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Новини Відео Знищення російських безпілотників
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Підрозділ Signum знищив 11 російських дронів "Молнія". ВIДЕО

Оператори зенітних безпілотних літальних апаратів підрозділу Signum продемонстрували високий рівень майстерності, знищивши 11 російських ударних дронів "Молнія".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах. На опублікованих кадрах видно, як українські захисники послідовно виявляють та збивають російські БПЛА.

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армія рф (21211) знищення (10301) дрони (8364)
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А тут Світан смалить. Перепало цукерманам і міндічам: https://www.youtube.com/watch?v=vcJUzTmhGg8
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25.11.2025 15:27 Відповісти
 
 