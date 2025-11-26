Дроны SIGNUM уничтожили технику рашистов и 6 дронов, которые лежали на ней. ВИДЕО
Операторы дронов батальона SIGNUM Сил беспилотных систем отработали ударными беспилотниками по вражеской технике оккупантов на Лиманском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, во время спецоперации украинские пилоты поразили 8 единиц техники.
В частности, было уничтожено:
- 5 мотоциклов;
- 1 "КамАЗ";
- 1 грузовик "Урал"
- 1 УАЗ "Патриот"
На кадрах также видно, что во время удара на мототехнике лежало 6 дронов захватчиков, которые теперь не попадут по украинским позициям Сил обороны.
Также ранее сообщалось, что подразделение Signum уничтожило 11 российских дронов "Молния".
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Николай Водяной #461390
показать весь комментарий26.11.2025 02:10 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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