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Двоє загарбників не втекли від українського дрона "Баба Яга". ВIДЕО

Бійці підрозділу "Фахівці" 82-ї бригади ДШВ ЗСУ зафільмували кадри, як російські військові тікають з бліндажа від українського дрона-бомбардувальника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, двоє окупантів, почувши звук безпілотника "Баби Яги", намагалися втекти в лісосмугу.

Однак Сили оборони наздогнали їх та двома влучними скидами ліквідували загарбників.

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Вот гойда пролєтєла і таваріщ ваш упал..
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24.11.2025 18:22 Відповісти
А побігли би в іншу сторону (із піднятими руками)- могли би жити...
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24.11.2025 18:23 Відповісти
Питання в тому чи вони знали де яка сторона?
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25.11.2025 11:43 Відповісти
Олімпійці хєрові! А Баба Яга проти!
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24.11.2025 18:41 Відповісти
Прудкі такі оті орки, без води і їжі…??
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24.11.2025 18:47 Відповісти
з кого дебілів робите баба яга полює вночі так як це жирна ціль щоб вдень полювати
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24.11.2025 19:11 Відповісти
Baba Yoga taught them a new yoga position: the Dead Man pose.
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24.11.2025 19:17 Відповісти
 
 