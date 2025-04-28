Грузія буде готова до членства в ЄС "краще за всі країни-кандидати" до 2030 року, - прем’єр Кобахідзе

Прем'єр-міністр Грузії Іраклі Кобахідзе заявив, що європейська інтеграція, як і раніше, залишається пріоритетом його партії, попри офіційне заморожування переговорів про вступ країни до ЄС на найближчі чотири роки.

Його слова цитує NewsGeorgia, передає Цензор.НЕТ.

Кобахідзе висловив впевненість, що до 2030 року Грузія "буде готова до членства в ЄС краще за всі країни-кандидати – за всіма параметрами: демократії, правами людини, верховенством закону, економікою та загальною готовністю".

"Європейська інтеграція, природно, залишається основним напрямком зовнішньої політики", - наголосив він.

Прем'єр Грузії додав, що в партії влади країни – "Грузинській мрії" – зберігають "дуже оптимістичний" настрій.

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Протести в Грузії

Нагадаємо, 28 листопада 2024 року прем'єр Грузії Іраклі Кобахідзе заявив, що його країна відмовляється від перемовин про вступ в ЄС до 2028 року, а також від будь-яких бюджетних грантів з боку ЄС.

Після цього у Тбілісі почалися мітинги.

Лідерка Грузії Саломе Зурабішвілі долучилася до учасників акції протесту перед будівлею парламенту у Тбілісі.

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Раніше у Євросоюзі ухвалили рішення припинити зустрічі з представниками уряду Грузії. Це відповідь на антиєвропейські дії та риторику правлячої партії "Грузинська мрія".

Посол ЄС у Грузії Павло Герчинський заявив, що за чинної керівної партії Грузія ніколи не стане членом Євросоюзу.

У ніч із 29 на 30 листопада 2024 року грузинські силовики, застосовуючи силу та спецзасоби, розігнали мітингувальників, які зібралися на проспекті Руставелі в Тбілісі. Поліція затримала 107 протестувальників.

Прем'єр-міністр Грузії Іраклі Кобахідзе на тлі жорстоких придушень протестів заявив, що влада країни не допустить повторення сценарію українського Євромайдану.

У суботу 30 листопада у Тбілісі тисячі мітингувальників знову зібралися проти рішення керівної партії "Грузинська мрія" відмовитися від переговорів із ЄС щодо вступу до 2028 року. Протести також тривають в інших містах країни.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, яка підтримала протести в країні, заявила, що парламент в країні є нелегітимним, а тому він не зможе обрати нового президента, відповідно, її мандат продовжиться до обрання нового президента новим парламентом.

Через антидемократичні дії уряду та партії "Грузинська мрія" США призупинили стратегічне партнерство з Грузією.

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