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Новини Відео Порядки у російській армії
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Рашисти скиглять про відсутність води: "Подвоза воды нет, будем из этой лужи пить". ВIДЕО

У соцмережах опубліковано відео, на якому російські військові скиглять на відсутність підвозу води до місць їхньої дислокації.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на кадрах окупанти показують калюжу серед поля, поряд із якою лежать тіла їхніх мертвих поплічників.

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"Подвоза воды нет, будем из этой лужи пить. Рядом трупы лежат, но х#ли делать - пить хочется", - коментує один із загарбників.

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Автор: 

армія рф (21211)
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Топ коментарі
+11
Є ще резервне джерело - "моча товаріЩа" або водичка їз " Макеєвського роднічка"
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24.11.2025 19:50 Відповісти
+6
А чого їм боятися - хіба що з козлів перетворяться в "козльоночков"!
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24.11.2025 20:00 Відповісти
+6
Байкал був зарас він китайський.
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24.11.2025 20:03 Відповісти
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Є ще резервне джерело - "моча товаріЩа" або водичка їз " Макеєвського роднічка"
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24.11.2025 19:50 Відповісти
Раніше казали не дамо померти друг другу
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24.11.2025 21:15 Відповісти
Thirsty? Grab a vodka! You don't need water.
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24.11.2025 19:50 Відповісти
НАдА нА кАльЄні стать і у ***** кАнчіну прАсіть
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24.11.2025 19:54 Відповісти
Байкал був зарас він китайський.
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24.11.2025 20:03 Відповісти
Байкал китайці будуть бутилювати, але спочатку витіснять звідти місцевих, щоб вони у Байкал не срали хоча би років п'ять, а потім будуть розливати у пет-тару для свого населення.
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24.11.2025 21:40 Відповісти
"**** дєлать.." життєве кредо кожного кацапа
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24.11.2025 19:58 Відповісти
А чого їм боятися - хіба що з козлів перетворяться в "козльоночков"!
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24.11.2025 20:00 Відповісти
нехай кацапи п'ють з калюжи це природньо, все одно другий раз цапами не стануть)
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24.11.2025 20:01 Відповісти
"Мочу пусть пьют"(с)
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24.11.2025 20:23 Відповісти
А де зображення?
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24.11.2025 20:26 Відповісти
Шоб вам три дня поносу і смерть...
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24.11.2025 20:52 Відповісти
сподіваюся якась зараза пристане до окупантів з води, якої вони напились з калюжі
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24.11.2025 20:54 Відповісти
Зараз до зарази не пристає
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24.11.2025 21:17 Відповісти
та не виживуть..місцевість відкрита..камиш згорить.. і поруч з тим трупом і ляже..навіки
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24.11.2025 21:07 Відповісти
через пару днів всі будуть вбиті дронами під кущами із спущеними штанами.
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24.11.2025 21:42 Відповісти
Гавно жрать и за царя умирать - вся суть соссиян .
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25.11.2025 01:06 Відповісти
Ех.. та в ту калюжу . трішки цианіду калію !!!
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25.11.2025 01:37 Відповісти
 
 