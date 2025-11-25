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Новости Видео Порядки в российской армии
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Оккупант о мотивационных мерах в армии РФ: "Меня привязывали к дереву на четыре часа. Корешу ТМку к груди привязали и отправили — п#здец и ужас!". ВИДЕО

Оккупант из 82-го мотострелкового полка ВС РФ записал видео, на котором рассказал о мотивационных мерах командиров перед атаками на украинский Волчанск.

Как сообщает Цензор.НЕТ, россиянина, которого "уговорили" идти на штурм, привязали на четыре часа к дереву, а его соратника, который долго сопротивлялся и не хотел выполнять приказ идти на штурм, отправили в атаку, прицепив на грудь противотанковую мину.

Смотрите: Рашисты жалуются на отсутствие воды: "Подвоза воды нет, будем из этой лужи пить". ВИДЕО

"Привязывали к дереву на четыре часа. Страшно, Бабы Яги летают. Не хотел я в этот Волчанск идти, потому что из пацанов никто почти не возвращается. Корешу вообще ТМ-ку к груди привязали и отправили, п#здец и ужас!", - говорит он на записи.

Смотрите также: Оккупант лежит в черном мешке на пустыре среди мусора и сорняков: "И лежит этот пакетик уже неделю. Никому бедолага не нужен, бл#дь". ВИДЕО

Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите также: Российский командир пытает током трех своих подчиненных: "Нах#я вы в глубокий тыл съ#бались?!". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (22994) издевательство (190) Волчанск (529) Харьковская область (2760) Чугуевский район (394)
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Топ комментарии
+12
звичайна Расея.

Мрія рузкіх - вони в заградотрядах і женуть нас на Польщу
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25.11.2025 14:00 Ответить
+3
Вадефуль: РФ вербує більше солдатів, ніж їй потрібно для "нелюдського ведення війни в Україні"
Знають про таке відношення - і все одно йдуть натовпами.
Що поробиш. Пощастило ***** такий народець мати.
Втім, більше пощастило тим, чиї за Аллаха без грошей підриватись йдуть.
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25.11.2025 14:16 Ответить
+3
Звісно багато. Саме вони і йдуть у вашій армії отим самим "большім колічєством малих групп".
Цінність цих юнітів від'ємна: якщо здохне - дєржавє тільки легше буде, не треба його на гражданкє мєнтамі ловити і в тюрмі годувати.
Та і юніт здохнути не проти. Поки живий-здоровий, думає, що розумніший за всіх інших, пропєтляєт і лавє поднімєт. А як куля в руку або дрон під ноги, то вже все, зачєм такая жізнь, калєкой бєсполєзним? Ствол до голови або граната під бронік (як отці-камандіри вчили) - і немає проблем. Ані собі, ані дєржавє. Всі задоволені.
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25.11.2025 14:44 Ответить
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звичайна Расея.

Мрія рузкіх - вони в заградотрядах і женуть нас на Польщу
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25.11.2025 14:00 Ответить
Вадефуль: РФ вербує більше солдатів, ніж їй потрібно для "нелюдського ведення війни в Україні"
Знають про таке відношення - і все одно йдуть натовпами.
Що поробиш. Пощастило ***** такий народець мати.
Втім, більше пощастило тим, чиї за Аллаха без грошей підриватись йдуть.
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25.11.2025 14:16 Ответить
Ваш народєц зараз смокче і чавкає у всіх під ряд: гребні, попів, старших китайських і менших корейських братів.
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25.11.2025 14:29 Ответить
Вашому народцю жізнь - копєйка. Тут - не так.
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25.11.2025 14:31 Ответить
Нормальна людина і за мільйон на м'ясо не продасться.
Тому тут по програмі 18-25 навіть бомжів набрати не можуть.
Бо навіть бомжі не підуть під дурне командування з хєровим забезпеченням.
А ваші - аж бігом. Хоч шанси повернутись за тими 40 тисячами - майже нульові.
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25.11.2025 14:36 Ответить
Звісно багато. Саме вони і йдуть у вашій армії отим самим "большім колічєством малих групп".
Цінність цих юнітів від'ємна: якщо здохне - дєржавє тільки легше буде, не треба його на гражданкє мєнтамі ловити і в тюрмі годувати.
Та і юніт здохнути не проти. Поки живий-здоровий, думає, що розумніший за всіх інших, пропєтляєт і лавє поднімєт. А як куля в руку або дрон під ноги, то вже все, зачєм такая жізнь, калєкой бєсполєзним? Ствол до голови або граната під бронік (як отці-камандіри вчили) - і немає проблем. Ані собі, ані дєржавє. Всі задоволені.
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25.11.2025 14:44 Ответить
У 22-му далеко не всі, хто Верхній Ларс штурмував, були 45+.
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25.11.2025 14:58 Ответить
Навпаки, пост-фактум.
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25.11.2025 15:01 Ответить
За себе тільки розписуйся.
У 22-му і багато людей зараз не за гроші йдуть.
Просто відповідальні.
А вже піздаболи з диванів розказують, що не так.
Тому, героям слава!
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25.11.2025 15:03 Ответить
Тому ***** активно сприяє ісламізації *****стану, бо ісламізація це гарантований середній IQ 85 і диктатор прирівняний до пророка...
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25.11.2025 14:31 Ответить
Ні, він активно сприяє перетворенню "православія" на щось подібне до ісламу.
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25.11.2025 14:34 Ответить
Це неможливо в принципі. Дискредитація православя відбувається всюди. Всі православні країни пронизані заздрістю, лінню, корупцією і економічно недієздатні, бо в них процвітає пофігізм, паразитичні настрої і надія на "чудо" бо "вони того варті". ***** знищує православя і тому поступово відбувається заміщення його ісламом, тому що ніяких притомних ідеалів ***** запропонувати не може. Ідея імперської експансії потребує покірного фанатизму і іслам це найкращий грунт для тоталітаризму та експансії (джихад). Коли в кримській школі вішають плакат "Ми хотім мір. Жєлатєльно вєсь." То це і є "соромязливий" джихад...
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25.11.2025 15:00 Ответить
Я не чув, щоб на росії цілеспрямовано і централізовано закривали церкви та відкривали мечеті.
Заміщення відбувається природним шляхом, як заміщення русні китайцями за схід від Уральських гір.
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25.11.2025 15:03 Ответить
у кореше прізвище випадково не Матросов ?
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25.11.2025 14:55 Ответить
Так вам ган*онам і треба...
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25.11.2025 16:36 Ответить
орк не хочет бути елітою раши
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25.11.2025 16:40 Ответить
Кнут и пряник, ничего нового!! Если взял пряник, то будь готов получить кнутом, а по другому ни как!!!
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25.11.2025 16:42 Ответить
Но не ужас, ужас, ужас, а движуха! Сам ***** сказал! Просто ты в его движухе расходничек...
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25.11.2025 21:00 Ответить
 
 