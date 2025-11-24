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Новости Видео Порядки в российской армии
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Рашисты жалуются на отсутствие воды: "Подвоза воды нет, будем из этой лужи пить". ВИДЕО

В соцсетях опубликовано видео, на котором российские военные жалуются на отсутствие подвоза воды к местам их дислокации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на кадрах оккупанты показывают лужу посреди поля, рядом с которой лежат тела их мертвых соратников.

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"Подвоза воды нет, будем из этой лужи пить. Рядом трупы лежат, но х#ли делать - пить хочется", - комментирует один из захватчиков.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Двое захватчиков не сбежали от украинского дрона "Баба Яга". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (22987)
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Топ комментарии
+11
Є ще резервне джерело - "моча товаріЩа" або водичка їз " Макеєвського роднічка"
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24.11.2025 19:50 Ответить
+6
А чого їм боятися - хіба що з козлів перетворяться в "козльоночков"!
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24.11.2025 20:00 Ответить
+6
Байкал був зарас він китайський.
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24.11.2025 20:03 Ответить
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Є ще резервне джерело - "моча товаріЩа" або водичка їз " Макеєвського роднічка"
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24.11.2025 19:50 Ответить
Раніше казали не дамо померти друг другу
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24.11.2025 21:15 Ответить
Thirsty? Grab a vodka! You don't need water.
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24.11.2025 19:50 Ответить
НАдА нА кАльЄні стать і у ***** кАнчіну прАсіть
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24.11.2025 19:54 Ответить
Байкал був зарас він китайський.
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24.11.2025 20:03 Ответить
Байкал китайці будуть бутилювати, але спочатку витіснять звідти місцевих, щоб вони у Байкал не срали хоча би років п'ять, а потім будуть розливати у пет-тару для свого населення.
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24.11.2025 21:40 Ответить
"**** дєлать.." життєве кредо кожного кацапа
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24.11.2025 19:58 Ответить
А чого їм боятися - хіба що з козлів перетворяться в "козльоночков"!
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24.11.2025 20:00 Ответить
нехай кацапи п'ють з калюжи це природньо, все одно другий раз цапами не стануть)
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24.11.2025 20:01 Ответить
"Мочу пусть пьют"(с)
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24.11.2025 20:23 Ответить
А де зображення?
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24.11.2025 20:26 Ответить
Шоб вам три дня поносу і смерть...
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24.11.2025 20:52 Ответить
сподіваюся якась зараза пристане до окупантів з води, якої вони напились з калюжі
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24.11.2025 20:54 Ответить
Зараз до зарази не пристає
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24.11.2025 21:17 Ответить
та не виживуть..місцевість відкрита..камиш згорить.. і поруч з тим трупом і ляже..навіки
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24.11.2025 21:07 Ответить
через пару днів всі будуть вбиті дронами під кущами із спущеними штанами.
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24.11.2025 21:42 Ответить
Гавно жрать и за царя умирать - вся суть соссиян .
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25.11.2025 01:06 Ответить
Ех.. та в ту калюжу . трішки цианіду калію !!!
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25.11.2025 01:37 Ответить
 
 