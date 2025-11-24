Двоє загарбників не втекли від українського дрона "Баба Яга". ВIДЕО

Бійці підрозділу "Фахівці" 82-ї бригади ДШВ ЗСУ зафільмували кадри, як російські військові тікають з бліндажа від українського дрона-бомбардувальника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, двоє окупантів, почувши звук безпілотника "Баби Яги", намагалися втекти в лісосмугу.

Однак Сили оборони наздогнали їх та двома влучними скидами ліквідували загарбників.

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