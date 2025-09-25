УКР
Лідер "Грузинської мрії" Кірцхалія образився на заяву Зеленського про залежність Грузії від РФ: "Хай спершу промиє рот"

Голова фракції керівної партії "Грузинська мрія" Іраклі Кірцхалія

Голова фракції керівної проросійської партії "Грузинська мрія" Іраклі Кірцхалія вибухнув образами на адресу президента України Володимира Зеленського після його виступу на Генасамблеї ООН. Український лідер заявив про залежність Грузії від Росії.

Як передає Цензор.НЕТ, слова Кірцхалії цитує грузинський телеканал Rustavi 2.

Що сказав Зеленський про Грузію

Під час свого виступу на Генасамблеї ООН 24 вересня, Зеленський заявив про негативні тенденції у Грузії.

"Світ проігнорував напад Росії на Грузію... Ми вже втратили Грузію у Європі, вона залежна від Росії. Права людини і європейський характер державної системи там тільки скорочуються", - сказав Зеленський.

Реакція "Грузинської мрії" на слова Зеленського

У відповідь на це Кірцхалія назвав Зеленського "маріонеткою" і "так званим політиком", який, говорячи про права людини в Грузії, нібито "ображає насамперед населення своєї країни". 

"Те населення цієї країни, яке лишилося, адже ми дуже добре знаємо рівень вимушеної міграції, який існує в Україні — населення тієї країни, де світ щодня спостерігає за насильницькою мобілізацією на фронт, буквально за тим, як людей хапають на вулицях", - сказав очільник "Грузинської мрії".

За словами Кірцхалії, українському президенту "спершу варто подивитись", де перебувають Україна та Грузія у висновках Європейської комісії, зокрема, щодо корупції, свободи ЗМІ та прав людини.

"Безсоромна заява ганебної маріонетки з найвищої трибуни ООН. Перш ніж наважитися, як його чиновники наважувалися, принижувати нашу державу і відкрито закликати до втягування нас у війну, ця маріонетка насамперед хай рота промиє, а тоді вже говорить щось про нашу країну", - додав Кірцхалія.

Грузія (1867) Зеленський Володимир (25603)
+19
.
показати весь коментар
25.09.2025 23:04 Відповісти
+16
Він все знає про рот - бо смокче у ху@ла.
показати весь коментар
25.09.2025 23:06 Відповісти
+14
Ж*о*п*у собі промий, валянок
показати весь коментар
25.09.2025 23:04 Відповісти
.
показати весь коментар
25.09.2025 23:04 Відповісти
Прийшов ВІЙ. Влада не хоче віки підняти.
показати весь коментар
25.09.2025 23:12 Відповісти
Ти знаєш, наживати ворогів Україні, Зеленьський вже навчився, приностити хоч грам користі, поки що ні.
Україна у стані тяжкої війни. Ти із якою метою гадишся із країнами? Щоб ще більше вантажів затримували?
показати весь коментар
25.09.2025 23:32 Відповісти
Якщо Зеленський наживає ворогів серед прокацапського лайна то це йому скоріше плюс .
Це я можу на нього щось казати , його критикувати чи проклинати , або інші громадяни України , а всяка забугорна х.йня , до того ж та яка - сама смокче у кацапні , нехай стулить рота ..
показати весь коментар
25.09.2025 23:57 Відповісти
нарешті стало все на свої місця , як на мене , хто є ху у парі найвеличніших зЄ лідОрів України. Грузини ,вони вже якщо служать рашці -то гарячі , скажуть все що знають.
Трамп ярий християнин, ненавидить пристрасті від ЛГБТ спільноти , а от шалості з малолєтками ... Наприклад хйлу може й вибачати до пори до часу , та от що вражає в - хйло ж мальчіков любить...
показати весь коментар
25.09.2025 23:04 Відповісти
все думала, чому Трамп все каже зневажливо-пробачливо про ху та зє як про хлопчиків котрі хай пограються у війнушку ...
показати весь коментар
25.09.2025 23:06 Відповісти
Ж*о*п*у собі промий, валянок
показати весь коментар
25.09.2025 23:04 Відповісти
гарна реакція підтвердження - Подоляк написав чи саме дурне придумало ?А Єрмаку не порадиш чаво-нібуть такого на тєму?
показати весь коментар
25.09.2025 23:09 Відповісти
https://www.facebook.com/kyiv.city.news?__cft__[0]=AZXE9pMpSi_6wa9NWB5Av-**************************-pw2ZNt80U4H3Jkb_XgP4SNk_VYs872GP9R6BRywCVA2SMJR3-VhrmcNaB3Dfd_DZthXo0cFgFkZWZ6MZTzjCvwVJKFYsS7OH-WTtoVtOaGvwLxSMai7nVlqyQEHDA&__tn__=-UC%2CP-R Кyiv City News

