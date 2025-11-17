Ситуація на Вовчанському напрямку одна з найважчих, ворог намагається просуватися, - Трегубов

На Вовчанському напрямку й далі зберігається складна обстановка: російські війська продовжують намагатися просунутися, зокрема поблизу села Синельникового.

Про це в телеефірі повідомив начальник управління комунікації Угруповання Об'єднаних Сил Віктор Трегубов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Ситуація складна

Дуже напружена ситуація на Вовчанському напрямку - це зараз, як мені принаймні здається, можливо, найважчий з наших (напрямків. - ред.), бо там росіяни намагаються активно просуватися, в тому числі поряд з містом у районі с.Синельникового", - зазначив Трегубов.

За словами речника, через крайню зруйнованість міста та відсутність можливості облаштування позицій ситуація для українських військ у цьому районі складна, але оборонці тримають свої позиції. Напруга також зберігається на Великобурлуцькому напрямку.

"Росіяни нещодавно розширили свою зону контролю, це було кілька днів тому, але все ж далі піти не змогли", - додав він.

Також Трегубов поінформував, що на Лиманському напрямку окупанти намагалися розширити свій плацдарм біля Лиману.

Що передувало?

Раніше Трегубов зазначав, що на Куп’янському напрямку росіяни тиснуть малими групами. Вовчанськ повністю зруйнований, місць для облаштування позицій немає.

Також зазначалося, що окупанти зазнають значних втрат, просуваючись на руїнах Вовчанська