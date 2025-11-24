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Двое захватчиков не сбежали от украинского дрона "Баба Яга". ВИДЕО
Бойцы подразделения "Специалисты" 82-й бригады ВСВ ВСУ сняли на видео, как российские военные убегают из блиндажа от украинского дрона-бомбардировщика.
Как сообщает Цензор.НЕТ, двое оккупантов, услышав звук беспилотника "Бабы Яги", пытались убежать в лесополосу.
Однако Силы обороны догнали их и двумя точными бросками ликвидировали захватчиков.
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