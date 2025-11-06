Євроінтеграція Грузії "супроводжується негативним ставленням України", - МЗС країни
Міністерка закордонних справ Грузії Мака Бочорішвілі заявила, що Україна нібито виступала проти надання Грузії статусу кандидата на членство в Євросоюзі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Грузия Online".
Очільниця грузинського МЗС заявила, що від початку повномасштабної війни Росії проти України Грузія демонструвала політичну підтримку Києву.
Водночас Бочорішвілі розкритикувала звіт Єврокомісії про розширення, назвавши його "таким, що спотворює реальні факти". Міністерка також виправдала відмову Грузії приєднуватися до санкцій проти Росії, заявивши, що "ніхто не хоче вступати в конфронтацію з Росією і створювати додаткові виклики безпеці".
Вона додала, що процес євроінтеграції Грузії "супроводжувався негативним ставленням України", яка, за її словами, "у 2022-2023 роках у різних формах виступала проти євроінтеграції Грузії".
Раніше Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що Грузія наразі є країною-кандидатом до ЄС "лише за назвою".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Не забагато бере на себе?
То навіть мало критикувати
Потрібно прямо говорити, ху....лостан добре платить, або ми нація боягузів
Дивно
Я гадав вони хочуть до радянщини в СРСР на мордорську пляшку сісти..
При Порошенку їх не було,як і з Грузіією.
Різні проблеми зевлади,яка собі їх знаходить свідомо і несвідомо-не підтримую.
До чого тут Зе, або Порошенко?
Що сучвлада(за висловом ТЧ) перешкоджала їй вступу в ЄС,також далеко невипадково
Поясню чому:
-по перше:Грузія допомагала в гуманітарному питанні
-на словах з боку зевлади на адресу Грузії було більше закидів,в т.ч.і від першої особи та і на міжнародних майданчиках(ООН)
-захищати неадекватів,які перешкоджали вступу в ЄС іншої країни,може лише зеботва.
-погані відносини з країною,яка прагне стати членом ЄС-прямий наслідок відсутності дипломатичної гнучкості,якщо не більше, зекоманди.