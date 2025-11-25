Підрозділ Signum знищив 11 російських дронів "Молнія". ВIДЕО
Оператори зенітних безпілотних літальних апаратів підрозділу Signum продемонстрували високий рівень майстерності, знищивши 11 російських ударних дронів "Молнія".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах. На опублікованих кадрах видно, як українські захисники послідовно виявляють та збивають російські БПЛА.
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drowsy_cat
показати весь коментар25.11.2025 15:27 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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