Лидер "Грузинской мечты" Кирцхалия обиделся на заявление Зеленского о зависимости Грузии от РФ: "Пусть сначала промоет рот"
Председатель фракции правящей пророссийской партии "Грузинская мечта" Иракли Кирцхалия разразился оскорблениями в адрес президента Украины Владимира Зеленского после его выступления на Генассамблее ООН. Украинский лидер заявил о зависимости Грузии от России.
Как передает Цензор.НЕТ, слова Кирцхалии цитирует грузинский телеканал Rustavi 2.
Что сказал Зеленский о Грузии
Во время своего выступления на Генассамблее ООН 24 сентября Зеленский заявил о негативных тенденциях в Грузии.
"Мир проигнорировал нападение России на Грузию... Мы уже потеряли Грузию в Европе, она зависима от России. Права человека и европейский характер государственной системы там только сокращаются", - сказал Зеленский.
Реакция "Грузинской мечты" на слова Зеленского
В ответ на это Кирцхалия назвал Зеленского "марионеткой" и "так называемым политиком", который, говоря о правах человека в Грузии, якобы "оскорбляет прежде всего население своей страны".
"То население этой страны, которое осталось, ведь мы очень хорошо знаем уровень вынужденной миграции, который существует в Украине - население той страны, где мир ежедневно наблюдает за насильственной мобилизацией на фронт, буквально за тем, как людей хватают на улицах", - сказал глава "Грузинской мечты".
По словам Кирцхалии, украинскому президенту "сначала стоит посмотреть", где находятся Украина и Грузия в выводах Европейской комиссии, в частности, по коррупции, свободе СМИ и правам человека.
"Бесстыдное заявление позорной марионетки с самой высокой трибуны ООН. Прежде чем решиться, как его чиновники решались, унижать наше государство и открыто призывать к втягиванию нас в войну, эта марионетка прежде всего пусть рот промоет, а потом уже говорит что-то о нашей стране", - добавил Кирцхалия.
Україна у стані тяжкої війни. Ти із якою метою гадишся із країнами? Щоб ще більше вантажів затримували?
Це я можу на нього щось казати , його критикувати чи проклинати , або інші громадяни України , а всяка забугорна х.йня , до того ж та яка - сама смокче у кацапні , нехай стулить рота ..
Трамп ярий християнин, ненавидить пристрасті від ЛГБТ спільноти , а от шалості з малолєтками ... Наприклад хйлу може й вибачати до пори до часу , та от що вражає в - хйло ж мальчіков любить...
https://www.facebook.com/kyiv.city.news/posts/pfbid02XxBDWhbHBruYR8FWyMG3X5dayRSERpEsQEfE9cpqFo2jBcMSFTHnsP6WDTCZ3ku3l?__cft__[0]=AZXE9pMpSi_6wa9NWB5Av-**************************-pw2ZNt80U4H3Jkb_XgP4SNk_VYs872GP9R6BRywCVA2SMJR3-VhrmcNaB3Dfd_DZthXo0cFgFkZWZ6MZTzjCvwVJKFYsS7OH-WTtoVtOaGvwLxSMai7nVlqyQEHDA&__tn__=%2CO%2CP-R 17 январь 2020 г. ·
Андрей Ермак был замечен в гей-клубе
Помощник Президента Андрей Ермак может иметь нетрадиционную сексуальную ориентацию. Недавно его заметили в одном из гей-клубов Киева.
Тема проста-Зеленьський нагадить Україні у відносинах із будь- якою країною. Просто так, навіть не задумуючись про наслідки. Так, " ішол, увідєл, наслєдіііл.."
Невмотивоване хамство Зеленьського дорого обходиться країні.
Бо усі тут захисники української влади накинулися та тему "миття рота"- а я не ПРавільна зрозуміла - бо Єрмак же ГЕЙ...І
А він що сказав?
Хоча - POHUY. На обох.
Добре що в Україні все по іншому..."Права людини" тільки зростають.
Їм би поряд висіти на гаку...
Особливо цинічні його звинувачення інших у наступі на права громадян і не європейському характері дій влади.
В той час, коли європейці систематично тичуть писком його самого в порушення прав громадян, опозиції в Україні і в небажання боротись з корупцією.
"Права людини і європейський характер державної системи там ( в Грузії ) тільки скорочуються", - сказав Зеленський."
Новий законопроєкт про внесення змін до Цивільного кодексу вбиває всі розслідування в Україні, всю журналістику, але найстрашніше - знищує здоровий глузд і всі розслідування російського геноциду.
Володимир Рисенко, член ГО «Харківський антикорупційний центр», який має 20-річний досвід юридичної роботи, назвав цей проєкт одним з найгірших законів, який коли-небудь читав.