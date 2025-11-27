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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 169690 осіб (+1 140 за добу), 11 373 танки, 34 709 артсистем, 23 628 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 169 690 російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

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Ліквідація російської армії

Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 26.11.25 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 1 169690 (+1 140) осіб

танків – 11 373 (+1) од.

бойових броньованих машин  – 23 628 (+3) од.

артилерійських систем – 34 709 (+21) од.

РСЗВ – 1 550 (+1) од.

засоби ППО – 1 253 (+1) од.

літаків – 430 (+2) од.

гелікоптерів  347 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 85 174 (+214) од.

крилаті ракети – 3 995 (+0) од.

кораблі / катери – 28 (+0) од.

підводні човни – 1 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 68 351 (+109) од.

спеціальна техніка – 4 008 (+1) од.

Втрати РФ від початку вторгнення: ЗСУ ліквідували понад 1,169 млн окупантів — Генштаб

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Автор: 

армія рф (21231) Генштаб ЗС (8465) ліквідація (4784) знищення (10316)
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Велиаа подяка Героям чим більше забараните кацапів та їхнього брухту тим скоріше скінчиться війна
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27.11.2025 08:03 Відповісти
Минув 4299 день москальсько-української війни.
137! одиниць знищеної техніки 2!! жирних пєпєплаци та 1140! чумардосів за день.
Броня присутня - 4, арта, логістика, спецтехніка та ППО файно.
Загальна броня перевалила за 35000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 168 000 це більше ніж все населення такого міста як Уфа.
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27.11.2025 08:40 Відповісти
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27.11.2025 08:42 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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27.11.2025 08:47 Відповісти
На пітьмі є нехилі новини:

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28.11.2025 00:12 Відповісти
 
 