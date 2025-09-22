Влада Грузії не допустить повторення в країні українського Майдану, - прем’єр Кобахідзе

Прем'єр-міністр Грузії Іраклі Кобахідзе на тлі можливих нових мітингів в країні знову заявив, що Майдан в Україні у 2013-2014 роках був нібито профінансований іноземними спецслужбами, проте влада Грузії не допустить повторення такого сценарію.

Про це він сказав журналістам, цитують грузинські ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, мітинги в Грузії також профінансовано іноземними спецслужбами, однак Кобахідзе не уточнив якими саме.

"Ви пам'ятаєте, що спецслужби фінансували Майдан і до чого це вилилося для України. Українська держава зруйнована. Після революції, що фінансується іноземними спецслужбами, Україна пережила дві війни. Звичайно ж, ми не дозволимо розвитку такого сценарію в нашій країні. Немає ніякого ресурсу для розвитку такого сценарію", - додав Кобахідзе.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Війни в Україні можна було уникнути, але "певні сили" цьому завадили, - прем’єр Грузії Кобахідзе

Нагадаємо, у Грузії наприкінці листопада – на початку грудня 2024 року відбулися масові акції протесту після того, як прем'єр-міністр Іраклі Кобахідзе заявив про рішення призупинити процес відкриття переговорів про вступ до Євросоюзу.

Частина опозиції Грузії закликає народ вийти 4 жовтня, в день проведення муніципальних виборів, на мітинг для "мирного повалення" влади.