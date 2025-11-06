Україна – на звинувачення Грузії: Усі причини проблем зі вступом до ЄС – у Тбілісі, а не в Києві
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга відповів на заяви Грузії про нібито перешкоджання Україною вступу Тбілісі до Євросоюзу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у соцмережі X.
Реакція МЗС
"Грузинській стороні не слід ображатися на своє відображення в дзеркалі. Усі причини поганих результатів на шляху вступу Грузії до ЄС – в Тбілісі, а не в Києві", - наголосив Сибіга.
Україна бажає грузинському народу лише одного: "щоб він зрештою реалізував свої європейські прагнення, попри політику нинішнього уряду".
"Грузія – це Європа, а не "русский мир", - додав очільник МЗС.
Що передувало
- Нагадаємо, 6 листопада міністерка закордонних справ Грузії Мака Бочорішвілі заявила, що Україна нібито виступала проти надання Грузії статусу кандидата на членство в Євросоюзі.
Топ коментарі
+8 Старый зольдат
показати весь коментар06.11.2025 20:15 Відповісти Посилання
+2 mycolatesl
показати весь коментар06.11.2025 20:40 Відповісти Посилання
+1 Danger Zone
показати весь коментар06.11.2025 20:36 Відповісти Посилання
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Старый зольдат
показати весь коментар06.11.2025 20:15 Відповісти Мені подобається 8 Посилання
Oresta Bartka
показати весь коментар06.11.2025 20:17 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Begemot Pepa
показати весь коментар06.11.2025 20:22 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
✘
Danger Zone
показати весь коментар06.11.2025 20:36 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
natali goncharova #436730
показати весь коментар06.11.2025 21:40 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Danger Zone
показати весь коментар07.11.2025 02:50 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Alex Rozhenko #597231
показати весь коментар06.11.2025 20:37 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
mycolatesl
показати весь коментар06.11.2025 20:40 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Iryna LIV #303361
показати весь коментар06.11.2025 20:51 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
natali goncharova #436730
показати весь коментар06.11.2025 21:42 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
natali goncharova #436730
показати весь коментар07.11.2025 09:07 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Alex Peterson
показати весь коментар06.11.2025 20:56 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
natali goncharova #436730
показати весь коментар06.11.2025 21:45 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Центр 820 #589399
показати весь коментар07.11.2025 00:48 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Влад Кашин
показати весь коментар07.11.2025 14:58 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль