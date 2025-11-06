Украина - на обвинения Грузии: Все причины проблем с вступлением в ЕС - в Тбилиси, а не в Киеве

Министр иностранных дел Андрей Сибига ответил на заявления Грузии о якобы препятствовании Украиной вступлению Тбилиси в Евросоюз.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в соцсети X.

Реакция МИД

"Грузинской стороне не следует обижаться на свое отражение в зеркале. Все причины плохих результатов на пути вступления Грузии в ЕС – в Тбилиси, а не в Киеве", – подчеркнул Сибига.

Украина желает грузинскому народу только одного - "чтобы он, в конце концов, реализовал свои европейские стремления, несмотря на политику нынешнего правительства".

"Грузия – это Европа, а не "русский мир", – добавил глава МИД.

Что предшествовало

Напомним, 6 ноября министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили заявила, что Украина якобы выступала против предоставления Грузии статуса кандидата на членство в Евросоюзе.

