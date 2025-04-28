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Новини Вступ Грузії до ЄС
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Грузія буде готова до членства в ЄС "краще за всі країни-кандидати" до 2030 року, - прем’єр Кобахідзе

Прем’єр Грузії Іраклі Кобахідзе

Прем'єр-міністр Грузії Іраклі Кобахідзе заявив, що європейська інтеграція, як і раніше, залишається пріоритетом його партії, попри офіційне заморожування переговорів про вступ країни до ЄС на найближчі чотири роки.

Його слова цитує NewsGeorgia, передає Цензор.НЕТ.

Кобахідзе висловив впевненість, що до 2030 року Грузія "буде готова до членства в ЄС краще за всі країни-кандидати – за всіма параметрами: демократії, правами людини, верховенством закону, економікою та загальною готовністю".

"Європейська інтеграція, природно, залишається основним напрямком зовнішньої політики", - наголосив він.

Прем'єр Грузії додав, що в партії влади країни – "Грузинській мрії" – зберігають "дуже оптимістичний" настрій.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Війни в Україні можна було уникнути, але "певні сили" цьому завадили, - прем’єр Грузії Кобахідзе

Протести в Грузії

Нагадаємо, 28 листопада 2024 року прем'єр Грузії Іраклі Кобахідзе заявив, що його країна відмовляється від перемовин про вступ в ЄС до 2028 року, а також від будь-яких бюджетних грантів з боку ЄС.

Після цього у Тбілісі почалися мітинги.

Лідерка Грузії Саломе Зурабішвілі долучилася до учасників акції протесту перед будівлею парламенту у Тбілісі.

Поліція Грузії жорстоко розганяє мітингувальників, проводяться масові арешти

Раніше у Євросоюзі ухвалили рішення припинити зустрічі з представниками уряду Грузії. Це відповідь на антиєвропейські дії та риторику правлячої партії "Грузинська мрія".

Посол ЄС у Грузії Павло Герчинський заявив, що за чинної керівної партії Грузія ніколи не стане членом Євросоюзу.

У ніч із 29 на 30 листопада 2024 року грузинські силовики, застосовуючи силу та спецзасоби, розігнали мітингувальників, які зібралися на проспекті Руставелі в Тбілісі. Поліція затримала 107 протестувальників.

Прем'єр-міністр Грузії Іраклі Кобахідзе на тлі жорстоких придушень протестів заявив, що влада країни не допустить повторення сценарію українського Євромайдану.

У суботу 30 листопада у Тбілісі тисячі мітингувальників знову зібралися проти рішення керівної партії "Грузинська мрія" відмовитися від переговорів із ЄС щодо вступу до 2028 року. Протести також тривають в інших містах країни.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, яка підтримала протести в країні, заявила, що парламент в країні є нелегітимним, а тому він не зможе обрати нового президента, відповідно, її мандат продовжиться до обрання нового президента новим парламентом.

Через антидемократичні дії уряду та партії "Грузинська мрія" США призупинили стратегічне партнерство з Грузією.

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Автор: 

Грузія (1844) членство в ЄС (1252) Кобахідзе Іраклі (27)


