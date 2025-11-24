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Новости Видео Дроны против оккупантов Уничтожение российских оккупантов Ликвидация российских окукпантов
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Двое захватчиков не сбежали от украинского дрона "Баба Яга". ВИДЕО

Бойцы подразделения "Специалисты" 82-й бригады ВСВ ВСУ сняли на видео, как российские военные убегают из блиндажа от украинского дрона-бомбардировщика.

Как сообщает Цензор.НЕТ, двое оккупантов, услышав звук беспилотника "Бабы Яги", пытались убежать в лесополосу.

Однако Силы обороны догнали их и двумя точными бросками ликвидировали захватчиков.

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Автор: 

армия РФ (22987) уничтожение (9977) дроны (7293) 82 отдельная десантно-штурмовая бригада (85)
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Вот гойда пролєтєла і таваріщ ваш упал..
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24.11.2025 18:22 Ответить
А побігли би в іншу сторону (із піднятими руками)- могли би жити...
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24.11.2025 18:23 Ответить
Питання в тому чи вони знали де яка сторона?
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25.11.2025 11:43 Ответить
Олімпійці хєрові! А Баба Яга проти!
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24.11.2025 18:41 Ответить
Прудкі такі оті орки, без води і їжі…??
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24.11.2025 18:47 Ответить
з кого дебілів робите баба яга полює вночі так як це жирна ціль щоб вдень полювати
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24.11.2025 19:11 Ответить
Baba Yoga taught them a new yoga position: the Dead Man pose.
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24.11.2025 19:17 Ответить
 
 