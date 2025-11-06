Україна – на звинувачення Грузії: Усі причини проблем зі вступом до ЄС – у Тбілісі, а не в Києві

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга відповів на заяви Грузії про нібито перешкоджання Україною вступу Тбілісі до Євросоюзу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у соцмережі X.

Реакція МЗС

"Грузинській стороні не слід ображатися на своє відображення в дзеркалі. Усі причини поганих результатів на шляху вступу Грузії до ЄС – в Тбілісі, а не в Києві", - наголосив Сибіга.

Україна бажає грузинському народу лише одного: "щоб він зрештою реалізував свої європейські прагнення, попри політику нинішнього уряду".

"Грузія – це Європа, а не "русский мир", - додав очільник МЗС.

Сибіга про катер з прапором "Вагнера" біля Естонії: Його поява на кордонах ЄС і НАТО показує, що за цією межею немає цивілізації

Що передувало

  • Нагадаємо, 6 листопада міністерка закордонних справ Грузії Мака Бочорішвілі заявила, що Україна нібито виступала проти надання Грузії статусу кандидата на членство в Євросоюзі.

Лідер "Грузинської мрії" Кірцхалія образився на заяву Зеленського про залежність Грузії від РФ: "Хай спершу промиє рот"

Грузія (1853) членство в ЄС (1492) Сибіга Андрій (952)
Тбіліськи пропарашні підстілки Параші всрались та шукають того хто їм у штані гівно підкинув?
06.11.2025 20:15 Відповісти
Каллас вчора сказала що грузинам ЄС не світить.
06.11.2025 20:40 Відповісти
Та ви обидві країни з керівництвом від рашистів. І головне шо вас обрала більшість. От тіки в Грузії нема війни, а український вибір привів смерть та кров на землю.
06.11.2025 20:36 Відповісти
Грузини? Гюльчатай показали своє лічіко...
06.11.2025 20:17 Відповісти
06.11.2025 20:22 Відповісти
Добто, за вашим дописом не рашка привела війну в Україну?
06.11.2025 21:40 Відповісти
рашка почала війну в Україні, а привів її в Україну з підтримки 73% українців саме зеленский. Читайте мемуари бувшого директора ЦРУ Бернса - там все написано.
07.11.2025 02:50 Відповісти
А де усі причини проблем зі вступом в ЄС України?
06.11.2025 20:37 Відповісти
Здається, Грузія сама відклала свою заяву на членство в ЄС. То хто винен?
06.11.2025 20:51 Відповісти
Правильно сказала.
06.11.2025 21:42 Відповісти
Да, Грузія заявила про відкладення, але точно це було зроблено за вказівкою кремля.
07.11.2025 09:07 Відповісти
воспитанник динама каладзе как и сам суркис работают на кремль. Гнать их обоих на расию!
06.11.2025 20:56 Відповісти
Не кажучі про те, що грузія надала свою територію рашці для транзиту подсанкційних товарів.
06.11.2025 21:45 Відповісти
Зеля, чому залишив гнити в ваньошвілівських застінках громадянина України Саакашвілі?! Який ти в )(ера гарант після цього?
07.11.2025 00:48 Відповісти
Ого! Вже Україна винна грузинам у відсутності євроінтеграції.Ще трохи і раша їх надоумить у просірі своєї території також українців
07.11.2025 14:58 Відповісти
 
 