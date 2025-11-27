Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 169 690 человек (+1 140 за сутки), 11 373 танка, 34 709 артсистем, 23 628 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 169 690 российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Ликвидация российской армии
Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 26.11.25 ориентировочно составляют:
личного состава – около 1 169690 (+1 140) человек
танков – 11 373 (+1) ед.
боевых бронированных машин – 23 628 (+3) ед.
артиллерийских систем – 34 709 (+21) ед.
РСЗО – 1 550 (+1) ед.
средства ПВО – 1 253 (+1) ед.
самолетов – 430 (+2) ед.
вертолетов 347 (+0) ед.
БПЛА оперативно-тактического уровня – 85 174 (+214) ед.
крылатые ракеты – 3 995 (+0) ед.
корабли / катера – 28 (+0) ед.
подводные лодки – 1 (+0) ед.
автомобильная техника и автоцистерны – 68 351 (+109) ед.
специальная техника – 4 008 (+1) ед.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
137! одиниць знищеної техніки 2!! жирних пєпєплаци та 1140! чумардосів за день.
Броня присутня - 4, арта, логістика, спецтехніка та ППО файно.
Загальна броня перевалила за 35000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 168 000 це більше ніж все населення такого міста як Уфа.