛБ

5 квадроциклов

4 мотоцикла

26 военных РФ

Кадрами результативной работы защитники поделились в соцсетях.

Также предварительно сообщалось, что враг пытался вклиниться в оборону на Лиманском направлении. На Покровском остановлено 57 штурмов россиян, - Генштаб.

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