https://www.facebook.com/kyiv.city.news/posts/pfbid02XxBDWhbHBruYR8FWyMG3X5dayRSERpEsQEfE9cpqFo2jBcMSFTHnsP6WDTCZ3ku3l?__cft__[0]=AZXE9pMpSi_6wa9NWB5Av-**************************-pw2ZNt80U4H3Jkb_XgP4SNk_VYs872GP9R6BRywCVA2SMJR3-VhrmcNaB3Dfd_DZthXo0cFgFkZWZ6MZTzjCvwVJKFYsS7OH-WTtoVtOaGvwLxSMai7nVlqyQEHDA&__tn__=%2CO%2CP-R 17 январь 2020 г. ·

Андрей Ермак был замечен в гей-клубе

Помощник Президента Андрей Ермак может иметь нетрадиционную сексуальную ориентацию. Недавно его заметили в одном из гей-клубов Киева.
показати весь коментар
25.09.2025 23:11 Відповісти
от такий піар 🤡 , не підходе ОПі ...
показати весь коментар
25.09.2025 23:04 Відповісти
а ось в"єтнамці ТАК огризатися, захищаючи рот зе не зуміли б ...
показати весь коментар
25.09.2025 23:17 Відповісти
Поки що нічия 1:1. Але наш Лідор ще не висловив всю потужність
показати весь коментар
25.09.2025 23:04 Відповісти
показати весь коментар
25.09.2025 23:04 Відповісти
о як у кірцхалія кахурі запалала...
показати весь коментар
25.09.2025 23:04 Відповісти
Він все знає про рот - бо смокче у ху@ла.
показати весь коментар
25.09.2025 23:06 Відповісти
Цікаво, хто йому розкрив секрет, що рот полоскати потрібно і головне - з якої причини? Смерділо, чи що? 🤔
показати весь коментар
25.09.2025 23:12 Відповісти
10 Балов , самый лучший коммент, в тему в цель , *** насмешил , спасибо.
показати весь коментар
25.09.2025 23:43 Відповісти
Цей іРАКЛО думає як він у ***** смокче то всім хто говорить правду про сьогоднішню Грузію тепер треба рота мити?
показати весь коментар
25.09.2025 23:07 Відповісти
Кірцхвалія, то по нашому шашлічок?
показати весь коментар
25.09.2025 23:08 Відповісти
очільник грузинської мрії схожий на очільника партії регіонів… обидва дебіли…
показати весь коментар
25.09.2025 23:09 Відповісти
очільник ПР зараз в ОПУ Єрмак - але він іншої орієнтації , писали ЗМІ
показати весь коментар
25.09.2025 23:19 Відповісти
яке їхало, таке й здибало...
показати весь коментар
25.09.2025 23:09 Відповісти
Та як він посмів? Проти Найвеличнішого? Не простить. Завтра Лисий його обіграє в Кварталі.
показати весь коментар
25.09.2025 23:09 Відповісти
РНБО повинно ввести санкції проти цього джигіта
показати весь коментар
25.09.2025 23:10 Відповісти
Ну що тут сказати? 🤔 Нам в Україні добре відомо, що Зєлєнскій говорить, як Голобородька правильні і розумні речі, але поводиться, як Наполєон із "Поручика Ржевского". Тому, коли він читає оці правильні речі зі сценарію, йому варто задумуватись, про що ці речі і подивитись у дзеркало.
показати весь коментар
25.09.2025 23:10 Відповісти
многа атвлєкающего текста - тЄма нє раскрита а замазана
показати весь коментар
25.09.2025 23:12 Відповісти
Харош флудити.
Тема проста-Зеленьський нагадить Україні у відносинах із будь- якою країною. Просто так, навіть не задумуючись про наслідки. Так, " ішол, увідєл, наслєдіііл.."
Невмотивоване хамство Зеленьського дорого обходиться країні.
показати весь коментар
25.09.2025 23:36 Відповісти
флудону востаннє- дякую , що розшифрували вираз прорашистського грузина у владі Грузії ...

