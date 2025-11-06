Україна – на звинувачення Грузії: Усі причини проблем зі вступом до ЄС – у Тбілісі, а не в Києві

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга відповів на заяви Грузії про нібито перешкоджання Україною вступу Тбілісі до Євросоюзу.

Реакція МЗС

"Грузинській стороні не слід ображатися на своє відображення в дзеркалі. Усі причини поганих результатів на шляху вступу Грузії до ЄС – в Тбілісі, а не в Києві", - наголосив Сибіга.

Україна бажає грузинському народу лише одного: "щоб він зрештою реалізував свої європейські прагнення, попри політику нинішнього уряду".

"Грузія – це Європа, а не "русский мир", - додав очільник МЗС.

Що передувало

Нагадаємо, 6 листопада міністерка закордонних справ Грузії Мака Бочорішвілі заявила, що Україна нібито виступала проти надання Грузії статусу кандидата на членство в Євросоюзі.

