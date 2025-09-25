Лидер "Грузинской мечты" Кирцхалия обиделся на заявление Зеленского о зависимости Грузии от РФ: "Пусть сначала промоет рот"

Председатель фракции правящей пророссийской партии "Грузинская мечта" Иракли Кирцхалия разразился оскорблениями в адрес президента Украины Владимира Зеленского после его выступления на Генассамблее ООН. Украинский лидер заявил о зависимости Грузии от России.

Что сказал Зеленский о Грузии

Во время своего выступления на Генассамблее ООН 24 сентября Зеленский заявил о негативных тенденциях в Грузии.

"Мир проигнорировал нападение России на Грузию... Мы уже потеряли Грузию в Европе, она зависима от России. Права человека и европейский характер государственной системы там только сокращаются", - сказал Зеленский.

Реакция "Грузинской мечты" на слова Зеленского

В ответ на это Кирцхалия назвал Зеленского "марионеткой" и "так называемым политиком", который, говоря о правах человека в Грузии, якобы "оскорбляет прежде всего население своей страны".

"То население этой страны, которое осталось, ведь мы очень хорошо знаем уровень вынужденной миграции, который существует в Украине - население той страны, где мир ежедневно наблюдает за насильственной мобилизацией на фронт, буквально за тем, как людей хватают на улицах", - сказал глава "Грузинской мечты".

По словам Кирцхалии, украинскому президенту "сначала стоит посмотреть", где находятся Украина и Грузия в выводах Европейской комиссии, в частности, по коррупции, свободе СМИ и правам человека.

"Бесстыдное заявление позорной марионетки с самой высокой трибуны ООН. Прежде чем решиться, как его чиновники решались, унижать наше государство и открыто призывать к втягиванию нас в войну, эта марионетка прежде всего пусть рот промоет, а потом уже говорит что-то о нашей стране", - добавил Кирцхалия.

