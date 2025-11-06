РУС
1 647 25

Евроинтеграция Грузии "сопровождается негативным отношением Украины", — МИД страны

Украина осудила "выборы" в оккупированной Россией Абхазии

Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили заявила, что Украина якобы выступала против предоставления Грузии статуса кандидата на членство в Евросоюзе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Грузия Online".

Глава грузинского МИД заявила, что с начала полномасштабной войны России против Украины Грузия демонстрировала политическую поддержку Киеву.

В то же время Бочоришвили раскритиковала отчет Еврокомиссии о расширении, назвав его "искажающим реальные факты". Министр также оправдала отказ Грузии присоединяться к санкциям против России, заявив, что "никто не хочет вступать в конфронтацию с Россией и создавать дополнительные вызовы безопасности".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Давление на антикоррупционные органы в Украине вызывает беспокойство, - еврокомиссар Кос

Она добавила, что процесс евроинтеграции Грузии "сопровождался негативным отношением Украины", которая, по ее словам, "в 2022-2023 годах в различных формах выступала против евроинтеграции Грузии".

Ранее еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что Грузия пока является страной-кандидатом в ЕС "только по названию".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Орбан – Зеленскому: Венгрия "ничего не должна" Украине, мы не просили о защите

Автор: 

+4
Теперішня влада Грузії свою країну "на панель виставила", задерла їй плаття, і змусила прислужувать кацапам. У ЄС це побачили, і сказали, що з "повіями" їм "нема чого мать справу" - а винна Україна? (Як казав Шурік, у "Кавказській полонянці" - И часовню - тоже я?...")
показать весь комментарий
06.11.2025 10:54 Ответить
+3
вам Угорщини з ******** орбана мало?іванішвілі не орбан - він поганвн..тєє буде
показать весь комментарий
06.11.2025 10:31 Ответить
+3
Грузія вона ж лежить цілком під мордором, і пропонує Україні лягти поруч і не пручатися....
До чого тут Зе, або Порошенко?
показать весь комментарий
06.11.2025 10:49 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мака Бочорішвілі думкою багатіє що буде в ЄС з поточним проросійським режимом ?
показать весь комментарий
06.11.2025 10:25 Ответить
не будьте наївними,угорщина,словакія,чехія не кацапонаправлені??
показать весь комментарий
06.11.2025 10:37 Ответить
Коли вони вступали в ЕС та НАТО - то такими не були. Скоріше навпаки.
показать весь комментарий
06.11.2025 10:47 Ответить
колись і світ після другої світової був на захисту людяності,прав та свобід,демократично налаштований,нетерплячий до корупції,теранії,лжі.....що з цього залишилося зараз????
показать весь комментарий
06.11.2025 11:02 Ответить
Це Ви про СРСР Сталіна, чи про Китай Мао дзе дуна?
показать весь комментарий
06.11.2025 11:32 Ответить
ну коли вони вступали були такі цяпочки, антикомуністи і євролюби
показать весь комментарий
06.11.2025 10:48 Ответить
вони ще не знали в потужну силу грошей,особливо коли їх багато і вони всі лише твої....
показать весь комментарий
06.11.2025 10:57 Ответить
Тобто,зевлада була проти вступу іншої країни в ЄС.
Не забагато бере на себе?
показать весь комментарий
06.11.2025 10:27 Ответить
Добре втікти і потім когось критикувати
показать весь комментарий
06.11.2025 10:37 Ответить
Кого критикувати,нема за що?
То навіть мало критикувати
показать весь комментарий
06.11.2025 10:46 Ответить
Міністерка також виправдала відмову Грузії приєднуватися до санкцій проти Росії, заявивши, що "ніхто не хоче вступати в конфронтацію з Росією і створювати додаткові виклики безпеці".

Потрібно прямо говорити, ху....лостан добре платить, або ми нація боягузів
показать весь комментарий
06.11.2025 10:35 Ответить
Хіба Грузія прагне опинитися в ЄС?
Дивно
Я гадав вони хочуть до радянщини в СРСР на мордорську пляшку сісти..
показать весь комментарий
06.11.2025 10:36 Ответить
"****** обрана"-це проблеми зевлади,яка знаходить їх на рівному місці та ще і під час війни
При Порошенку їх не було,як і з Грузіією.
Різні проблеми зевлади,яка собі їх знаходить свідомо і несвідомо-не підтримую.
показать весь комментарий
06.11.2025 10:40 Ответить
у вас погана пам'ять або ви не володієте знаннями по темі
показать весь комментарий
06.11.2025 10:49 Ответить
Треба ще і розумітись,а не лише мати знання.
показать весь комментарий
06.11.2025 11:19 Ответить
Далеко не під мордором,там треба ще розумітись.
Що сучвлада(за висловом ТЧ) перешкоджала їй вступу в ЄС,також далеко невипадково
показать весь комментарий
06.11.2025 11:02 Ответить
Поміняй методичку, бо перестануть платити
показать весь комментарий
06.11.2025 11:06 Ответить
Так,чому перешкоджала вступу в ЄС,що там в методичці,розкажи,Ігорок.
показать весь комментарий
06.11.2025 11:38 Ответить
Євроінтеграція по грузинські - в рашку.
показать весь комментарий
06.11.2025 11:02 Ответить
Бідолашні чмосковські шлюхи, ніхто їх нелюбить...
показать весь комментарий
06.11.2025 11:16 Ответить
Яка ше ***** макака? - тут своїх хватає
показать весь комментарий
06.11.2025 11:29 Ответить
Грузія хоче однією дупою сісти на два стільця. А не роздере?
показать весь комментарий
06.11.2025 11:34 Ответить
 
 