Бо усі тут захисники української влади накинулися та тему "миття рота"- а я не ПРавільна зрозуміла - бо Єрмак же ГЕЙ...І
показати весь коментар
26.09.2025 00:01 Відповісти
А яким мийочим засобом требе Керхсталії промити рота?
показати весь коментар
25.09.2025 23:11 Відповісти
В нас також є грузин провладної фракції в парламенті.
А він що сказав?

Хоча - POHUY. На обох.
показати весь коментар
25.09.2025 23:14 Відповісти
Арахамія? Він абхаз.
показати весь коментар
26.09.2025 00:04 Відповісти
Ось що дивує- риторика тих хто хоче захистити РОТ Зеленського Ну які ж вони тупі оці Подляки - нут шаб пра палітіку Грузії ))
показати весь коментар
25.09.2025 23:14 Відповісти
Права людини і європейський характер державної системи там тільки скорочуються", - сказав Зеленський.

Добре що в Україні все по іншому..."Права людини" тільки зростають.
показати весь коментар
25.09.2025 23:15 Відповісти
Яка ганебна назва цієї проросійської патії "Грузинська мрія" ◇◆♧♣★♡☆♥¤
показати весь коментар
25.09.2025 23:16 Відповісти
А Слуга народу горда та героїчна. Ага.
показати весь коментар
25.09.2025 23:53 Відповісти
Не треба всіх постійно тролити. Пора зменшити дозу.
показати весь коментар
25.09.2025 23:17 Відповісти
показати весь коментар
25.09.2025 23:29 Відповісти
показати весь коментар
25.09.2025 23:31 Відповісти
Похожий на Єрмака)
показати весь коментар
25.09.2025 23:34 Відповісти
Ей, кацо! Це наш придурок, та оскорбляти його може тількі наш народ.
показати весь коментар
25.09.2025 23:40 Відповісти
Грузинська мрія це лизати чобати окупантам які вбивали грузин і окупували їхню землю. А тепер рашистські окупанти вже скуповують землю вже не наокупованій пока офіційно території і пускають грузин по світу
показати весь коментар
25.09.2025 23:46 Відповісти
А то наче без зеленського не видно, як грузинська влада лиже кремлівську дупу
показати весь коментар
25.09.2025 23:48 Відповісти
Вболіваю за обидві сторони.

Їм би поряд висіти на гаку...
показати весь коментар
25.09.2025 23:51 Відповісти
І тебе третім було б гарно ☺️
показати весь коментар
26.09.2025 00:00 Відповісти
З якою метою Зєля взагалі робить такі заяви? Йому немає про що говорити з трибуни ООН?
Особливо цинічні його звинувачення інших у наступі на права громадян і не європейському характері дій влади.
В той час, коли європейці систематично тичуть писком його самого в порушення прав громадян, опозиції в Україні і в небажання боротись з корупцією.

"Права людини і європейський характер державної системи там ( в Грузії ) тільки скорочуються", - сказав Зеленський."

показати весь коментар
26.09.2025 00:02 Відповісти
Це по-європейскі у виконанні зеленої шобли?

Новий законопроєкт про внесення змін до Цивільного кодексу вбиває всі розслідування в Україні, всю журналістику, але найстрашніше - знищує здоровий глузд і всі розслідування російського геноциду.

Володимир Рисенко, член ГО «Харківський антикорупційний центр», який має 20-річний досвід юридичної роботи, назвав цей проєкт одним з найгірших законів, який коли-небудь читав.
показати весь коментар
26.09.2025 00:11 Відповісти
Дві продажні хвойди вчепилися одна одній у волосся.
показати весь коментар
26.09.2025 00:03 Відповісти
 
 