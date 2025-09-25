Лідер "Грузинської мрії" Кірцхалія образився на заяву Зеленського про залежність Грузії від РФ: "Хай спершу промиє рот"

Голова фракції керівної проросійської партії "Грузинська мрія" Іраклі Кірцхалія вибухнув образами на адресу президента України Володимира Зеленського після його виступу на Генасамблеї ООН. Український лідер заявив про залежність Грузії від Росії.

Як передає Цензор.НЕТ, слова Кірцхалії цитує грузинський телеканал Rustavi 2.

Що сказав Зеленський про Грузію

Під час свого виступу на Генасамблеї ООН 24 вересня, Зеленський заявив про негативні тенденції у Грузії.

"Світ проігнорував напад Росії на Грузію... Ми вже втратили Грузію у Європі, вона залежна від Росії. Права людини і європейський характер державної системи там тільки скорочуються", - сказав Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Влада Грузії не допустить повторення в країні українського Майдану, - прем’єр Кобахідзе

Реакція "Грузинської мрії" на слова Зеленського

У відповідь на це Кірцхалія назвав Зеленського "маріонеткою" і "так званим політиком", який, говорячи про права людини в Грузії, нібито "ображає насамперед населення своєї країни".

"Те населення цієї країни, яке лишилося, адже ми дуже добре знаємо рівень вимушеної міграції, який існує в Україні — населення тієї країни, де світ щодня спостерігає за насильницькою мобілізацією на фронт, буквально за тим, як людей хапають на вулицях", - сказав очільник "Грузинської мрії".

За словами Кірцхалії, українському президенту "спершу варто подивитись", де перебувають Україна та Грузія у висновках Європейської комісії, зокрема, щодо корупції, свободи ЗМІ та прав людини.

"Безсоромна заява ганебної маріонетки з найвищої трибуни ООН. Перш ніж наважитися, як його чиновники наважувалися, принижувати нашу державу і відкрито закликати до втягування нас у війну, ця маріонетка насамперед хай рота промиє, а тоді вже говорить щось про нашу країну", - додав Кірцхалія.

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ!