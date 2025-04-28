Грузия будет готова к членству в ЕС "лучше всех стран-кандидатов" к 2030 году, - премьер Кобахидзе

Премьер-министр Грузии Иракли Кобахидзе заявил, что европейская интеграция по-прежнему остается приоритетом его партии, несмотря на официальное замораживание переговоров о вступлении страны в ЕС на ближайшие четыре года.

Его слова цитирует NewsGeorgia, передает Цензор.НЕТ.

Кобахидзе выразил уверенность, что к 2030 году Грузия "будет готова к членству в ЕС лучше всех стран-кандидатов - по всем параметрам: демократии, правам человека, верховенству закона, экономике и общей готовности".

"Европейская интеграция, естественно, остается основным направлением внешней политики", - подчеркнул он.

Премьер Грузии добавил, что в партии власти страны - "Грузинской мечте" - сохраняют "очень оптимистичный" настрой.

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Протесты в Грузии

Напомним, 28 ноября 2024 года премьер Грузии Иракли Кобахидзе заявил, что его страна отказывается от переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года, а также от любых бюджетных грантов со стороны ЕС.

После этого в Тбилиси начались митинги.

Лидер Грузии Саломе Зурабишвили присоединилась к участникам акции протеста перед зданием парламента в Тбилиси.

Полиция Грузии жестоко разгоняет митингующих, проводятся массовые аресты

Ранее в Евросоюзе приняли решение прекратить встречи с представителями правительства Грузии. Это ответ на антиевропейские действия и риторику правящей партии "Грузинская мечта".

Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский заявил, что при действующей правящей партии Грузия никогда не станет членом Евросоюза.

В ночь с 29 на 30 ноября 2024 года грузинские силовики, применяя силу и спецсредства, разогнали митингующих, собравшихся на проспекте Руставели в Тбилиси. Полиция задержала 107 протестующих.

Премьер-министр Грузии Иракли Кобахидзе на фоне жестоких подавлений протестов заявил, что власти страны не допустят повторения сценария украинского Евромайдана.

В субботу 30 ноября в Тбилиси тысячи митингующих снова собрались против решения правящей партии "Грузинская мечта" отказаться от переговоров с ЕС о вступлении до 2028 года. Протесты также продолжаются в других городах страны.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая поддержала протесты в стране, заявила, что парламент в стране является нелегитимным, а потому он не сможет избрать нового президента, соответственно, ее мандат продолжится до избрания нового президента новым парламентом.

Из-за антидемократических действий правительства и партии "Грузинская мечта" США приостановили стратегическое партнерство с Грузией.

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