Євроінтеграція Грузії "супроводжується негативним ставленням України", - МЗС країни

Міністерка закордонних справ Грузії Мака Бочорішвілі заявила, що Україна нібито виступала проти надання Грузії статусу кандидата на членство в Євросоюзі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Грузия Online".

Очільниця грузинського МЗС заявила, що від початку повномасштабної війни Росії проти України Грузія демонструвала політичну підтримку Києву.

Водночас Бочорішвілі розкритикувала звіт Єврокомісії про розширення, назвавши його "таким, що спотворює реальні факти". Міністерка також виправдала відмову Грузії приєднуватися до санкцій проти Росії, заявивши, що "ніхто не хоче вступати в конфронтацію з Росією і створювати додаткові виклики безпеці".

Вона додала, що процес євроінтеграції Грузії "супроводжувався негативним ставленням України", яка, за її словами, "у 2022-2023 роках у різних формах виступала проти євроінтеграції Грузії".

Раніше Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що Грузія наразі є країною-кандидатом до ЄС "лише за назвою".

