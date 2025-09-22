Власти Грузии не допустят повторения в стране украинского Майдана, - премьер Кобахидзе
Премьер-министр Грузии Иракли Кобахидзе на фоне возможных новых митингов в стране вновь заявил, что Майдан в Украине в 2013-2014 годах был якобы профинансирован иностранными спецслужбами, однако власти Грузии не допустят повторения такого сценария.
Об этом он сказал журналистам, цитируют грузинские СМИ, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, митинги в Грузии также профинансированы иностранными спецслужбами, однако Кобахидзе не уточнил какими именно.
"Вы помните, что спецслужбы финансировали Майдан и к чему это вылилось для Украины. Украинское государство разрушено. После революции, финансируемой иностранными спецслужбами, Украина пережила две войны. Конечно же, мы не позволим развития такого сценария в нашей стране. Нет никакого ресурса для развития такого сценария", - добавил Кобахидзе.
Напомним, в Грузии в конце ноября - начале декабря 2024 года прошли массовые акции протеста после того, как премьер-министр Иракли Кобахидзе заявил о решении приостановить процесс открытия переговоров о вступлении в Евросоюз.
Часть оппозиции Грузии призывает народ выйти 4 октября, в день проведения муниципальных выборов, на митинг для "мирного свержения" власти.
патлатому преспасблєнцу ета нє панять...
"По мнению грузинской оппозиции Ираклий Кобахидзе является пророссийским и антиевропейским политиком, который выступил с инициативой отложить переговоры о вступлении Грузии в Европейский Союз до 2028 года."