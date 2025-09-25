Лідер "Грузинської мрії" Кірцхалія образився на заяву Зеленського про залежність Грузії від РФ: "Хай спершу промиє рот"
Голова фракції керівної проросійської партії "Грузинська мрія" Іраклі Кірцхалія вибухнув образами на адресу президента України Володимира Зеленського після його виступу на Генасамблеї ООН. Український лідер заявив про залежність Грузії від Росії.
Як передає Цензор.НЕТ, слова Кірцхалії цитує грузинський телеканал Rustavi 2.
Що сказав Зеленський про Грузію
Під час свого виступу на Генасамблеї ООН 24 вересня, Зеленський заявив про негативні тенденції у Грузії.
"Світ проігнорував напад Росії на Грузію... Ми вже втратили Грузію у Європі, вона залежна від Росії. Права людини і європейський характер державної системи там тільки скорочуються", - сказав Зеленський.
Реакція "Грузинської мрії" на слова Зеленського
У відповідь на це Кірцхалія назвав Зеленського "маріонеткою" і "так званим політиком", який, говорячи про права людини в Грузії, нібито "ображає насамперед населення своєї країни".
"Те населення цієї країни, яке лишилося, адже ми дуже добре знаємо рівень вимушеної міграції, який існує в Україні — населення тієї країни, де світ щодня спостерігає за насильницькою мобілізацією на фронт, буквально за тим, як людей хапають на вулицях", - сказав очільник "Грузинської мрії".
За словами Кірцхалії, українському президенту "спершу варто подивитись", де перебувають Україна та Грузія у висновках Європейської комісії, зокрема, щодо корупції, свободи ЗМІ та прав людини.
"Безсоромна заява ганебної маріонетки з найвищої трибуни ООН. Перш ніж наважитися, як його чиновники наважувалися, принижувати нашу державу і відкрито закликати до втягування нас у війну, ця маріонетка насамперед хай рота промиє, а тоді вже говорить щось про нашу країну", - додав Кірцхалія.
Україна у стані тяжкої війни. Ти із якою метою гадишся із країнами? Щоб ще більше вантажів затримували?
Це я можу на нього щось казати , його критикувати чи проклинати , або інші громадяни України , а всяка забугорна х.йня , до того ж та яка - сама смокче у кацапні , нехай стулить рота ..
Трамп ярий християнин, ненавидить пристрасті від ЛГБТ спільноти , а от шалості з малолєтками ... Наприклад хйлу може й вибачати до пори до часу , та от що вражає в - хйло ж мальчіков любить...
https://www.facebook.com/kyiv.city.news/posts/pfbid02XxBDWhbHBruYR8FWyMG3X5dayRSERpEsQEfE9cpqFo2jBcMSFTHnsP6WDTCZ3ku3l?__cft__[0]=AZXE9pMpSi_6wa9NWB5Av-**************************-pw2ZNt80U4H3Jkb_XgP4SNk_VYs872GP9R6BRywCVA2SMJR3-VhrmcNaB3Dfd_DZthXo0cFgFkZWZ6MZTzjCvwVJKFYsS7OH-WTtoVtOaGvwLxSMai7nVlqyQEHDA&__tn__=%2CO%2CP-R 17 январь 2020 г. ·
Андрей Ермак был замечен в гей-клубе
Помощник Президента Андрей Ермак может иметь нетрадиционную сексуальную ориентацию. Недавно его заметили в одном из гей-клубов Киева.
Тема проста-Зеленьський нагадить Україні у відносинах із будь- якою країною. Просто так, навіть не задумуючись про наслідки. Так, " ішол, увідєл, наслєдіііл.."
Невмотивоване хамство Зеленьського дорого обходиться країні.
Бо усі тут захисники української влади накинулися та тему "миття рота"- а я не ПРавільна зрозуміла - бо Єрмак же ГЕЙ...І
А він що сказав?
Хоча - POHUY. На обох.
Добре що в Україні все по іншому..."Права людини" тільки зростають.
Їм би поряд висіти на гаку...
Особливо цинічні його звинувачення інших у наступі на права громадян і не європейському характері дій влади.
В той час, коли європейці систематично тичуть писком його самого в порушення прав громадян, опозиції в Україні і в небажання боротись з корупцією.
"Права людини і європейський характер державної системи там ( в Грузії ) тільки скорочуються", - сказав Зеленський."
Джерело: https://censor.net/ua/n3576220
Новий законопроєкт про внесення змін до Цивільного кодексу вбиває всі розслідування в Україні, всю журналістику, але найстрашніше - знищує здоровий глузд і всі розслідування російського геноциду.
Володимир Рисенко, член ГО «Харківський антикорупційний центр», який має 20-річний досвід юридичної роботи, назвав цей проєкт одним з найгірших законів, який коли-небудь читав.