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Оккупант о мотивационных мерах в армии РФ: "Меня привязывали к дереву на четыре часа. Корешу ТМку к груди привязали и отправили — п#здец и ужас!". ВИДЕО
Оккупант из 82-го мотострелкового полка ВС РФ записал видео, на котором рассказал о мотивационных мерах командиров перед атаками на украинский Волчанск.
Как сообщает Цензор.НЕТ, россиянина, которого "уговорили" идти на штурм, привязали на четыре часа к дереву, а его соратника, который долго сопротивлялся и не хотел выполнять приказ идти на штурм, отправили в атаку, прицепив на грудь противотанковую мину.
"Привязывали к дереву на четыре часа. Страшно, Бабы Яги летают. Не хотел я в этот Волчанск идти, потому что из пацанов никто почти не возвращается. Корешу вообще ТМ-ку к груди привязали и отправили, п#здец и ужас!", - говорит он на записи.
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Топ комментарии
+12 Михайло Иляш
показать весь комментарий25.11.2025 14:00 Ответить Ссылка
+3 Деніс Войцеховський
показать весь комментарий25.11.2025 14:16 Ответить Ссылка
+3 Деніс Войцеховський
показать весь комментарий25.11.2025 14:44 Ответить Ссылка
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Мрія рузкіх - вони в заградотрядах і женуть нас на Польщу
Знають про таке відношення - і все одно йдуть натовпами.
Що поробиш. Пощастило ***** такий народець мати.
Втім, більше пощастило тим, чиї за Аллаха без грошей підриватись йдуть.
Тому тут по програмі 18-25 навіть бомжів набрати не можуть.
Бо навіть бомжі не підуть під дурне командування з хєровим забезпеченням.
А ваші - аж бігом. Хоч шанси повернутись за тими 40 тисячами - майже нульові.
Цінність цих юнітів від'ємна: якщо здохне - дєржавє тільки легше буде, не треба його на гражданкє мєнтамі ловити і в тюрмі годувати.
Та і юніт здохнути не проти. Поки живий-здоровий, думає, що розумніший за всіх інших, пропєтляєт і лавє поднімєт. А як куля в руку або дрон під ноги, то вже все, зачєм такая жізнь, калєкой бєсполєзним? Ствол до голови або граната під бронік (як отці-камандіри вчили) - і немає проблем. Ані собі, ані дєржавє. Всі задоволені.
У 22-му і багато людей зараз не за гроші йдуть.
Просто відповідальні.
А вже піздаболи з диванів розказують, що не так.
Тому, героям слава!
Заміщення відбувається природним шляхом, як заміщення русні китайцями за схід від Уральських гір.