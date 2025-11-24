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ССО ліквідували окупанта під час розвідки та зачистки заводу в Куп’янську. ВIДЕО
Бійці Сил спеціальних операцій показали кадри розвідки та зачистки заводу в Куп’янську.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час обльоту території в тилу ворога український безпілотник зафіксував російського військового, який сховався серед звалища та відкрив стрілецький вогонь.
У результаті філігранної роботи операторів дронів окупанта було ліквідовано прицільним ураженням в голову.
Раніше повідомлялося, що бійці ССО під час нальоту на противника знищили окупантів, розблокували українську позицію та провели евакуацію поранених воїнів.
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Luk Viktor
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