ССО ликвидировали оккупанта во время разведки и зачистки завода в Купянске. ВИДЕО

Бойцы Сил специальных операций показали кадры разведки и зачистки завода в Купянске.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время облета территории в тылу врага украинский беспилотник зафиксировал российского военного, который спрятался среди свалки и открыл стрелковый огонь.

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В результате филигранной работы операторов дронов оккупант был ликвидирован прицельным попаданием в голову.

Ранее сообщалось, что бойцы ССО во время налета на противника уничтожили оккупантов, разблокировали украинскую позицию и провели эвакуацию раненых воинов.

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