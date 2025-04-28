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Новости Вступление Грузии в ЕС
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Грузия будет готова к членству в ЕС "лучше всех стран-кандидатов" к 2030 году, - премьер Кобахидзе

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе

Премьер-министр Грузии Иракли Кобахидзе заявил, что европейская интеграция по-прежнему остается приоритетом его партии, несмотря на официальное замораживание переговоров о вступлении страны в ЕС на ближайшие четыре года.

Его слова цитирует NewsGeorgia, передает Цензор.НЕТ.

Кобахидзе выразил уверенность, что к 2030 году Грузия "будет готова к членству в ЕС лучше всех стран-кандидатов - по всем параметрам: демократии, правам человека, верховенству закона, экономике и общей готовности".

"Европейская интеграция, естественно, остается основным направлением внешней политики", - подчеркнул он.

Премьер Грузии добавил, что в партии власти страны - "Грузинской мечте" - сохраняют "очень оптимистичный" настрой.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Войны в Украине можно было избежать, но "определенные силы" этому помешали, - премьер Грузии Кобахидзе

Протесты в Грузии

Напомним, 28 ноября 2024 года премьер Грузии Иракли Кобахидзе заявил, что его страна отказывается от переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года, а также от любых бюджетных грантов со стороны ЕС.

После этого в Тбилиси начались митинги.

Лидер Грузии Саломе Зурабишвили присоединилась к участникам акции протеста перед зданием парламента в Тбилиси.

Полиция Грузии жестоко разгоняет митингующих, проводятся массовые аресты

Ранее в Евросоюзе приняли решение прекратить встречи с представителями правительства Грузии. Это ответ на антиевропейские действия и риторику правящей партии "Грузинская мечта".

Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский заявил, что при действующей правящей партии Грузия никогда не станет членом Евросоюза.

В ночь с 29 на 30 ноября 2024 года грузинские силовики, применяя силу и спецсредства, разогнали митингующих, собравшихся на проспекте Руставели в Тбилиси. Полиция задержала 107 протестующих.

Премьер-министр Грузии Иракли Кобахидзе на фоне жестоких подавлений протестов заявил, что власти страны не допустят повторения сценария украинского Евромайдана.

В субботу 30 ноября в Тбилиси тысячи митингующих снова собрались против решения правящей партии "Грузинская мечта" отказаться от переговоров с ЕС о вступлении до 2028 года. Протесты также продолжаются в других городах страны.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая поддержала протесты в стране, заявила, что парламент в стране является нелегитимным, а потому он не сможет избрать нового президента, соответственно, ее мандат продолжится до избрания нового президента новым парламентом.

Из-за антидемократических действий правительства и партии "Грузинская мечта" США приостановили стратегическое партнерство с Грузией.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина возобновила паромное сообщение с Грузией впервые с 2022 года

Автор: 

Грузия (4499) членство в ЕС (1016) Кобахидзе Ираклий (24)


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Топ комментарии
+17
Хто-небудь, роздавіть цього прокацапського слимака.
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28.04.2025 16:32
+10
Та вам в таєжний союз ближче !
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28.04.2025 16:36
+8
В Европе уже хватает кацапских проституток орбана и фицо.
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28.04.2025 16:39
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Правила форума Совет форумчан
Хто-небудь, роздавіть цього прокацапського слимака.
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28.04.2025 16:32 Ответить
Це Зеля №2 - говорить одне, робить навпаки.
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28.04.2025 18:39 Ответить
Дурень думкой богатие!!!🤣🤣🤣
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28.04.2025 16:33 Ответить
на горі стояв верблюд у двоє зігнувся.Ой це зовсім не верблюд, грузин іпанувся...
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28.04.2025 16:35 Ответить
Та вам в таєжний союз ближче !
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28.04.2025 16:36 Ответить
А вони не там?
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28.04.2025 16:51 Ответить
Вах!
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28.04.2025 16:36 Ответить
За умови, що готовність перевірятиме угорська комісія.
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28.04.2025 16:37 Ответить
Так, в ЄС критично не вистачає ще одного "троянського коня".
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28.04.2025 16:56 Ответить
"Ху*в пачку - прямо в морду!"...
"У Грузії 1 травня остаточно закривається опозиційний телеканал "Мтаварі", що мовив з 2019 року.

Кілька журналістів Mtavari також написали на своїх сторінках у Facebook про "завершення важкого етапу" і катастрофу "останньої надії".

