Рашисты жалуются на отсутствие воды: "Подвоза воды нет, будем из этой лужи пить". ВИДЕО
В соцсетях опубликовано видео, на котором российские военные жалуются на отсутствие подвоза воды к местам их дислокации.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на кадрах оккупанты показывают лужу посреди поля, рядом с которой лежат тела их мертвых соратников.
"Подвоза воды нет, будем из этой лужи пить. Рядом трупы лежат, но х#ли делать - пить хочется", - комментирует один из захватчиков.
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