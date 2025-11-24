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ССО ликвидировали оккупанта во время разведки и зачистки завода в Купянске. ВИДЕО

Бойцы Сил специальных операций показали кадры разведки и зачистки завода в Купянске.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время облета территории в тылу врага украинский беспилотник зафиксировал российского военного, который спрятался среди свалки и открыл стрелковый огонь.

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В результате филигранной работы операторов дронов оккупант был ликвидирован прицельным попаданием в голову.

Ранее сообщалось, что бойцы ССО во время налета на противника уничтожили оккупантов, разблокировали украинскую позицию и провели эвакуацию раненых воинов.

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армия РФ (22987) разведка (4191) уничтожение (9977) ССО (712) дроны (7293)
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"...один, два, три, чотири, пять - я іду шукати..."!
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24.11.2025 17:48 Ответить
Я все розумію,але хіба це щось надзвичайне? Окупанта....одного. Та кацапи кожної ночі тільки шахедами вбивають українців десятками.🥴
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24.11.2025 17:50 Ответить
Треба обстрілювати у відповідь россійські міста. Треба карати ворога за злочини. Нажаль клован цього не допустить.
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24.11.2025 18:11 Ответить
Джон Конор думав, що обманув залізячку, але він прогадав і промахнувся....
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24.11.2025 17:51 Ответить
Кінець московіта в Україні!!
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24.11.2025 17:51 Ответить
Нагадує Descent із 90-х
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24.11.2025 19:00 Ответить
I just had an idea: teenagers who play video games all day would make great FPV drone operators!
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24.11.2025 19:25 Ответить
капец пилотаж!!!
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24.11.2025 20:58 Ответить
так, пілот супер..і орка вполював.. одного..але з малого виростає велике..
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24.11.2025 21:20 Ответить
 
 