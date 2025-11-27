Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 169 690 человек (+1 140 за сутки), 11 373 танка, 34 709 артсистем, 23 628 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 169 690 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Ликвидация российской армии

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 26.11.25 ориентировочно составляют:

личного состава – около 1 169690 (+1 140) человек

танков – 11 373 (+1) ед.

боевых бронированных машин – 23 628 (+3) ед.

артиллерийских систем – 34 709 (+21) ед.

РСЗО – 1 550 (+1) ед.

средства ПВО – 1 253 (+1) ед.

самолетов – 430 (+2) ед.

вертолетов 347 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 85 174 (+214) ед.

крылатые ракеты – 3 995 (+0) ед.

корабли / катера – 28 (+0) ед.

подводные лодки – 1 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны – 68 351 (+109) ед.

специальная техника – 4 008 (+1) ед.

