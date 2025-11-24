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ССО ликвидировали оккупанта во время разведки и зачистки завода в Купянске. ВИДЕО
Бойцы Сил специальных операций показали кадры разведки и зачистки завода в Купянске.
Как сообщает Цензор.НЕТ, во время облета территории в тылу врага украинский беспилотник зафиксировал российского военного, который спрятался среди свалки и открыл стрелковый огонь.
В результате филигранной работы операторов дронов оккупант был ликвидирован прицельным попаданием в голову.
Ранее сообщалось, что бойцы ССО во время налета на противника уничтожили оккупантов, разблокировали украинскую позицию и провели эвакуацию раненых воинов.
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Luk Viktor
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