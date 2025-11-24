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ССО ліквідували окупанта під час розвідки та зачистки заводу в Куп’янську. ВIДЕО

Бійці Сил спеціальних операцій показали кадри розвідки та зачистки заводу в Куп’янську.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час обльоту території в тилу ворога український безпілотник зафіксував російського військового, який сховався серед звалища та відкрив стрілецький вогонь.

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У результаті філігранної роботи операторів дронів окупанта було ліквідовано прицільним ураженням в голову.

Раніше повідомлялося, що бійці ССО під час нальоту на противника знищили окупантів, розблокували українську позицію та провели евакуацію поранених воїнів.

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армія рф (21211) розвідка (3925) знищення (10293) ССО Сили спеціальних операцій (707) дрони (8356)
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24.11.2025 17:48 Відповісти
Я все розумію,але хіба це щось надзвичайне? Окупанта....одного. Та кацапи кожної ночі тільки шахедами вбивають українців десятками.🥴
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24.11.2025 17:50 Відповісти
Треба обстрілювати у відповідь россійські міста. Треба карати ворога за злочини. Нажаль клован цього не допустить.
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24.11.2025 18:11 Відповісти
Джон Конор думав, що обманув залізячку, але він прогадав і промахнувся....
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24.11.2025 17:51 Відповісти
Кінець московіта в Україні!!
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24.11.2025 17:51 Відповісти
Нагадує Descent із 90-х
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24.11.2025 19:00 Відповісти
I just had an idea: teenagers who play video games all day would make great FPV drone operators!
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24.11.2025 19:25 Відповісти
капец пилотаж!!!
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24.11.2025 20:58 Відповісти
так, пілот супер..і орка вполював.. одного..але з малого виростає велике..
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24.11.2025 21:20 Відповісти
 
 