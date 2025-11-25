Оккупант о мотивационных мерах в армии РФ: "Меня привязывали к дереву на четыре часа. Корешу ТМку к груди привязали и отправили — п#здец и ужас!". ВИДЕО

Оккупант из 82-го мотострелкового полка ВС РФ записал видео, на котором рассказал о мотивационных мерах командиров перед атаками на украинский Волчанск.

Как сообщает Цензор.НЕТ, россиянина, которого "уговорили" идти на штурм, привязали на четыре часа к дереву, а его соратника, который долго сопротивлялся и не хотел выполнять приказ идти на штурм, отправили в атаку, прицепив на грудь противотанковую мину.

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"Привязывали к дереву на четыре часа. Страшно, Бабы Яги летают. Не хотел я в этот Волчанск идти, потому что из пацанов никто почти не возвращается. Корешу вообще ТМ-ку к груди привязали и отправили, п#здец и ужас!", - говорит он на записи.

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Внимание! Ненормативная лексика!

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