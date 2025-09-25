РУС
3 903 51

Лидер "Грузинской мечты" Кирцхалия обиделся на заявление Зеленского о зависимости Грузии от РФ: "Пусть сначала промоет рот"

Председатель фракции правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кирцхалия

Председатель фракции правящей пророссийской партии "Грузинская мечта" Иракли Кирцхалия разразился оскорблениями в адрес президента Украины Владимира Зеленского после его выступления на Генассамблее ООН. Украинский лидер заявил о зависимости Грузии от России.

Как передает Цензор.НЕТ, слова Кирцхалии цитирует грузинский телеканал Rustavi 2.

Что сказал Зеленский о Грузии

Во время своего выступления на Генассамблее ООН 24 сентября Зеленский заявил о негативных тенденциях в Грузии.

"Мир проигнорировал нападение России на Грузию... Мы уже потеряли Грузию в Европе, она зависима от России. Права человека и европейский характер государственной системы там только сокращаются", - сказал Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Власти Грузии не допустят повторения в стране украинского Майдана, - премьер Кобахидзе

Реакция "Грузинской мечты" на слова Зеленского

В ответ на это Кирцхалия назвал Зеленского "марионеткой" и "так называемым политиком", который, говоря о правах человека в Грузии, якобы "оскорбляет прежде всего население своей страны".

"То население этой страны, которое осталось, ведь мы очень хорошо знаем уровень вынужденной миграции, который существует в Украине - население той страны, где мир ежедневно наблюдает за насильственной мобилизацией на фронт, буквально за тем, как людей хватают на улицах", - сказал глава "Грузинской мечты".

По словам Кирцхалии, украинскому президенту "сначала стоит посмотреть", где находятся Украина и Грузия в выводах Европейской комиссии, в частности, по коррупции, свободе СМИ и правам человека.

"Бесстыдное заявление позорной марионетки с самой высокой трибуны ООН. Прежде чем решиться, как его чиновники решались, унижать наше государство и открыто призывать к втягиванию нас в войну, эта марионетка прежде всего пусть рот промоет, а потом уже говорит что-то о нашей стране", - добавил Кирцхалия.

Грузия (4518) Зеленский Владимир (22050)
+21
.
25.09.2025 23:04 Ответить
+17
Він все знає про рот - бо смокче у ху@ла.
25.09.2025 23:06 Ответить
+15
Ж*о*п*у собі промий, валянок
25.09.2025 23:04 Ответить
.
25.09.2025 23:04 Ответить
Прийшов ВІЙ. Влада не хоче віки підняти.
25.09.2025 23:12 Ответить
Ти знаєш, наживати ворогів Україні, Зеленьський вже навчився, приностити хоч грам користі, поки що ні.
Україна у стані тяжкої війни. Ти із якою метою гадишся із країнами? Щоб ще більше вантажів затримували?
25.09.2025 23:32 Ответить
Якщо Зеленський наживає ворогів серед прокацапського лайна то це йому скоріше плюс .
Це я можу на нього щось казати , його критикувати чи проклинати , або інші громадяни України , а всяка забугорна х.йня , до того ж та яка - сама смокче у кацапні , нехай стулить рота ..
25.09.2025 23:57 Ответить
нарешті стало все на свої місця , як на мене , хто є ху у парі найвеличніших зЄ лідОрів України. Грузини ,вони вже якщо служать рашці -то гарячі , скажуть все що знають.
Трамп ярий християнин, ненавидить пристрасті від ЛГБТ спільноти , а от шалості з малолєтками ... Наприклад хйлу може й вибачати до пори до часу , та от що вражає в - хйло ж мальчіков любить...
25.09.2025 23:04 Ответить
все думала, чому Трамп все каже зневажливо-пробачливо про ху та зє як про хлопчиків котрі хай пограються у війнушку ...
25.09.2025 23:06 Ответить
Ж*о*п*у собі промий, валянок
25.09.2025 23:04 Ответить
гарна реакція підтвердження - Подоляк написав чи саме дурне придумало ?А Єрмаку не порадиш чаво-нібуть такого на тєму?
25.09.2025 23:09 Ответить
Андрей Ермак был замечен в гей-клубе

