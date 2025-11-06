Евроинтеграция Грузии "сопровождается негативным отношением Украины", — МИД страны
Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили заявила, что Украина якобы выступала против предоставления Грузии статуса кандидата на членство в Евросоюзе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Грузия Online".
Глава грузинского МИД заявила, что с начала полномасштабной войны России против Украины Грузия демонстрировала политическую поддержку Киеву.
В то же время Бочоришвили раскритиковала отчет Еврокомиссии о расширении, назвав его "искажающим реальные факты". Министр также оправдала отказ Грузии присоединяться к санкциям против России, заявив, что "никто не хочет вступать в конфронтацию с Россией и создавать дополнительные вызовы безопасности".
Она добавила, что процесс евроинтеграции Грузии "сопровождался негативным отношением Украины", которая, по ее словам, "в 2022-2023 годах в различных формах выступала против евроинтеграции Грузии".
Ранее еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что Грузия пока является страной-кандидатом в ЕС "только по названию".
Не забагато бере на себе?
То навіть мало критикувати
Потрібно прямо говорити, ху....лостан добре платить, або ми нація боягузів
Дивно
Я гадав вони хочуть до радянщини в СРСР на мордорську пляшку сісти..
При Порошенку їх не було,як і з Грузіією.
Різні проблеми зевлади,яка собі їх знаходить свідомо і несвідомо-не підтримую.
До чого тут Зе, або Порошенко?
Що сучвлада(за висловом ТЧ) перешкоджала їй вступу в ЄС,також далеко невипадково