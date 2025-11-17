Ситуация на Волчанском направлении одна из самых тяжелых, враг пытается продвигаться, - Трегубов

На Волчанском направлении по-прежнему сохраняется сложная обстановка: российские войска продолжают пытаться продвинуться, в частности вблизи села Синельниково.

Об этом в телеэфире сообщил начальник управления коммуникации Объединенных сил Виктор Трегубов

Ситуация сложная

Очень напряженная ситуация на Волчанском направлении - это сейчас, как мне по крайней мере кажется, возможно, самое тяжелое из наших (направлений. - ред.), потому что там россияне пытаются активно продвигаться, в том числе рядом с городом в районе с.Синельниково", - отметил Трегубов.

По словам спикера, из-за крайней разрушенности города и отсутствия возможности обустройства позиций ситуация для украинских войск в этом районе сложная, но защитники держат свои позиции. Напряжение также сохраняется на Великобурлукском направлении.

"Россияне недавно расширили свою зону контроля, это было несколько дней назад, но дальше продвинуться не смогли", - добавил он.

Также Трегубов сообщил, что на Лиманском направлении оккупанты пытались расширить свой плацдарм возле Лимана.

