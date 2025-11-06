РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10160 посетителей онлайн
Новости Вступление Грузии в ЕС Отношения Украины и Грузии
1 185 9

Украина - на обвинения Грузии: Все причины проблем с вступлением в ЕС - в Тбилиси, а не в Киеве

Министр иностранных дел Андрей Сибига

Министр иностранных дел Андрей Сибига ответил на заявления Грузии о якобы препятствовании Украиной вступлению Тбилиси в Евросоюз.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в соцсети X.

Реакция МИД

"Грузинской стороне не следует обижаться на свое отражение в зеркале. Все причины плохих результатов на пути вступления Грузии в ЕС – в Тбилиси, а не в Киеве", – подчеркнул Сибига.

Украина желает грузинскому народу только одного - "чтобы он, в конце концов, реализовал свои европейские стремления, несмотря на политику нынешнего правительства".

"Грузия – это Европа, а не "русский мир", – добавил глава МИД.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лидер "Грузинской мечты" Кирцхалия обиделся на заявление Зеленского о зависимости Грузии от РФ: "Пусть сначала промоет рот"

Что предшествовало

  • Напомним, 6 ноября министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили заявила, что Украина якобы выступала против предоставления Грузии статуса кандидата на членство в Евросоюзе.

Также читайте: Грузия будет готова к членству в ЕС "лучше всех стран-кандидатов" к 2030 году, - премьер Кобахидзе

Автор: 

Грузия (4525) членство в ЕС (1184) Сибига Андрей (693)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тбіліськи пропарашні підстілки Параші всрались та шукають того хто їм у штані гівно підкинув?
показать весь комментарий
06.11.2025 20:15 Ответить
Грузини? Гюльчатай показали своє лічіко...
показать весь комментарий
06.11.2025 20:17 Ответить
показать весь комментарий
06.11.2025 20:22 Ответить
Україна нібито виступала проти надання Грузії статусу кандидата на членство в Євросоюзі. Джерело: https://censor.net/ua/n3583701
Навпаки, Україна за те, щоб у трійці були Грузія, Молдова та Україна.
показать весь комментарий
06.11.2025 20:23 Ответить
Та ви обидві країни з керівництвом від рашистів. І головне шо вас обрала більшість. От тіки в Грузії нема війни, а український вибір привів смерть та кров на землю.
показать весь комментарий
06.11.2025 20:36 Ответить
А де усі причини проблем зі вступом в ЄС України?
показать весь комментарий
06.11.2025 20:37 Ответить
Каллас вчора сказала що грузинам ЄС не світить.
показать весь комментарий
06.11.2025 20:40 Ответить
Здається, Грузія сама відклала свою заяву на членство в ЄС. То хто винен?
показать весь комментарий
06.11.2025 20:51 Ответить
воспитанник динама каладзе как и сам суркис работают на кремль. Гнать их обоих на расию!
показать весь комментарий
06.11.2025 20:56 Ответить
 
 