Рашисти скиглять про відсутність води: "Подвоза воды нет, будем из этой лужи пить". ВIДЕО
У соцмережах опубліковано відео, на якому російські військові скиглять на відсутність підвозу води до місць їхньої дислокації.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на кадрах окупанти показують калюжу серед поля, поряд із якою лежать тіла їхніх мертвих поплічників.
"Подвоза воды нет, будем из этой лужи пить. Рядом трупы лежат, но х#ли делать - пить хочется", - коментує один із загарбників.
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