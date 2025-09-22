УКР
Новини Протести в Грузії
Влада Грузії не допустить повторення в країні українського Майдану, - прем’єр Кобахідзе

Прем’єр-міністр Грузії Іраклі Кобахідзе

Прем'єр-міністр Грузії Іраклі Кобахідзе на тлі можливих нових мітингів в країні знову заявив, що Майдан в Україні у 2013-2014 роках був нібито профінансований іноземними спецслужбами, проте влада Грузії не допустить повторення такого сценарію.

Про це він сказав журналістам, цитують грузинські ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, мітинги в Грузії також профінансовано іноземними спецслужбами, однак Кобахідзе не уточнив якими саме.

"Ви пам'ятаєте, що спецслужби фінансували Майдан і до чого це вилилося для України. Українська держава зруйнована. Після революції, що фінансується іноземними спецслужбами, Україна пережила дві війни. Звичайно ж, ми не дозволимо розвитку такого сценарію в нашій країні. Немає ніякого ресурсу для розвитку такого сценарію", - додав Кобахідзе.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Війни в Україні можна було уникнути, але "певні сили" цьому завадили, - прем’єр Грузії Кобахідзе

Нагадаємо, у Грузії наприкінці листопада – на початку грудня 2024 року відбулися масові акції протесту після того, як прем'єр-міністр Іраклі Кобахідзе заявив про рішення призупинити процес відкриття переговорів про вступ до Євросоюзу.

Частина опозиції Грузії закликає народ вийти 4 жовтня, в день проведення муніципальних виборів, на мітинг для "мирного повалення" влади.

+7
Чому це патлате вилізло та верещить? Хто йому вже засадив?
22.09.2025 15:32 Відповісти
+4
Це чучело , ще не знає ,як один януковощ розповідав ,що ніякого Майдану не допустить ..., куди цьому не допостриженому братися до проФФесора .
22.09.2025 15:34 Відповісти
+2
Я так думаю, що волелюбний грузинський нарід, винесе цього пана догори дригом. Спершу виї..е, а потім винесе...
22.09.2025 15:35 Відповісти
Чому це патлате вилізло та верещить? Хто йому вже засадив?
22.09.2025 15:32 Відповісти
Це чучело , ще не знає ,як один януковощ розповідав ,що ніякого Майдану не допустить ..., куди цьому не допостриженому братися до проФФесора .
22.09.2025 15:34 Відповісти
По самые КОКОДЖАМБО)))
22.09.2025 15:36 Відповісти
Майданам та "кольоровим революціям"вже є продовження історії - ХТОСЬ ЛІГ ПІД РАШИСТІВ( Грузія) а хтось криваю війною захищає здобутки МАЙДАНІВ...
патлатому преспасблєнцу ета нє панять...

"По мнению грузинской оппозиции Ираклий Кобахидзе является пророссийским и антиевропейским политиком, который выступил с инициативой отложить переговоры о вступлении Грузии в Европейский Союз до 2028 года."
22.09.2025 15:38 Відповісти
Я так думаю, що волелюбний грузинський нарід, винесе цього пана догори дригом. Спершу виї..е, а потім винесе...
22.09.2025 15:35 Відповісти
Нахіба Цензор печатках усіляких неадекватна. Ці пі..ри захватили владу в Грузії і добровільно її не віддадуть. Мабуть забули як їх в 91 херячили і в 2008
22.09.2025 15:36 Відповісти
Там,не майдану бояться,а можливих наслідків.Грузія-крихітна країна,а рос.війська стоять на її околицях,вже окупувавши частину її території.
22.09.2025 15:37 Відповісти
Український Майдан - то була легка прогулянка для зашквареної влади. Тепер в моді Непальський Майдан, нагадайте хтось цьому Кобі.
22.09.2025 15:41 Відповісти
"Влада Грузії не допустить повторення в країні українського Майдану" - а грузинського?
22.09.2025 15:44 Відповісти
есть инфо что у Грузии до нового года без виз заберу не ужели грузины и это проглотят
22.09.2025 15:57 Відповісти
Вже ковтнули . На що гризуни здатні то голосно галасувати і піднімати піну .
22.09.2025 16:22 Відповісти
Грузини бояться. Грузія християнська країна оточена ісламськими народами, які стають все більш фундаментальними. Там де зустрічаються дві людини з ісламських країн виникає Джамаат (навіть якщо ці люди ніколи не ходили в мечеть і далекі від релігії), і вони вважають ворогами всіх крім своїх "братів". Колись грузини приєдналися до кацапів від страху перед Iсламом. Історія повторюється.
22.09.2025 15:58 Відповісти
В Іраклія нема грошей на цирульника ??
22.09.2025 16:02 Відповісти
Ишак московский
22.09.2025 16:03 Відповісти
"Вы помните, что спецслужбы финансировали Майдан и к чему это вылилось для Украины. Украинское государство разрушено. После революции, финансируемой иностранными спецслужбами, Украина пережила две войны. Конечно же, мы не позволим развития такого сценария в нашей стране. Нет никакого ресурса для развития такого сценария", - добавил Кобахидзе."
..Ой придуурок.. Он хоть понимает что такое Майдан? Если бы не было Майдана - то Украину заграбастали бы в Таможенный союз и "Якубович" возможно правил бы до сих пор, и Крым, возможно, оставался бы украинским - не стал бы путен отжимать полуостров у свояка..
22.09.2025 16:15 Відповісти
Це результат псевдореформ Саакашвілі, які він провадив за вказівкою і під керівництвом свого дядька Алазанії. "Злодії в законі" не забули як їх трахали в дупи на камеру і за те що не покажуть відосік на тв вони віддавали статки Міхо "на реформи". Міхо щовечора переглядав такі відосіки з усієї Грузії і рахував бабло... Тепер "опущені" злодії реваншують та ще й дупа Міхо в їх розпорядженні...
22.09.2025 16:16 Відповісти
Що ти мелеш? Реформи Саакашвілі діють і до цього часу в Грузії, інакше б їх економічне становище було набагато б гіршим.
22.09.2025 16:39 Відповісти
********** ******* закукарекал!
22.09.2025 16:18 Відповісти
Повстань, Грузія! Скинь прокацапську владу! Ти століттями боролася з москалями!! Невже перевелися герої??
22.09.2025 16:28 Відповісти
зрозуміло , бо якщо там Майдан переможе то владу вже будуть кидати в не сміттєбаки , а в річку
22.09.2025 16:39 Відповісти
кобахідце ...шо ви там не допустите ,це нікого не цікавить ... Саакартвело окуповане руснею ,поки шо ...потім з вами зрадниками , розберуться грузини !!! ❤️🇬🇪 ...
22.09.2025 16:46 Відповісти
 
 