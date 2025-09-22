РУС
Власти Грузии не допустят повторения в стране украинского Майдана, - премьер Кобахидзе

Премьер-министр Грузии Иракли Кобахидзе

Премьер-министр Грузии Иракли Кобахидзе на фоне возможных новых митингов в стране вновь заявил, что Майдан в Украине в 2013-2014 годах был якобы профинансирован иностранными спецслужбами, однако власти Грузии не допустят повторения такого сценария.

Об этом он сказал журналистам, цитируют грузинские СМИ, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, митинги в Грузии также профинансированы иностранными спецслужбами, однако Кобахидзе не уточнил какими именно.

"Вы помните, что спецслужбы финансировали Майдан и к чему это вылилось для Украины. Украинское государство разрушено. После революции, финансируемой иностранными спецслужбами, Украина пережила две войны. Конечно же, мы не позволим развития такого сценария в нашей стране. Нет никакого ресурса для развития такого сценария", - добавил Кобахидзе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Войны в Украине можно было избежать, но "определенные силы" этому помешали, - премьер Грузии Кобахидзе

Напомним, в Грузии в конце ноября - начале декабря 2024 года прошли массовые акции протеста после того, как премьер-министр Иракли Кобахидзе заявил о решении приостановить процесс открытия переговоров о вступлении в Евросоюз.

Часть оппозиции Грузии призывает народ выйти 4 октября, в день проведения муниципальных выборов, на митинг для "мирного свержения" власти.

Чому це патлате вилізло та верещить? Хто йому вже засадив?
22.09.2025 15:32 Ответить
Це чучело , ще не знає ,як один януковощ розповідав ,що ніякого Майдану не допустить ..., куди цьому не допостриженому братися до проФФесора .
22.09.2025 15:34 Ответить
По самые КОКОДЖАМБО)))
22.09.2025 15:36 Ответить
Майданам та "кольоровим революціям"вже є продовження історії - ХТОСЬ ЛІГ ПІД РАШИСТІВ( Грузія) а хтось криваю війною захищає здобутки МАЙДАНІВ...
патлатому преспасблєнцу ета нє панять...

"По мнению грузинской оппозиции Ираклий Кобахидзе является пророссийским и антиевропейским политиком, который выступил с инициативой отложить переговоры о вступлении Грузии в Европейский Союз до 2028 года."
22.09.2025 15:38 Ответить
Я так думаю, що волелюбний грузинський нарід, винесе цього пана догори дригом. Спершу виї..е, а потім винесе...
22.09.2025 15:35 Ответить
Нахіба Цензор печатках усіляких неадекватна. Ці пі..ри захватили владу в Грузії і добровільно її не віддадуть. Мабуть забули як їх в 91 херячили і в 2008
22.09.2025 15:36 Ответить
Не лякай, тебе не питатимуть, сероьжа
22.09.2025 15:41 Ответить
Там,не майдану бояться,а можливих наслідків.Грузія-крихітна країна,а рос.війська стоять на її околицях,вже окупувавши частину її території.
22.09.2025 15:37 Ответить
Український Майдан - то була легка прогулянка для зашквареної влади. Тепер в моді Непальський Майдан, нагадайте хтось цьому Кобі.
22.09.2025 15:41 Ответить
"Влада Грузії не допустить повторення в країні українського Майдану" - а грузинського?
22.09.2025 15:44 Ответить
 
 