Враг пытался вклиниться в оборону на Лиманском направлении. На Покровском остановлено 57 штурмов россиян, - Генштаб

За сутки на фронте произошло 213 боевых столкновений. Российские захватчики атаковали позиции украинских защитников на 11 направлениях.

Обстрелы Украины

Вчера противник нанес 66 авиационных ударов, сбросив 162 управляемые авиабомбы. Кроме этого, осуществил 4013 обстрелов, в том числе 60 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4388 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиационные удары, в частности по районам населенных пунктов:

Партизанское Сумской области;

Дружковка, Краматорск Донецкой области;

Гавриловка, Диброва, Великомихайловка Днепропетровской области;

Косовцево, Гуляйполе, Воздвижовка, Новое Поле Запорожской области;

Отрадокаменка Херсонской области.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло два боестолкновения. Противник нанес 4 авиационных удара, сбросив при этом девять управляемых авиационных бомб, осуществил 174 обстрела, в том числе два – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник 12 раз атаковал позиции украинских защитников вблизи Волчанска, Синельниково, Амбарного, Двуречанского и в сторону Колодезного.

На Купянском направлении вчера произошло шесть боестолкновений. Наши защитники остановили штурмовые действия противника в направлении населенных пунктов Песчаное и Петропавловка.

На Лиманском направлении враг атаковал 44 раза, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Грековка, Нововодяное, Новоегоровка, Новоселовка, Копанки, Колодязи, Среднее, Редкодуб, Карповка, Заречное и в сторону населенных пунктов Лиман и Дробышево.

На Славянском направлении Силы обороны остановили 14 наступательных действий захватчиков в районах Ямполя, Серебрянки, Дроновки, Новоселовки, Выемки и Сакко и Ванцетти.

На Краматорском направлении украинские воины отбили четыре атаки в районе Часова Яра и в сторону Предтечино.

На Константиновском направлении враг осуществил 31 атаку в районах населенных пунктов Яблоновка, Плещиевка, Иванополье, Русин Яр и в сторону Константиновки и Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 57 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Федоровка, Никаноровка, Червоный Лиман, Родинское, Новоэкономичное, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Ялта и Дачное.

На Александровском направлении противник вчера осуществил 16 атак вблизи населенных пунктов Ивановка, Зеленый Гай, Алексеевка, Привольное и Красногорское.

На Гуляйпольском направлении наши защитники остановили 22 вражеские попытки продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Затишье, Сладкое, Яблоково, Зеленый Гай и в сторону Гуляйполя.

На Ореховском направлении украинские подразделения остановили две вражеские атаки на позиции наших войск вблизи населенного пункта Приморское.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки боевых столкновений не зафиксировано.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

Удары по врагу

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления БПЛА и один другой важный объект врага.

Потери российских захватчиков за прошедшие сутки составляют1140 человек. Также украинские воины обезвредили танк, три боевые бронированные машины, 21 артиллерийскую систему, реактивную систему залпового огня, средство противовоздушной обороны, два самолета (подтверждены потери в предыдущий период), 214 беспилотных летательных аппаратов, 109 единиц автомобильной техники оккупантов, единицу специальной техники и тяжелую огнеметную систему.

