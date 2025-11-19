РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13234 посетителя онлайн
Новости Видео Пленные оккупанты
7 253 10

Грузинские бойцы ВСУ взяли в плен двух российских пехотинцев на Волчанском направлении. ВИДЕО

Подразделение грузинских воинов в составе Сил обороны Украины взяло в плен двух российских пехотинцев во время проведения зачистки на Волчанском направлении фронта в Харьковской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой заснят процесс сдачи оккупантов в плен, опубликована в соцсетях.

Колоритный диалог во время задержания

На обнародованных кадрах один из грузинских бойцов обращается к российскому военному фразой: "Если хочешь жить, говори. Я грузин, мне пох#й!", после чего оккупанты выполняют команды и без сопротивления сдаются в плен.

Читайте: Украина – на обвинения Грузии: Все причины проблем с вступлением в ЕС – в Тбилиси, а не в Киеве

Участие добровольцев из Грузии в защите Украины

Добровольцы из Сакартвело с первых дней полномасштабной войны защищают Украину в составе различных боевых подразделений ВСУ. Грузинские бойцы известны активным участием в боях на ключевых направлениях и неоднократно демонстрировали высокий уровень подготовки.

Читайте также: Российский неонацист Мильчаков призвал оккупантов расстреливать украинских военнопленных за денежное вознаграждение

Ситуация на Волчанском направлении

Волчанское направление остается одним из самых напряженных в Харьковской области. Украинские силы регулярно проводят зачистки и стабилизационные мероприятия, выявляя диверсионные группы и штурмовые подразделения противника.

Смотрите: Двое оккупантов не могут понять, что попали в плен: "А где наша амуниция, автоматы?", "Вы в плену! Просыпаемся". ВИДЕО

Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бойцы 63-й ОМБр взяли в плен оккупанта: "Я не стрелял. Я жрачку искал. Я не хавал уже шесть дней". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (22950) Грузия (4451) добровольцы (1221) пленные (2306) Волчанск (529) Харьковская область (2730) Чугуевский район (389)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+21
От таку мову пуйловці розуміють одразу....
показать весь комментарий
19.11.2025 10:22 Ответить
+18
"Я твою маму є@ал"- по вдношені до кацапів повинно бути замість вітання.
показать весь комментарий
19.11.2025 10:25 Ответить
+16
такий Грузин Мужик , Воїн Красава ❤️ !!!...
показать весь комментарий
19.11.2025 10:46 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
От таку мову пуйловці розуміють одразу....
показать весь комментарий
19.11.2025 10:22 Ответить
"Я твою маму є@ал"- по вдношені до кацапів повинно бути замість вітання.
показать весь комментарий
19.11.2025 10:25 Ответить
Это надо быть настолько небрезгливым, что бы такое с кацапской самкой делать!
показать весь комментарий
19.11.2025 11:16 Ответить
такий Грузин Мужик , Воїн Красава ❤️ !!!...
показать весь комментарий
19.11.2025 10:46 Ответить
Красави!
показать весь комментарий
19.11.2025 10:49 Ответить
Красунчики. Бережи вас Господь
показать весь комментарий
19.11.2025 10:51 Ответить
А В ГРУЗІЇ КОЛИ...!?)
показать весь комментарий
19.11.2025 12:26 Ответить
Дякуємо, Грузинському Народу за дієву підтримку Українців, а не зелупнів з Урядового кварталу, корумпованих на крові Українців!
показать весь комментарий
19.11.2025 13:51 Ответить
Я грузин, мне ***** 😂 Зачёт 😁
показать весь комментарий
19.11.2025 15:10 Ответить
Два "зачета"
показать весь комментарий
19.11.2025 20:06 Ответить
 
 