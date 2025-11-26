УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Відео Знищення російської техніки Бойові дії на Лиманському напрямку
2 492 1

Дрони SIGNUM знищили техніку рашистів та 6 дронів, що лежали на ній. ВIДЕО

Оператори дронів батальйону SIGNUM Сил безпілотних систем відпрацювали ударними безпілотниками по ворожій техніці окупантів на Лиманському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час спецоперації українські пілоти уразили 8 одиниць техніки.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Зокрема було знищено:

  • 5 мотоциклів;
  • 1 "КамАЗ";
  • 1 вантажівку "Урал"
  • 1 УАЗ "Патріот"

На кадрах також видно, що під час удару на мототехніці лежало 6 дронів загарбників, які тепер не поцілять по українських позиціях Сил оборони.

Також раніше повідомлялося, що підрозділ Signum знищив 11 російських дронів "Молнія".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Оператори дронів 5-ї ОШБр уразили наземного робота окупантів та ще 4 одиниці техніки. ВIДЕО

Автор: 

знищення (10301) Донецька область (11293) ЗСУ (8788) дрони (8364) Сили безпілотних систем (518) Краматорський район (1261) Лиман (245)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
добре..
показати весь коментар
26.11.2025 02:10 Відповісти
 
 