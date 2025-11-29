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Украинские защитники 14-й и 30-й ОМБр отбили штурм оккупантов на Купянском направлении. ВИДЕО
Украинские защитники 14-й отдельной механизированной бригады совместно с бойцами 30-й ОМБр отбили штурм оккупантов на Купянском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, рашисты в очередной раз попытались атаковать позиции Сил обороны, но были мастерски ликвидированы, а их техника - уничтожена.
Бойцы, в частности, поразили:
- 2 БТР
- 1 МТЛБ
- 5 квадроциклов
- 4 мотоцикла
- 26 военных РФ
Кадрами результативной работы защитники поделились в соцсетях.
Также предварительно сообщалось, что враг пытался вклиниться в оборону на Лиманском направлении. На Покровском остановлено 57 штурмов россиян, - Генштаб.
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