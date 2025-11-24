Рашисты жалуются на отсутствие воды: "Подвоза воды нет, будем из этой лужи пить". ВИДЕО

В соцсетях опубликовано видео, на котором российские военные жалуются на отсутствие подвоза воды к местам их дислокации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на кадрах оккупанты показывают лужу посреди поля, рядом с которой лежат тела их мертвых соратников.

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"Подвоза воды нет, будем из этой лужи пить. Рядом трупы лежат, но х#ли делать - пить хочется", - комментирует один из захватчиков.

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