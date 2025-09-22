Влада Грузії не допустить повторення в країні українського Майдану, - прем’єр Кобахідзе
Прем'єр-міністр Грузії Іраклі Кобахідзе на тлі можливих нових мітингів в країні знову заявив, що Майдан в Україні у 2013-2014 роках був нібито профінансований іноземними спецслужбами, проте влада Грузії не допустить повторення такого сценарію.
Про це він сказав журналістам, цитують грузинські ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, мітинги в Грузії також профінансовано іноземними спецслужбами, однак Кобахідзе не уточнив якими саме.
"Ви пам'ятаєте, що спецслужби фінансували Майдан і до чого це вилилося для України. Українська держава зруйнована. Після революції, що фінансується іноземними спецслужбами, Україна пережила дві війни. Звичайно ж, ми не дозволимо розвитку такого сценарію в нашій країні. Немає ніякого ресурсу для розвитку такого сценарію", - додав Кобахідзе.
Нагадаємо, у Грузії наприкінці листопада – на початку грудня 2024 року відбулися масові акції протесту після того, як прем'єр-міністр Іраклі Кобахідзе заявив про рішення призупинити процес відкриття переговорів про вступ до Євросоюзу.
Частина опозиції Грузії закликає народ вийти 4 жовтня, в день проведення муніципальних виборів, на мітинг для "мирного повалення" влади.
патлатому преспасблєнцу ета нє панять...
"По мнению грузинской оппозиции Ираклий Кобахидзе является пророссийским и антиевропейским политиком, который выступил с инициативой отложить переговоры о вступлении Грузии в Европейский Союз до 2028 года."
..Ой придуурок.. Он хоть понимает что такое Майдан? Если бы не было Майдана - то Украину заграбастали бы в Таможенный союз и "Якубович" возможно правил бы до сих пор, и Крым, возможно, оставался бы украинским - не стал бы путен отжимать полуостров у свояка..