Помощник Президента Андрей Ермак может иметь нетрадиционную сексуальную ориентацию. Недавно его заметили в одном из гей-клубов Киева.
25.09.2025 23:11 Ответить
от такий піар 🤡 , не підходе ОПі ...
25.09.2025 23:04 Ответить
а ось в"єтнамці ТАК огризатися, захищаючи рот зе не зуміли б ...
25.09.2025 23:17 Ответить
Поки що нічия 1:1. Але наш Лідор ще не висловив всю потужність
25.09.2025 23:04 Ответить
25.09.2025 23:04 Ответить
25.09.2025 23:04 Ответить
о як у кірцхалія кахурі запалала...
25.09.2025 23:04 Ответить
Він все знає про рот - бо смокче у ху@ла.
25.09.2025 23:06 Ответить
Цікаво, хто йому розкрив секрет, що рот полоскати потрібно і головне - з якої причини? Смерділо, чи що? 🤔
25.09.2025 23:12 Ответить
10 Балов , самый лучший коммент, в тему в цель , *** насмешил , спасибо.
25.09.2025 23:43 Ответить
Цей іРАКЛО думає як він у ***** смокче то всім хто говорить правду про сьогоднішню Грузію тепер треба рота мити?
25.09.2025 23:07 Ответить
Кірцхвалія, то по нашому шашлічок?
25.09.2025 23:08 Ответить
очільник грузинської мрії схожий на очільника партії регіонів… обидва дебіли…
25.09.2025 23:09 Ответить
очільник ПР зараз в ОПУ Єрмак - але він іншої орієнтації , писали ЗМІ
25.09.2025 23:19 Ответить
яке їхало, таке й здибало...
25.09.2025 23:09 Ответить
Та як він посмів? Проти Найвеличнішого? Не простить. Завтра Лисий його обіграє в Кварталі.
25.09.2025 23:09 Ответить
РНБО повинно ввести санкції проти цього джигіта
25.09.2025 23:10 Ответить
Ну що тут сказати? 🤔 Нам в Україні добре відомо, що Зєлєнскій говорить, як Голобородька правильні і розумні речі, але поводиться, як Наполєон із "Поручика Ржевского". Тому, коли він читає оці правильні речі зі сценарію, йому варто задумуватись, про що ці речі і подивитись у дзеркало.
25.09.2025 23:10 Ответить
многа атвлєкающего текста - тЄма нє раскрита а замазана
25.09.2025 23:12 Ответить
Харош флудити.
Тема проста-Зеленьський нагадить Україні у відносинах із будь- якою країною. Просто так, навіть не задумуючись про наслідки. Так, " ішол, увідєл, наслєдіііл.."
Невмотивоване хамство Зеленьського дорого обходиться країні.
25.09.2025 23:36 Ответить
флудону востаннє- дякую , що розшифрували вираз прорашистського грузина у владі Грузії ...

Бо усі тут захисники української влади накинулися та тему "миття рота"- а я не ПРавільна зрозуміла - бо Єрмак же ГЕЙ...І
показать весь комментарий
26.09.2025 00:01 Ответить
А яким мийочим засобом требе Керхсталії промити рота?
25.09.2025 23:11 Ответить
В нас також є грузин провладної фракції в парламенті.
А він що сказав?

Хоча - POHUY. На обох.
25.09.2025 23:14 Ответить
Арахамія? Він абхаз.
26.09.2025 00:04 Ответить
Ось що дивує- риторика тих хто хоче захистити РОТ Зеленського Ну які ж вони тупі оці Подляки - нут шаб пра палітіку Грузії ))
25.09.2025 23:14 Ответить
Права людини і європейський характер державної системи там тільки скорочуються", - сказав Зеленський.

Добре що в Україні все по іншому..."Права людини" тільки зростають.
25.09.2025 23:15 Ответить
Яка ганебна назва цієї проросійської патії "Грузинська мрія" ◇◆♧♣★♡☆♥¤
25.09.2025 23:16 Ответить
А Слуга народу горда та героїчна. Ага.
25.09.2025 23:53 Ответить
Не треба всіх постійно тролити. Пора зменшити дозу.
25.09.2025 23:17 Ответить
25.09.2025 23:29 Ответить
25.09.2025 23:31 Ответить
Похожий на Єрмака)
25.09.2025 23:34 Ответить
Ей, кацо! Це наш придурок, та оскорбляти його може тількі наш народ.
25.09.2025 23:40 Ответить
Грузинська мрія це лизати чобати окупантам які вбивали грузин і окупували їх
25.09.2025 23:46 Ответить
А то наче без зеленського не видно, як грузинська влада лиже кремлівську дупу
25.09.2025 23:48 Ответить
Вболіваю за обидві сторони.

Їм би поряд висіти на гаку...
25.09.2025 23:51 Ответить
І тебе третім було б гарно ☺️
26.09.2025 00:00 Ответить
З якою метою Зєля взагалі робить такі заяви? Йому немає про що говорити з трибуни ООН?
Особливо цинічні його звинувачення інших у наступі на права громадян і не європейському характері дій влади.
В той час, коли європейці систематично тичуть писком його самого в порушення прав громадян, опозиції в Україні і в небажання боротись з корупцією.

"Права людини і європейський характер державної системи там ( в Грузії ) тільки скорочуються", - сказав Зеленський."

Джерело: https://censor.net/ua/n3576220
26.09.2025 00:02 Ответить
Це по-європейскі у виконанні зеленої шобли?

Новий законопроєкт про внесення змін до Цивільного кодексу вбиває всі розслідування в Україні, всю журналістику, але найстрашніше - знищує здоровий глузд і всі розслідування російського геноциду.

Володимир Рисенко, член ГО «Харківський антикорупційний центр», який має 20-річний досвід юридичної роботи, назвав цей проєкт одним з найгірших законів, який коли-небудь читав.
26.09.2025 00:11 Ответить
с такой же метою с какой он рассказывает иностранных сми что у нас нет коррупции а зеленок шобло с небес спустилось к нам грешным направить на путь истинный А вообще, ему что напишут то оно и несет, без текстов подготовленных лгбтшником он двух слов связать не может
26.09.2025 00:23 Ответить
Дві продажні хвойди вчепилися одна одній у волосся.
26.09.2025 00:03 Ответить
все по факту сказал
26.09.2025 00:21 Ответить
Та пок уй. Реально. Щодо Грузії у Європі. Вона ніяким чином туди не дотична окрім географічної карти. Туреччину в ЄС вже десятки років не приймають. І є причини А як Грузія через турецьке плече азійської країни стане членом ЄС?
26.09.2025 00:27 Ответить
 
 