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Топ коментарі
+8
Хто-небудь, роздавіть цього прокацапського слимака.
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28.04.2025 16:32
+5
Та вам в таєжний союз ближче !
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28.04.2025 16:36
+3
на горі стояв верблюд у двоє зігнувся.Ой це зовсім не верблюд, грузин іпанувся...
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28.04.2025 16:35
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Хто-небудь, роздавіть цього прокацапського слимака.
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28.04.2025 16:32 Відповісти
Дурень думкой богатие!!!🤣🤣🤣
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28.04.2025 16:33 Відповісти
на горі стояв верблюд у двоє зігнувся.Ой це зовсім не верблюд, грузин іпанувся...
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28.04.2025 16:35 Відповісти
Та вам в таєжний союз ближче !
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28.04.2025 16:36 Відповісти
А вони не там?
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28.04.2025 16:51 Відповісти
Вах!
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28.04.2025 16:36 Відповісти
За умови, що готовність перевірятиме угорська комісія.
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28.04.2025 16:37 Відповісти
Так, в ЄС критично не вистачає ще одного "троянського коня".
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28.04.2025 16:56 Відповісти
Я так розумію, що план по здачі Грузі кацапам затверджено. До 2030 року це має стати "Тбіліскім фєдєратівним округам".
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28.04.2025 16:37 Відповісти
Пропоную ******-дебати між Шмигальом та Кобахідзе.
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28.04.2025 16:37 Відповісти
Це каже прем'єр країни, в якій пройшли вибори з ОДНИМ-ЄДИНИМ кандидатом. Навіть у лаптєстані такого немає!
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28.04.2025 16:37 Відповісти
яке ЄС? для кого уся ця маячня? "Таежный союз" грузинське майбутнє з такою владою
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28.04.2025 16:38 Відповісти
В Европе уже хватает кацапских проституток орбана и фицо.
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28.04.2025 16:39 Відповісти
Це такий гумор?
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28.04.2025 16:39 Відповісти
В тайожний. Вам в тайожний союз.
До 2030 всіх зачистите, убєте і будете як вдома там
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28.04.2025 16:41 Відповісти
С таким подходом к 2030 году в лучшем случае это будет не ЕС а Грузинская ССР.
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28.04.2025 16:42 Відповісти
У ЄС вистачає ********* , навіщо там іще кобахідзики ((
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28.04.2025 16:49 Відповісти
Поцуватий Комахідзе. Огидний
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28.04.2025 16:50 Відповісти
Да тебе вже ЄС послав, залишається тільки ху....лостан, тім паче що він вас не добив, а тільки забрав території. Пока будеш обслуговувати ху...ло, то будете тільки мріяти
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28.04.2025 16:52 Відповісти
28.11.2024 https://www.dw.com/uk/gruzia-vidmovlaetsa-vid-peregovoriv-pro-vstup-v-es-do-kinca-2028-roku/a-70910767 До кінця 2028 року Грузія не відкриватиме переговори з ЄС про вступ, заявив прем'єр-міністр країни Іраклій Кобахідзе.
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28.04.2025 16:55 Відповісти
Кобахідзе охолонь. З'їзди краще на парад до мацкви.
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28.04.2025 16:56 Відповісти
треба було ще додати що до 2030 року грузія на марс злітає і поторгує там хачапурі.
вигадувати так вигадувати.
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28.04.2025 16:57 Відповісти
https://www.radiosvoboda.org/a/news-vybory-yevroparlament-hruziya/33219313.html 28 листопада через порушення під час виборів 26 жовтня депутати Європарламенту закликали ЄС суворо обмежити офіційні контакти на рівні ЄС з грузинським урядом і парламентом, чітко заявляючи, що Грузія, внаслідок нещодавно схваленого антидемократичного законодавства, в тому числі «закону про прозорість та іноземний вплив», вже фактично призупинила процес інтеграції до ЄС.
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28.04.2025 17:00 Відповісти
Может грузинам замутить еще одну революцию. Чтобы заслужить ЕС. Стоит попробовать. Европе нравятся революции. Надо набирать очки.
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28.04.2025 17:04 Відповісти
Тебя орченок забыли спросить что делать грузинам и что нравиться Европе. Что точно не нравиться Европе так это ваше гнилое болото за поребриком
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28.04.2025 17:23 Відповісти
Кобахідзе це той шо Сосідзе у Москалідзе?
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28.04.2025 17:07 Відповісти
В задньому проході тИ будеш.
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28.04.2025 17:14 Відповісти
Ага, вас там прокацаплених тільки і ждуть...
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28.04.2025 17:15 Відповісти
На.уй, в тайожний саюз!
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28.04.2025 17:20 Відповісти
"А ну ка, все вместе,....уши развесте! Хлопайте в ладоши всееее!" Гарна така пісенька дитяча...
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28.04.2025 17:32 Відповісти
як це допоміжний члєн хвуйла
може стати члєном Європи??
Якась наукова загадка
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28.04.2025 17:41 Відповісти
 
 