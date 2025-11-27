Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 169690 осіб (+1 140 за добу), 11 373 танки, 34 709 артсистем, 23 628 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 169 690 російських окупантів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Ліквідація російської армії
Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 26.11.25 орієнтовно становлять:
особового складу – близько 1 169690 (+1 140) осіб
танків – 11 373 (+1) од.
бойових броньованих машин – 23 628 (+3) од.
артилерійських систем – 34 709 (+21) од.
РСЗВ – 1 550 (+1) од.
засоби ППО – 1 253 (+1) од.
літаків – 430 (+2) од.
гелікоптерів 347 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 85 174 (+214) од.
крилаті ракети – 3 995 (+0) од.
кораблі / катери – 28 (+0) од.
підводні човни – 1 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 68 351 (+109) од.
спеціальна техніка – 4 008 (+1) од.
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137! одиниць знищеної техніки 2!! жирних пєпєплаци та 1140! чумардосів за день.
Броня присутня - 4, арта, логістика, спецтехніка та ППО файно.
Загальна броня перевалила за 35000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 168 000 це більше ніж все населення такого міста як Уфа.