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Двоє загарбників не втекли від українського дрона "Баба Яга". ВIДЕО
Бійці підрозділу "Фахівці" 82-ї бригади ДШВ ЗСУ зафільмували кадри, як російські військові тікають з бліндажа від українського дрона-бомбардувальника.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, двоє окупантів, почувши звук безпілотника "Баби Яги", намагалися втекти в лісосмугу.
Однак Сили оборони наздогнали їх та двома влучними скидами ліквідували загарбників.
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