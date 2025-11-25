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Подразделение Signum уничтожило 11 российских дронов "Молния". ВИДЕО

Операторы зенитных беспилотных летательных аппаратов подразделения Signum продемонстрировали высокий уровень мастерства, уничтожив 11 российских ударных дронов "Молния".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях. На опубликованных кадрах видно, как украинские защитники последовательно обнаруживают и сбивают российские БПЛА.

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А тут Світан смалить. Перепало цукерманам і міндічам: https://www.youtube.com/watch?v=vcJUzTmhGg8
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25.11.2025 15:27 Ответить
 
 