РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11739 посетителей онлайн
Новости Видео Дроны против оккупантов Уничтожение российских оккупантов Ликвидация российских окукпантов Бои на Купянском направлении Отражение штурма
2 197 1

Украинские защитники 14-й и 30-й ОМБр отбили штурм оккупантов на Купянском направлении. ВИДЕО

Украинские защитники 14-й отдельной механизированной бригады совместно с бойцами 30-й ОМБр отбили штурм оккупантов на Купянском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, рашисты в очередной раз попытались атаковать позиции Сил обороны, но были мастерски ликвидированы, а их техника - уничтожена.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Бойцы, в частности, поразили:

  • 2 БТР
  • 1 МТЛБ
  • 5 квадроциклов
  • 4 мотоцикла
  • 26 военных РФ

Кадрами результативной работы защитники поделились в соцсетях.

Также предварительно сообщалось, что враг пытался вклиниться в оборону на Лиманском направлении. На Покровском остановлено 57 штурмов россиян, - Генштаб.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пограничная бригада "Гарт" уничтожила две пушки и САУ "Акация" оккупантов. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (23045) штурм (653) уничтожение (10017) БТР (381) 14 отдельная механизированная бригада (133) 30 отдельная механизированная бригада (172) дроны (7351) Купянский район (753)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чудова робота наших Воїнів ,
дякуємо 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
показать весь комментарий
29.11.2025 13:52 Ответить
 
 