Лідер опозиційної партії "Ахалі" Ніка Гварамія, який заснував Mtavari у 2019 році, закликав їх не сумувати та продовжувати політичну боротьбу. Джерело: https://censor.net/ua/n3549244
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28.04.2025 18:43 Ответить
Я так розумію, що план по здачі Грузі кацапам затверджено. До 2030 року це має стати "Тбіліскім фєдєратівним округам".
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28.04.2025 16:37 Ответить
Пропоную ******-дебати між Шмигальом та Кобахідзе.
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28.04.2025 16:37 Ответить
Це каже прем'єр країни, в якій пройшли вибори з ОДНИМ-ЄДИНИМ кандидатом. Навіть у лаптєстані такого немає!
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28.04.2025 16:37 Ответить
яке ЄС? для кого уся ця маячня? "Таежный союз" грузинське майбутнє з такою владою
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28.04.2025 16:38 Ответить
В Европе уже хватает кацапских проституток орбана и фицо.
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28.04.2025 16:39 Ответить
Це такий гумор?
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28.04.2025 16:39 Ответить
В тайожний. Вам в тайожний союз.
До 2030 всіх зачистите, убєте і будете як вдома там
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28.04.2025 16:41 Ответить
С таким подходом к 2030 году в лучшем случае это будет не ЕС а Грузинская ССР.
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28.04.2025 16:42 Ответить
У ЄС вистачає ********* , навіщо там іще кобахідзики ((
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28.04.2025 16:49 Ответить
Поцуватий Комахідзе. Огидний
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28.04.2025 16:50 Ответить
Да тебе вже ЄС послав, залишається тільки ху....лостан, тім паче що він вас не добив, а тільки забрав території. Пока будеш обслуговувати ху...ло, то будете тільки мріяти
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28.04.2025 16:52 Ответить
28.11.2024 https://www.dw.com/uk/gruzia-vidmovlaetsa-vid-peregovoriv-pro-vstup-v-es-do-kinca-2028-roku/a-70910767 До кінця 2028 року Грузія не відкриватиме переговори з ЄС про вступ, заявив прем'єр-міністр країни Іраклій Кобахідзе.
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28.04.2025 16:55 Ответить
Кобахідзе охолонь. З'їзди краще на парад до мацкви.
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28.04.2025 16:56 Ответить
треба було ще додати що до 2030 року грузія на марс злітає і поторгує там хачапурі.
вигадувати так вигадувати.
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28.04.2025 16:57 Ответить
https://www.radiosvoboda.org/a/news-vybory-yevroparlament-hruziya/33219313.html 28 листопада через порушення під час виборів 26 жовтня депутати Європарламенту закликали ЄС суворо обмежити офіційні контакти на рівні ЄС з грузинським урядом і парламентом, чітко заявляючи, що Грузія, внаслідок нещодавно схваленого антидемократичного законодавства, в тому числі «закону про прозорість та іноземний вплив», вже фактично призупинила процес інтеграції до ЄС.
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28.04.2025 17:00 Ответить
Может грузинам замутить еще одну революцию. Чтобы заслужить ЕС. Стоит попробовать. Европе нравятся революции. Надо набирать очки.
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28.04.2025 17:04 Ответить
Тебя орченок забыли спросить что делать грузинам и что нравиться Европе. Что точно не нравиться Европе так это ваше гнилое болото за поребриком
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28.04.2025 17:23 Ответить
Звание европейца надо заслужить. Господи, так унижаться. Даже мне стыдно.
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28.04.2025 18:17 Ответить
Ну так чё ты тут ползаешь,унижаешся? Заслужил уже звание новокитайца?
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28.04.2025 18:44 Ответить
Кобахідзе це той шо Сосідзе у Москалідзе?
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28.04.2025 17:07 Ответить
В задньому проході тИ будеш.
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28.04.2025 17:14 Ответить
Ага, вас там прокацаплених тільки і ждуть...
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28.04.2025 17:15 Ответить
На.уй, в тайожний саюз!
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28.04.2025 17:20 Ответить
"А ну ка, все вместе,....уши развесте! Хлопайте в ладоши всееее!" Гарна така пісенька дитяча...
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28.04.2025 17:32 Ответить
як це допоміжний члєн хвуйла
може стати члєном Європи??
Якась наукова загадка
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28.04.2025 17:41 Ответить
Грузинский "трамп" после очередной дозы начинает сыпать обещаниями.
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28.04.2025 17:49 Ответить
довбой.. та не буде вже Грузії до 2030-го року. буде грузинська республіка чи губернія в складі ху йло стану.
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28.04.2025 18:01 Ответить
От мерзота
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28.04.2025 18:04 Ответить
Іобнутий?
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28.04.2025 18:30 Ответить
Думаю ЄС Орбана з Фіцою вистачить 😀
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28.04.2025 19:08 Ответить
 
 