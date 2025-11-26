Дрони SIGNUM знищили техніку рашистів та 6 дронів, що лежали на ній. ВIДЕО

Оператори дронів батальйону SIGNUM Сил безпілотних систем відпрацювали ударними безпілотниками по ворожій техніці окупантів на Лиманському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час спецоперації українські пілоти уразили 8 одиниць техніки.

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Зокрема було знищено:

5 мотоциклів;

1 "КамАЗ";

1 вантажівку "Урал"

1 УАЗ "Патріот"

На кадрах також видно, що під час удару на мототехніці лежало 6 дронів загарбників, які тепер не поцілять по українських позиціях Сил оборони.

Також раніше повідомлялося, що підрозділ Signum знищив 11 російських дронів "Молнія".

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