Євроінтеграція Грузії "супроводжується негативним ставленням України", - МЗС країни

Україна засудила "вибори" в окупованій Росією Абхазії

Міністерка закордонних справ Грузії Мака Бочорішвілі заявила, що Україна нібито виступала проти надання Грузії статусу кандидата на членство в Євросоюзі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Грузия Online".

Очільниця грузинського МЗС заявила, що від початку повномасштабної війни Росії проти України Грузія демонструвала політичну підтримку Києву.

Водночас Бочорішвілі розкритикувала звіт Єврокомісії про розширення, назвавши його "таким, що спотворює реальні факти". Міністерка також виправдала відмову Грузії приєднуватися до санкцій проти Росії, заявивши, що "ніхто не хоче вступати в конфронтацію з Росією і створювати додаткові виклики безпеці".

Вона додала, що процес євроінтеграції Грузії "супроводжувався негативним ставленням України", яка, за її словами, "у 2022-2023 роках у різних формах виступала проти євроінтеграції Грузії".

Раніше Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що Грузія наразі є країною-кандидатом до ЄС "лише за назвою".

Хіба Грузія прагне опинитися в ЄС?
Дивно
Я гадав вони хочуть до радянщини в СРСР на мордорську пляшку сісти..
Теперішня влада Грузії свою країну "на панель виставила", задерла їй плаття, і змусила прислужувать кацапам. У ЄС це побачили, і сказали, що з "повіями" їм "нема чого мать справу" - а винна Україна? (Як казав Шурік, у "Кавказській полонянці" - И часовню - тоже я?...")
+4
вам Угорщини з ******** орбана мало?іванішвілі не орбан - він поганвн..тєє буде
Мака Бочорішвілі думкою багатіє що буде в ЄС з поточним проросійським режимом ?
не будьте наївними,угорщина,словакія,чехія не кацапонаправлені??
Коли вони вступали в ЕС та НАТО - то такими не були. Скоріше навпаки.
колись і світ після другої світової був на захисту людяності,прав та свобід,демократично налаштований,нетерплячий до корупції,теранії,лжі.....що з цього залишилося зараз????
Це Ви про СРСР Сталіна, чи про Китай Мао дзе дуна?
ну коли вони вступали були такі цяпочки, антикомуністи і євролюби
вони ще не знали в потужну силу грошей,особливо коли їх багато і вони всі лише твої....
Тобто,зевлада була проти вступу іншої країни в ЄС.
Не забагато бере на себе?
вам Угорщини з ******** орбана мало?іванішвілі не орбан - він поганвн..тєє буде
Добре втікти і потім когось критикувати
Кого критикувати,нема за що?
То навіть мало критикувати
Потрібно прямо говорити, ху....лостан добре платить, або ми нація боягузів
"****** обрана"-це проблеми зевлади,яка знаходить їх на рівному місці та ще і під час війни
При Порошенку їх не було,як і з Грузіією.
Різні проблеми зевлади,яка собі їх знаходить свідомо і несвідомо-не підтримую.
у вас погана пам'ять або ви не володієте знаннями по темі
Треба ще і розумітись,а не лише мати знання.
Грузія вона ж лежить цілком під мордором, і пропонує Україні лягти поруч і не пручатися....
До чого тут Зе, або Порошенко?
Далеко не під мордором,там треба ще розумітись.
Що сучвлада(за висловом ТЧ) перешкоджала їй вступу в ЄС,також далеко невипадково
Поміняй методичку, бо перестануть платити
Так,чому перешкоджала вступу в ЄС,що там в методичці,розкажи,Ігорок.
Тепер я впевнений що під мордором лежиш і ти, разом з Грузією перші особи якої стверджували що "Украина сама виновата в войне"
Тепер я невпевнений,що ти не з конториподляка.
Поясню чому:
-по перше:Грузія допомагала в гуманітарному питанні
-на словах з боку зевлади на адресу Грузії було більше закидів,в т.ч.і від першої особи та і на міжнародних майданчиках(ООН)
-захищати неадекватів,які перешкоджали вступу в ЄС іншої країни,може лише зеботва.
-погані відносини з країною,яка прагне стати членом ЄС-прямий наслідок відсутності дипломатичної гнучкості,якщо не більше, зекоманди.
Євроінтеграція по грузинські - в рашку.
Бідолашні чмосковські шлюхи, ніхто їх нелюбить...
Яка ше ***** макака? - тут своїх хватає
Грузія хоче однією дупою сісти на два стільця. А не роздере?
Досвід сакі показав,як легко можна втратити державу,тому зараз ця держава надто обережна до своєї безпеки і недаром грузини не обрали а ні сакі,а ні якогось слугуурода.
А ЄС у курсі, що мрія Іванішвілі все ще кудись інтегрується?
